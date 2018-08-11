10 Ağustos 2018 Vizyon Filmleri arasında seyredilebilir olanlar uluslararası festivallerden gelen yapımlar. Popüler sinemayı perdelere taşıyan dağıtımcılar bu haftayı boş geçmiş anlaşılan.
The Meg
Yönetmen: Jon Turteltaub
Oyuncular: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson
Notlar ve Beklentiler: Bu tip filmler bazen izlenilebilir olabiliyor ama tam da tatile gitmeden önce, hele yüzerken farklı deniz canlıları ile ilgili fobileriniz varsa pek tavsiye etmiyoruz.
Haftanın Mutant Yaratığı Ödülü
The Spy Who Dumped Me
Yönetmen: Susanna Fogel
Oyuncular: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux
Notlar ve Beklentiler: Kate McKinnon’ın SNL’de artan ününü kullanmak için çekildiği fazla belli olan, yine de fena bir komedi aksiyon gibi durmayan bir film…
Haftanın En Komik Kadını Ödülü: Kate McKinnon
Dead Night
Yönetmen: Brad Baruh
Oyuncular: Brea Grant, Barbara Crampton, AJ Bowen
Notlar ve Beklentiler: Her hafta orta kalite bir korku filmi görmeye alıştık. Türe hastalık derecesinde bağlıysanız, gidebilirsiniz.
Status Update
Yönetmen: Scott Speer
Oyuncular: Ross Lynch, Courtney Eaton, Olivia Holt
Notlar ve Beklentiler: Küçük bir tavsiye… Fragmanı seyredince zaten bütün filmi izlemiş oluyorsunuz.
Haftanın En Gereksiz Filmi
Housewife
Yönetmen: Can Evrenol
Oyuncular: Clémentine Poidatz, David Sakurai, Alicia Kapudağ
Notlar ve Beklentiler: Korku sinemasının uluslararası alanda da yükselen isimlerinden Can Evrenol’un uluslararası gösterime de çıkan filmi… Haftanın en izlenesi yapımı…
Haftanın ve Yılın Yerli Korkusu
Sera
Yönetmen: Adem Uğur
Oyuncular: Deniz Sarıbaş, Atılgan Gümüş, Cem Özer
Notlar ve Beklentiler: Fragmandan anladığımız kadarıyla öğrenci düzeyinde bir yönetmenlik ve oyunculuklarla karşı karşıyayız. Cem Özer’in “Ne işim var benim burada?” tadındaki duruşu da dikkat çekiyor.
Haftanın En Zorlama Yapımı
R.A.I.D. Special Unit
Yönetmen: Dany Boon
Oyuncular: Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc
Notlar ve Beklentiler: 2016 tarihli ortalama bir fransız aksiyonu, ülkemizde gösterim şansı bulabiliyor. Dağıtımcılarımızın tercihleri çok tuhaf…
Haftanın Geç Gelen Aksiyonu
Dovlatov
Yönetmen: Alexey German Jr.
Oyuncular: Artur Beschastny, Milan Maric, Danila Kozlovsky
Notlar ve Beklentiler: Haftanın seyredilebilir filmlerinin başında geliyor. Cannes’da da yarışan film, 70’lerde çöküşe doğru giden Sovyetler Birliği’ni anlamak için iyi bir fırsat.
Haftanın Biofilmi
Jim Jarmusch klasiklerinden Mystery Train’in Filmartı dağıtımıyla bu hafta gösterim şansı bulduğunu da hatırlatalım.