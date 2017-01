Akademi tarafından 2017 Oscar Adayları açıklandıktan sonra dikkat çeken 10 ayrıntıyı ve istatistikleri maddeler halinde dikkatinize sunduk.

1.Hayal Kırıklıkları: Arrival’ın 8 adaylığına rağmen Amy Adams’ın en iyi kadın oyuncu kategorisinde aday gösterilmemesi amerikalıların deyimiyle adaylıklardaki en büyük “snub” olmuş durumda… Hayranları tarafından çok ciddi bir kampanya yapılan Deadpool 0 adaylıkla döndü. Belgesel kategorisinde ortaya çıkardığı skandalla kesin favori gösterilen Weiner aday bile olamadı. Tom Hanks ve Annette Bening de göz ardı edilen performanslara sahip isimler oldular. Martin Scorsese’nin Silence’ı ise sadece bir adaylık alabildi.

2.Sürprizler: Michael Shannon Nocturnal Animals’la aday olmayı başardı. Ruth Negga, Loving’deki performansıyla Amy Adams ve Anette Bening gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı.

3.Geri Dönüş: Mel Gibson Braveheart’ın ardından Hackshaw Ridge’le ilk kez aday oldu. Gibson ırkçı açıklamalarıyla Hollywood’dan aforoz edilmişti.

4.Fırsat Eşitliği: Irkçı yaklaşımlarıyla eleştirilen akademi bu yıl biraz daha geçer oy aldı. En iyi yardımcı oyuncu kategorisinde siyahi adaylar, 5 adaylığın üçünü aldılar. Bradford Young 1998’den beri aday gösterilen ilk siyahi en iyi sinematografi adayı oldu. Barry Jenkins ise üç ödüle birden aday gösterilerek bir siyahi olarak bu konuda ilk olmayı başardı. Ayrıntılı haberimiz burada…

5.Cinsiyetçilik Sürüyor: Yönetmen kategorisinde yine bir kadın göremedik. Ödüllerin tarihinde sadece 4 aday vardı ve bu yıl da bu kötü istatistik devam etti. Diğer teknik kategorilerde de erkeklerin ezici çoğunluğu dikkat çekti.

6.Online Mecraların İlk Zaferi: Amazon, Manchester by the Sea ile uzun metrajlı bir filmi en iyi film kategorisinde aday olan ilk film oldu.

7.Avustralya’dan Bir İlk: Tanna, Nauvhal dilindeki ilginç yapım, tarihin “En İyi İngilizce Olmayan Film” dalındaki ilk avustralyalı oscar adayı oldu. Ayrıca avustralyalı sinemacılar kendi adlarına da adaylık rekoru kırdılar. Ayrıntılı haber burada…

8.Arrival ve Bilimkurgu Sineması: Bilim-kurgu filmlerinin oscar’a aday olması çok rastlanır bir durum değil. Bilim-Kurgu sineması 2009’a kadar en iyi film 5 aday arasından seçilirken sadece E.T., A Clockwork Orange ve Star Wars’la adaylık alabilmişti. Arrival’ın adaylığı, 2009’dan bu yana gelen District 9, Avatar, Inception, Gravity ve The Martian’ın geleneğini sürdürdü. Adaylığı 10’a çıkarmak kaliteli ve iyi senaryoya sahip bilim-kurgu filmleri izlememizi sağlamış oldu.

9.Dağıtımcıların Mücadelesi: Adaylara bakıldığında dağıtımcı şirketler şu şekilde sıralandı…

Summit Entertainment 22

Paramount 18

A24 10

The Weinstein Company 6

Amazon Studios 7

CBS Films and Lionsgate 4

Walt Disney 7

20th Century Fox 4

Sony Pictures Classics 4

Warner Bros. 4

Focus Features 4

Fox Searchlight 3

Sony Pictures Releasing 2

Nordisk Film/Music Box Films 2

10.Birden Fazla Aday Olanlar: Ödül töreninden birden fazla ödülle dönme şansı olan filmler ise şu şekilde sıralandı…

14 Adaylık

La La Land

8 Adaylık

Arrival

Moonlight

6 Adaylık

Hacksaw Ridge

Lion

Manchester by the Sea

4 Adaylık

Fences

Hell or High Water

3 Adaylık

Hidden Figures

Jackie

2 Adaylık

Deepwater Horizon

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Kubo and the Two Strings

Moana

Passengers

Rogue One: A Star Wars Story