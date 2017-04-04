Darren Aronofsky’nin yeni filmi Mother!’ın konusu, oyuncu kadrosu, çekim ve gösterim tarihi tüm ayrıntılarıyla 10 Maddede…

1.Filmin konusu ve türü uzun süredir gizliydi. Ancak bir korku-gerilim olacağı ortaya çıktı.

2.Mother!’ın ana karakterini Jennifer Lawrence oynayacak. Senaryoyu okuyanlar Aronofsky’nin Black Swan’da Natalie Portman’a verdiği düzeyde bir sorumluluk verdiğini söylüyor.

3.Filmde Lawrence’ın yanısıra Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Domnhall Gleeson, Ed Harris ve Kristen Wiig’den oluşan çok güçlü bir oyuncu kadrosu yer alacak.

4.Filmin henüz yapım şirketlerince doğrulanmayan tek cümlelik özeti ise “Sakin bir hayat süren bir çiftin yaşamı, bir yabancının evlerine gelmesiyle alt üst olur.

5.Filmin ismi özellikle ünlem işaretiyle yazılıyor. Nedenini filmi seyredince anlayacağız.

6.Filmde Aronofsky ve Lawrence ilk kez bir araya gelecek. Oscar avcısı ikilinin ödül sezonundan zaferle çıkması büyük bir ihtimal.

7.Aronofsky ve Lawrence bir süredir gerçek hayatta da beraberler. Aronofsky daha önce beraber olduğu Rachel Weisz’la da film çekmişti.

8.Filmin senaryosu yine Darren Aronofsky tarafından yazıldı. Yapımcı koltuklarında Scott Franklin ve Ari Handel var.

9.Filmin müzikleri Arrival’daki etkileyici müzikleriyle beğenilen Jóhann Jóhannsson tarafından bestelenecek.

10.Filmin gösterim tarihi ödül sezonunun tam ortası olan 13 Ekim…