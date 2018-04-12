Ashgar Farhadi’nin Cannes’ın açılış filmi olacak Everybody Knows isimli yeni gerilimiyle ilgili bilgileri derledik ve bakınız yazarları olarak fragmanı yorumladık.

Yapımcı: Memento’dan Alexandre Mallet-Guy ve Moreno Films’den Alvaro Longoria filmin ortak yapımcıları.

Yönetmen: Asghar Farhadi bu sefer bir psikolojik gerilimle karşımızda…

Başroller: Javier Bardem, Penelope Cruz ve Ricardo Darin filmin başrollerini paylaşıyorlar.

Yardımcı Roller: Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Eduard Fernández ve Javier Cámara filmin güçlü yan rolleri…

Önemli Notlar: Film ispanyolca çekildi. Tarihte Cannes’ın açılış filmi olan ikinci ispanyolca film. Madrid’in kuzeyindeki Torrelaguna’da çekilen filmde Jose-Luis Alcaine sinematograf olarak görev aldı. Alcaine daha önce Almodovar, Carlos Saura, Bigas Luna, Sonia Grande gibi isimlerle çalışmıştı.

Senaryo: Filmin senaryosu yine Asghar Farhadi tarafından yazıldı.

Konu: Film, Arjantin’de yaşayan ve memleketine dönen ispanyol Laura’nın öyküsünü anlatacak. Arjantinli eşiyle ve çocuklarıyla Madrid dışındaki evlerine yerleşen Laura’nın başına üst üste gelen gerilimli olaylar filmin iskeletini oluşturuyor.

Gösterim Tarihi: Cannes’da açılış filmi olacak yapımın, festival yolculuğu hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi yok. Ülkemizde FilmEkimi’ne yetişecektir diye düşünüyoruz.

Yorumlar: “Farhadi’nin sezgileri çok açık ve kelimelerin içindeki müziği duymak için inanılmaz bir yeteneği var” Filmin Yapımcısı Alexandre Mallet-Guy

Fragman: Cannes’ın açılış filmi olduğu belli olduktan sonra yayınlanan fragmanı bakınız.com yazarları olarak birlikte yorumladık.

Can Rende: Ne yalan söyleyeyim, Everybody Knows’un açılış filmi olduğunu öğrendiğimde üzülmüştüm, zira açılış filmleri genelde Palmiye için yarışmıyor ve genelde kalite de çok yüksek olmuyor. “Acaba denildiği gibi kötü mü?” diye düşündüm, bir ara filmin kötü olduğuna dair söylenti çıkmıştı. Neyse ki açılış filmi olsa da Palmiye için yarışacak Farhadi’nin yeni filmi. Bakalım nasıl eleştiriler alacak. Ben halen merakla bekliyorum. Fragman da iyi kesilmiş kanımca, heyecanlandırdı. İspanya kırsalı, geniş bir aile, sırlar-entrikalar… Sıradan bir film değildir umarım.

Müjdat Çetin: Penelope Cruz ve Javier Bardem’in Asghar Farhadi filminde oynuyor olması beklentiyi yükseltmişti. Ama fragman çok klişe bir “kayıp aranıyor” hikâyesi vaat ediyor bize. Farhadi’nin Avrupa sineması sularında dolaşması çok tatsız olacak gibi. Fragman heyecanı düşürdü. Umarım göründüğü gibi Fellini ve Zyagintsev karması bir film izlemeyiz ve iyi bir Farhadi filmi görürüz.

Ümit Açık: Farhadi alışık olmadığı bir mevkide oynatılıyor gibi geldi. “Kayıp insan” konusu hiç yabancı değil tabii ama işleniş itibariyle yöresinde çektiği filmlerden farklı olacak gibi duruyor.

Uğur Kibar: Benim fragmandan anladığım Farhadi filmine benzemediği. Hadi kabul edelim klişe bir havası da yok değil. Kendisinin bir hayranı olarak bu durum beni daha da heyecanlandırdı. Şimdiye kadar hep bir standart yakaladı. Farklı sularda nasıl olacak göreceğiz.

Haktan Kaan İçel: Açıkçası ilk gördüğüm şeyin About Elly benzeri bir film olduğunu diyebilirim. Orada da kaybolan bir kadının peşinden ortaya çıkan iç hesaplaşmalar ve insanlar arasındaki çatışmalar öne çıkmıştı. Aklımda soru işareti olan tek konu ise Farhadi’nin ülkesinden dışarı çıktığında filmi çektiği ülke kodlarında yeterince etkili olamayaşı diyebilirim. Genelde İran içinde çektiği filmlerde toplumun nabzını iyi tutan ve oraya has gelenekler ile tavırları çok başarılı bir şekilde yansıtıyordu. Bu yüzden de farklı bir dilde ve coğrafyada olayın kontrolden çıkabileceği gerçeğini görüyorum. Film muhtemelen yine Farhadi sinemasından alışık olduğumuz bir hikayeyi yansıtıyor. Ancak karşımızdaki filmdeki hikaye en iyi hikayesi olmayabilir. Bu yüzden de vasat düzeylerde gezerse de açıkçası şaşırmam.