10 Maddede Fargo Üçüncü Sezon’da karşımıza çıkacak konuları, oyuncuları ve diğer ayrıntıları derledik.

1.Dizinin üçüncü sezonunun çekimlerine Kanada’da başlandı.

2.Fargo’nun ilk iki sezonunun aksine daha kısıtlı bir kadroyla karşılaşacağız. Ewan McGregor, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, David Thewlis ve Michael Stuhlbarg sezonun ana karakterlerini canlandıracak. Ewan McGregor aynı anda Emmit ve Ray isimli iki kardeşi oynayacak.

3.”20 yıl önce Emmit ve Ray’in babası öldü. Emmit’e Corvette Stingray’ini, Ray’e pul koleksiyonunu bıraktı.” cümlesiyle başlayacak dizide olaylar iki kardeş arasında gelişmeyi sürdürecek.

4.Dizide olaylar 2010 yılında geçecek. Ray şartlı tahliye memuru, Emmit ise Minnesota’nın otopark kralı olarak karşımıza çıkacak. Bu sezonda teknolojinin insanları ve toplumu nasıl etkilendiğini de göreceğiz. Doğal olarak bu sezon da gerçek bir hikayeden esinlenecek.

5.Fargo’nun üçüncü kez aynı yapımda iki karakteri canlandırmış olacak. The Island’da klonları, Last Days of the Desert’te de hem şeytanı, hem de İsa’yı oynamıştı. “İki karakter arasındaki farklılıkta makyaj ekibimiz başta olmak üzere birçok kişinin emeği var. Sete gelene kadar neler yaşayacağımı pek tahmin etmiyordum. Biraz aksanda zorlandım ama sanırım iyi bir iş çıktı” sözleriyle durumu anlattı.

6.Dizinin bu sezon da yine iyilik timsali polis kadın kahramanı var. Carrie Coon’un oynayacağı Gloria karakteri, ilk iki sezondakilerin aksine özel hayatında büyük sorunlar yaşayan bir isim olacak.

7.Yetenekli oyuncu Michael Stuhlbarg’ı bu sefer iyi bir dost olarak izleyeceğiz. Emmit Stussy’nin ortası Sy Feltz’i oynayacak olan Stuhlbarg, karaktere kardeşinden daha yakın olan arkadaşı canlandıracak.

8.Coen yapımlarında sıkça rastladığımız sıradışı karakteri de Winstead’in canlandırabileceğini söyleyebiliriz. Nikki Swango, karakteri kahramanlıktan sezonun kötüsü olmaya hızlı geçişler yapabilen akıllı bir isim olacak.

9.Sezonun gizem tarafını ise David Thewlis’in canlandıracağı V.M. Vargas karşılayacak gibi…

10.Ve son olarak daha önceki sezonlarla bağlantılar olacak mı?

Dizinin yapımcıları “Bu fikri seviyoruz, sezonları birbirine bağlayarak dikkatli seyircilerimizi ödüllendirmiş gibi hissediyoruz. Ama bu sezonda geçmiş karakterlerle bağlantılar daha az olacak.” açıklamalarında bulundular.