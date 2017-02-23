Game of Thrones Yedinci Sezon çekimleri tamamlanmak üzere… Senaryosu, yeni karakterleri, neler yaşanacağı sıkı bir şekilde saklanan diziden sızan gelişmeleri derledik.

1.Genel Hava: Maisie Williams “Heyecan Tavan Yapacak”, Sophie Turner “Hiç olmadığı kadar karanlık ve ölüm dolu olacak”, bu sezonluk kendine ait çekimler geçen hafta biten Emilia Clarke ise “Aklınız Uçacak” dedi. Garip bir sezon bizi bekliyor gibi.

2.Bölüm Sayıları: Geriye iki sezon kaldığını ve yedincisinin 7, sekizincisinin de 6 bölüm olacağını biliyoruz. Ancak Jorah Mormont’u oynayan Iain McGlen “Aslında geride 15 saatlik bir hikaye kaldı. Bölüm sayıları o yüzden değişebilir.” sözleriyle sayılara açıklık getirdi. 15 saat açıklamasından iki sezonun da son bölümlerinin ikişer saat olacağını anlayabiliyoruz. Bu arada Ser Jorah’ın çekimlerde yer aldığını ve yedinci sezonda yeniden kendisine kavuşacağımızı belirtelim.

3.Battle of Bastards Gölgede Kalacak: Altıncı sezonun sonunda Westeros’u savaş hazırlıklarında bırakmıştık. Bu kez çekimlerde yer alan ancak ayrıntı veremeyen herkes “Savaş sahnelerini bekleyin. Battle of Bastards gölgede kalacak” demekle yetiniyor.

4.Grey Worm’dan Kaos İddiası: Yeni sezonla ilgili heyecanlandıran bir açıklama da Grey Worm’u oynayan Jacob Anderson’dan geldi. Anderson “7 bölüm az gibi gelebilir ancak diğer tüm sezonlardan daha dolu olacak. 7 bölüme bu kadar şey sığdırılmasına herkes şaşıracak, akılları uçacak. Yeni sezon tam anlamıyla bir kaos” sözleriyle ateşin altını iyice harladı.

5.(Dikkat Ciddi Spoiler) Arya’nın Dönüşü: Arya Stark’ı oynayan Maisie Williams’ın, Calgary, Kanada’dan bir tweet atması (sonra sildi) ipucu arayan izleyenleri coşturdu. Kanada’daki stüdyoda greenbox önünde Direwolf sahneleri çekiliyor. Bu durum Arya’nın Nymeria’yla bir araya geleceğini işaret ediyor gibi.

6.Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?: Genelde nisan aylarında başlayan dizinin yaz aylarına kalmasının nedeni çekim tarihleriyle ilgili… Beklenen kış geldi ve bu yüzden kış aylarındaki çekimler uzadı. Şubat ayı içinde son çekimlerin de tamamlanacağı bilgisi geldi. Sezon haziran ayına kalabilir.

7.Kim Öle, Kim Kala: Kit Harington (Jon Snow), Peter Dinklage (Tyrion), Lena Headey (Cersei), Emilia Clarke (Daenerys) ve Nikolaj Coster-Waldau (Jaime) yedinci sezonla birlikte sekizinci sezon için de “opsiyonel sözleşme” imzaladı. Bu sözleşmelere göre bu yıldızlar çekim takvimlerini sekizinci sezon için de açık tutmak zorundalar. Ama bu durum, son sezonda yer almalarının garantisi değil. Sophie Turner “Son sezona herkes kalmayacak” diyerek başrollerde de ölümler olabileceğini ima etti.

8.Eskiler ve Yeniler: Joseph Mawle çekimlerin sürdüğü Belfast’ta görüldüğü için Benjen Stark’ı yeni sezonda göreceğimiz kesin gibi… Aynı şekilde herkesin sevgilisi Lady Lyanna da (Bella Ramsey) yeni sezonda yer alıyor. Lyanna’nın Tormund’la sahneleri olduğu söylentiler arasında… İlk sezonlardan sonra ortadan kaybolan Gendry ve onu canlandıran Joe Dempsie’yle ilgili doğrulanmış bir söylenti yok.

Yeni bir rolle yer alması kesinleşen isimlerin başında usta aktör Jim Broadbent geliyor. Aynı şekilde bir başka usta isim Joseph Quinn, kitaplarda bile olmayan bir karakterle karşımızda olacak. Tom Hopper’ın da (Merlin, Black Sails) Dickon Tarly olarak (Sam’in kardeşi, daha önce başka bir aktör tarafından canlandırılıyordu) yeni isimler arasında olacağı konuşuluyor.



9.Ölüler Dönecek Mi?: Whitewalker’ların da yeni sezonda çok daha fazla yer alma ihtimali, kim ölümden dönecek sorularını da canlı tutuyor. Khal Drogo’yu canlandıran Jason Momoa’nın şakayla karışık “Kuzey İçin Hazırım” tweet’leri atması kafaları karıştırdı. İzleyenler kimin yakılarak, kimin gömülerek öbür dünyaya uğurlandığını hatırlamaya çalışıyor.

10.Ve son olarak bir Joffrey Teorisi: Joffrey’i oynayan ve diziden erken ayrılan Jack Gleeson, dizinin sonuyla ilgili bir tahmin yürüttü. Gleeson “Dizinin son sezonları hakkında hiçbir bilgim yok ama bence sonunda Iron Throne’u eritecek ve Valryian çeliğinden kılıçlar yapacaklar. White Walker’ları da bu kılıçlarla yenecekler. Bana göre güzel bir son olurdu” sözleriyle tahminlerini aktardı.