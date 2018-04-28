Uzun süredir çekimlerinin sürdüğünü doyduğumuz Kin’den geniş fragman yayınlandı. Genç bir yönetmen ekibine, deneyimli bir yapımcı ve güçlü oyuncular eşlik ediyor.

Yapımcı: Yapımcılık yaşamında Arrival ve Stranger Things gibi önemli eserler bulunan Shawn Levy, filmin yapımcısı

Yönetmen: Kin, iki kardeş yönetmen Jonathan Baker ve Josh Baker tarafından sinemaya aktarıldı.

Başroller: Filmin başrolünde çocuk yıldız Myles Truitt ve ağabeyini oynayan Jack Reynor var.

Yardımcı Roller: Kin’in yardımcı oyuncu kadrosu çok güçlü… James Franco, Dennis Quaid, Zoe Kravitz, Carrie Coon filmi güçlü kılıyor.

Önemli Notlar: Film ilk olarak SXSW 2015’te gösterilen bir kısaydı. Lionsgate filmi Toronto 2016’da henüz yapım aşamasındayken beğenip haklarını satın aldı.

Senaryo: Kısa filmin ve daha sonra da uzun versiyonun senaryosunu Daniel Casey yazdı.

Konu: Kin, yıkık bir binayı gezerken günümüze ait olmayan bir silah bulan bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyor. Film boyunca silahı ele geçirmek isteyen suçluların ve gelecekten gelen insanların kapışmasını izleyeceğiz.

Gösterim: Film ABD’de 31 Ağustos 2018’de gösterime girecek.

Yorumlar: Fragman umut verse de, “silahın peşinde koşan suçlular” öyküsü yeterince güçlü bir film ortaya çıkaramayabilir.

Fragman: Neredeyse filmin tüm konusunu aktaran geniş ikinci fragman yayınllandı.