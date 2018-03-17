Showtime’ın yeni dizisi Patrick Melrose’da Benedict Cumberbatch’in oyunculuk gösterisini izleyeceğiz. Diziyle ilgili ayrıntıları 10 maddede toparladık.

Kanal: Dizi, Showtime’da yayınlanacak.

Format: 5 bölümlük bir mini dizi olacak.

Yapım ve Yönetim: David Nicholls’ın yürütücü yapımcı olarak yer alacağı mini dizi Edward Berger tarafından yönetildi. Showtime ve Sky Atlantic’in ortak yapımında Cumberbatch de yapımcılar arasında yer alıyor.

Başrol: Benedict Cumberbatch çok zor bir rol olarak nitelenen Patrick Melrose’u canlandırıyor.

Yardımcı Roller: Dizi çok güçlü bir kadroya sahip. Jennifer Jason Leigh ve Hugo Weaving’in yanısıra Anna Madeley, Blythe Danner, Allison Williams, Pip Torrens, Jessica Raine, Prasanna Puwanarajah, Holliday Grainger, Indira Varma ve Celia Imrie farklı rollerde karşımıza çıkacaklar.

Senaryo: Dizi, Edward St. Aubyn’in yarı otobiyografik roman serisinden uyarlandı.

Konu: Benedict Cumberbatch’i bağımlılığıyla baş etmeye çalışan bir karakterde izleyeceğiz. Anne ve babasının büyük baskısıyla büyüyen ancak kendi ayakları üzerinde durmayı başaran karakterimiz buna rağmen travmalarını tam olarak atlatamamış ve uyuşturucu/delilik arasında gidip gelir. Dizinin konusu 60’ların Fransa’sından başlayıp 2000’li yılların İngiltere’sine kadar geliyor.

Yayın Tarihi: Dizi 12 Mayıs’ta yayınlanmaya başlayacak

Yorumlar: “Orijinal içeriğimizi arttırmak için harekete geçtik. Patrick Melrose mükemmel bir başlangıç olacak.” Showtime CEO’su David Nevins

Fragman: Diziden bir sahne geçtiğimiz hafta içinde yayınlanınca Cumberbatch’in kısa bir oyunculuk şovunu izledik.