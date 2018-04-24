Yılın merakla beklenen süper kahraman filmi Venom ile ilgili sorulan bir çok soru yayınlanan ilk geniş fragmanla yanıtlarını buldu. Önümüzde aksiyondan çok karaktere odaklanan bir yapım var gibi duruyor.

Yapımcı: Sony’nin uzun süredir üstünde çalıştığı, bir türlü kimin oynayacağına karar veremediği bir yapım Venom.

Yönetmen: 2009’da Zombieland’le önemli bir çıkış yapan, ardından 30 Minutes or Less ve Gangster Squad ile batan Ruben Fleischer filmin yönetmeni… Film yönetmen için önemli bir sınav olacak.

Başroller: Tom Hardy fragmana bakıldığında filmi tek başına sürüklüyor gibi görünüyor.

Yardımcı Roller: Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate… Woody Harrelson’ın da filmde Carnage’ı canlandırdığı söylentiler arasında

Önemli Notlar: Filmde Spider Man/Peter Parker ve dolayısıyla Tom Holland’ın da olacağı söylendi ancak bu Venom Sony’nin, Spider Man Marvel’in olduğu için çok zor. Sony, Spider Man evreninden Venom, Silver Sable ve Black Cat gibi karakterlerin haklarını hala elinde tutuyor.

Fleischer’in filmin müzikleri için Black Panther’de de çalışan Ludwig Goransson’u görevlendirdiğini hatırlatalım.

Senaryo: Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel ve Will Beall’dan oluşan bir ekip tarafından yazıldı.

Konu: Filmin Venom’un nasıl ortaya çıktığına odaklanacağını daha önceki açıklamalarda yönetmen ve yapımcılar belirtmişti. Fragman da bunu doğrular nitelikte

Gösterim: Film ABD’de ve dünyanın büyük bir bölümünde 5 Ekim 2018’de gösterime girecek

Yorumlar: Tom Hardy, kendisi için işler çok iyi giderken niye böyle riskli bir karakter oynayarak risk aldı sorusu fragmanla biraz yanıtlanmış gibi… Aksiyondan çok karakterin psikolojisinin ön planda olduğu bir film izleyeceğiz gibi… Hardy, Bane’de olduğu gibi Venom’a da boyut katabilir.

Fragman: Filmin Cinema Con gösterimiyle aynı anda yayınlanan fragmanı, merakla beklenen kostüm dahil birçok ayrıntıyı aktarmış oldu.