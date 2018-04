Susanne Bier’in olumlu eleştiriler alan filmi After the Wedding‘in Amerika’ya uyarlanacağı birkaç ay önce duyurulmuştu. Mads Mikkelsen’li orijinal filmin aksine yeniden çevrimin merkezinde küçük (!) bir değişiklik yapıldı: Mikkelsen’in...

Kathryn Bigelow’un yönetmeyi çok istediği ama proje rafa kaldırılınca yönetmenlikten çekildiği Triple Frontier‘ın çekimlerine gelecek hafta başlanacak. Bigelow’un birkaç yıl boyunca hazırladığı ama daha sonra çekmekten vazgeçtiği The True...

Martin McDonagh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ile "In Yer Face" tiyatro köklerini bir kez daha sinemaya taşıyor....