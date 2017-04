Uzun süredir hazırlıkları süren Wheel Of Time TV uyarlaması hız kazandı. Gelişmeleri maddeler halinde sıraladık…

1.Wheel of Time, Robert Jordan’ın (asıl adı James O. Rigney Jr.) çok satan ve türün en iyi örneklerinden biri sayılan fantazi romanları serisi…

2.Seri 1990 yılında The Eye of The Universe ile başladı. Karakterlerin çeşitliliği, akıcı diliyle türün fanatikleri arasında büyük saygı gördü. 80 milyon adet satan serinin yanısıra bilgisayar oyunları ve FRP oyunları da Wheel of Time’ı dünyaya yaydı.

3.14 roman süren seri 2007’de hayatını kaybeden Jordan’ın yerine seriyi ele alan Brandon Sanderson’ın A Memory of Light’ıyla bitti.

4.Ejderhanın yeniden doğuşunu (Dragon Reborn) ve The Dark One’a tüm güçleri birleştirerek karşı koşma öyküsünü okuduk,

5.Sony Pictures TV en sonunda Wheel of Time’ın dizi haklarını satın almayı başardı.

6.Sony projeyi Rafe Judkins’e teslim etti. Judkins, dizinin yürütücü yapımcısı ve senaristi olacak.

7.Judkins’in daha önceki çalışmaları arasında Agents of SHIELD, Hemlock Grove ve Chuck vardı.

8.Robert Jordan’ın eşi Harriet McDougal da dizide danışman yapımcı olarak yer alacak.

9.Harriet McDougal, geçtiğimiz yıl da serinin TV dizisi olacağını açıklamış ancak hukuki sorunlar yüzünden konu açıklığa kavuşmamıştı.

10.The Wheel of Time, daha önce FXX tarafından diziye uyarlanmak istenmiş ancak bir pilot bölüm de çekilip yayınlanmasına rağmen başarısız olmuştu.