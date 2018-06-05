10 Maddede Widows: Steve McQueen’den Bol Yıldızlı İntikam

Yılın güçlü oscar adaylarından biri şimdiden belli...
yazar: 05 Haziran 2018

Widows, bu yılın en merak edilen yapımlarından biri. Çektiği her filmle adından bir kez daha söz ettiren Steve McQueen, yıldızlarla dolu bir kadroyla büyük bir ihtimalle yine oscar kovalayacak.

Yapımcı: Yapım şirketi, 12 Years A Slave’in de arkasında bulunan New Regency

Yönetmen: Günümüzün en usta isimlerinden Steve McQueen kendi türünün dışına çıkarak sınırlarını genişletiyor.

Başroller: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo filmin ana öyküsünün üstlerine kurulduğu karakterleri canlandıracak.

Yardımcı Roller: Başrol oyuncularından da güçlü sayılabilecek Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Garret Dillahunt, Carrie Coon, Jacki Weaver, Jon Bernthal, Manuel Garcia-Rulfo, Robert Duvall, Liam Neeson’dan oluşan bir yıldızlar topluluğu…

Önemli Notlar: Film aynı isimli 6 bölümlük bir mini diziden uyarlandı.

Senaryo: McQueen senaryoyu Gone Girl’ün yazarı Gillian Flynn ile birlikte kaleme aldı. Flynn daha önce kendi kitabı Gone Girl’ü David Fincher ile birlikte senaryolaştırmıştı.

Konu: 4 kadın, soyguncu kocalarının ölümü ve bütün borçlarını kendilerinin üstüne bırakmasının ardından bir araya gelir ve dizginleri ellerine alır.

Gösterim: 16 Kasım 2018’de gösterimde olacak.

Yorumlar: “Steve kendi tarzında bir gangster filmi çekmek istedi. Sıradan gibi görünse de sert ve ayakları yere basan bir gangster öyküsünü 4 kadın karakter üzerinden aktarmak yeni bir bakış açısı. Fikri bize sunduğunda çok sevdik, çünkü o her şeyi farklı görebiliyor” New Regency CEO’su Brad Weston.

Fragman: Fragman, McQueen’in gangster filmlerine yeni bir bakış açısı getireceğinin kanıtı gibi.

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yazar: bakınız - Haz 5, 2018

yazar: bakınız - Haz 5, 2018

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