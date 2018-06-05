Widows, bu yılın en merak edilen yapımlarından biri. Çektiği her filmle adından bir kez daha söz ettiren Steve McQueen, yıldızlarla dolu bir kadroyla büyük bir ihtimalle yine oscar kovalayacak.

Yapımcı: Yapım şirketi, 12 Years A Slave’in de arkasında bulunan New Regency

Yönetmen: Günümüzün en usta isimlerinden Steve McQueen kendi türünün dışına çıkarak sınırlarını genişletiyor.

Başroller: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo filmin ana öyküsünün üstlerine kurulduğu karakterleri canlandıracak.

Yardımcı Roller: Başrol oyuncularından da güçlü sayılabilecek Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Garret Dillahunt, Carrie Coon, Jacki Weaver, Jon Bernthal, Manuel Garcia-Rulfo, Robert Duvall, Liam Neeson’dan oluşan bir yıldızlar topluluğu…

Önemli Notlar: Film aynı isimli 6 bölümlük bir mini diziden uyarlandı.

Senaryo: McQueen senaryoyu Gone Girl’ün yazarı Gillian Flynn ile birlikte kaleme aldı. Flynn daha önce kendi kitabı Gone Girl’ü David Fincher ile birlikte senaryolaştırmıştı.

Konu: 4 kadın, soyguncu kocalarının ölümü ve bütün borçlarını kendilerinin üstüne bırakmasının ardından bir araya gelir ve dizginleri ellerine alır.

Gösterim: 16 Kasım 2018’de gösterimde olacak.

Yorumlar: “Steve kendi tarzında bir gangster filmi çekmek istedi. Sıradan gibi görünse de sert ve ayakları yere basan bir gangster öyküsünü 4 kadın karakter üzerinden aktarmak yeni bir bakış açısı. Fikri bize sunduğunda çok sevdik, çünkü o her şeyi farklı görebiliyor” New Regency CEO’su Brad Weston.

Fragman: Fragman, McQueen’in gangster filmlerine yeni bir bakış açısı getireceğinin kanıtı gibi.