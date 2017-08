Edip Can Rende, Hollywood'un kendi yeni senaryolar yaratmak yerine yeniden çevrimi için uğraştığı Güney Kore Filmleri üzerine yazdı....

Şu sıralar "Miss Julie", "Interstellar", "The Disappearance of Eleanor Rigby: Her/Him" ve "A Most Violent Year" ile gündemde olan Jessica Chastain sektörüyle ilgili kısa bir açıklama yaptı....