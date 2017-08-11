11 Ağustos 2017 Vizyon Filmleri arasında The Handmaiden ve Manifesto’nun varlığı, haftayı güçlü kılıyor. Özellikle Manifesto yılın mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden. Yerli yapımlar da en azından belli bir kalitenin üzerinde gibi görünüyor.
The Handmaiden
Yönetmen: Park Chan-wook
Oyuncular: Ha Jung-woo, Kim Min-hee, Kim Hae-sook, Cho Jin-woong, Kim Tae-ri
Notlar ve Beklentiler: Park Chan-wook, erotik gerilim olarak adlandırabileceğimiz filmiyle çok iyi eleştiriler aldı. Geçtiğimiz yıl Cannes’da gösterimini yapan film, 4 ana karakter arasındaki hikayeyi mükemmel bir şekilde örüyor. Film, Sarah Waters’ın romanı Fingersmith’in modern bir uyarlaması
Manifesto
Yönetmen: Julian Rosefeldt
Oyuncular: Cate Blanchett, Erika Bauer, Carl Dietrich, Marie Borkowski Foedrowitz
Notlar ve Beklentiler: Haftanın The Handmaiden’la beraber kesinlikle kaçırılmaması gereken bir diğer filmi Cate Blanchett’in olağanüstü bir oyunculuk gösterisi sunduğu Manifesto… Usta oyuncunun 13 manifestoyu 13 farklı karaktere bürünerek aktaracağı film, yılın mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden…
The Model
Yönetmen: Mads Matthiesen
Oyuncular: Ed Skrein, Maria Palm, Claire Tran, Marco Ilsø, Dominic Allburn
Notlar ve Beklentiler: The Handmaiden’la beraber haftanın duyguların ve gerilimin öne çıktığı bir başka filmi… Danimarka’dan Paris’e gelen ve burada yoğun kariyerinin arasında bir fotoğrafçıya aşık olan genç bir modelin giderek dağılan hayatını izleyebilirsiniz.
Overdrive
Yönetmen: Antonio Negret
Oyuncular: Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana De Armas, Gaia Weiss, Clemens Schick
Notlar ve Beklentiler: Fast and Furious serisinden dökülen kırıntıları toplamak için çekilmiş bir film gibi duruyor. Otomobil sesi duymak ve çarpışmalardan zevk alıyorsanız şans verebilirsiniz.
Science Fiction Volume One: The Osiris Child
Yönetmen: Shane Abbess
Oyuncular: Kellan Lutz, Daniel MacPherson, Isabel Lucas, Teagan Croft, Luke Ford
Notlar ve Beklentiler: Avustralya’dan Türkiye sinemalarına kadar ulaşan B-Tipi bilimkurgu serisi distopyasının içine aksiyon isteyen sinemaseverlere hitap edebilir.
Everything, Everything
Yönetmen: Stella Meghie
Oyuncular: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Ana De La Reguera, Robert Lawrenson
Notlar ve Beklentiler: Romantik aşk hikayelerinden hoşlanan sinemaseverler için haftanın filmi diyebiliriz. Mikroplara ve bakterilere aşırı duyarlı bir bünyeye sahip olan bir kızın, komşu eve yeni taşınan bir gençle yaşadıklarını izleyebilirsiniz.
Amigos Meksika Hazinesi
Yönetmen: Arif Çağatay Özkan
Oyuncular: Kaan Öztop, Nami Esatgil, Arif Çağatay Özkan, Hamit Demir, Suat İnal
Notlar ve Beklentiler: Haftanın komik olmak için çok zorlamış ama başaramamış görünen yerli filmlerinden biri gibi görünüyor.
Organik Aşk Hikayeleri
Yönetmen: Alpgiray M. Uğurlu
Oyuncular: Furkan Kızılay, Sadi Celil Cengiz, Burak Sarımola, Berke Üzrek, Özge Gürel
Notlar ve Beklentiler: Dizi senaryolarının benzerlerini ve çekim tekniklerini sineya taşımanın sonu hep hayal kırıklığı oldu. Ülkede bu tip romantik komedi denemesinde oynamayı kabul edecek iyi oyuncu sıkıntısı varken, bir filmin içine 8 hikaye doldurmak da iyi cesaret. Fragmandan anladığımız kadarıyla herkesin romantik romantik bakmak için kendini zorladığı bir film olmuş.
Mezarcı
Yönetmen: Talip Karamahmutoğlu
Oyuncular: Emre Altuğ, Mustafa Uzunyılmaz, Turan Özdemir, Orhan Aydın, Hikmet Karagöz
Notlar ve Beklentiler: Farklı hikayelerin peşinden koşan, her zaman başarılı olamasa da zaman zaman iyi seyirlikler ortaya çıkaran Talip Karamahmutoğlu’nun Osman Şahin’in öyküsünden uyarladığı bir film… Fragmanından şans verilebilecek bir film gibi görünüyor.
The Mojicons
Yönetmen: Alexander Romanetz
Notlar ve Beklentiler: Emojilerden film yapma akımından nemalanmak isteyen TV dizisinin uzun metraj versiyonu…
Vier Gegen Die Bank
Yönetmen: Wolfgang Petersen
Oyuncular: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Herbig, Jan Josef Liefers, Antje Traue
Notlar ve Beklentiler: Almanya’nın geçtiğimiz yılki gişe rekortmeni komedilerinden birini dağıtımcılar Türkiye’ye taşıyarak bir şansları denemek istemişler. Almanya ve Komedi pek aynı cümlede geçmeye alışık kelimeler değiller.