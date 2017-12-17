İsmini Gogol’ün Palto hikayesinden alan Anadolu Üniversitesi Palto Film Günleri, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi desteğiyle 11. kez gerçekleşiyor.

Festival kapsamında 12 film Eskişehirli sinemaseverlerle buluşacak. Palto, 18 Aralık Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu’da kapılarını sinemaseverlere açacak. Bu yılın açılış filmi ise Fikret Reyhan’ın yönetmenliğini yaptığı Sarı Sıcak. Filmin ardından Fikret Reyhan, filmin oyuncuları Mehmet Özgür ve Aytaç Uşun ile söyleşi de gerçekleşecek. Palto Film Günleri’nin açılış coşkusu film gösteriminin ardından Peyote’de SATTAS performansıyla zirveye ulaşacak.

Bu yıl festivalin iletişim konsepti Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam kitabındaki “Sinemadan Çıkmış İnsan” tanımlaması üzerine kuruldu. Aksel Ceylan, Efe Kaptanoğlu ve Taylan Özgür Akçam tarafından geliştirilen proje için fotoğrafçı Kerem Çobanlı, sinemaya emek ve gönül vermiş, gerçekten sinemadan çıkmış insanları fotoğrafladı.

Halil Ergün, Nur Sürer, Demet Evgar, Ercan Kesal, Erkan Can, Yekta Kopan, Tülin Özen, Ömer Faruk Sorak, Tolga Karaçelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Cem Davran, Ceylan Özçelik, Hazar Ergüçlü, Yusuf Atılgan’ın oğlu Mehmet Atılgan’ın da aralarında bulunduğu birçok sinemaya emek vermiş oyuncu, yönetmen, yazar, senarist, ses sanatçısı ve seyirci 11. yılın iletişim çalışmalarında fotoğraflarıyla yer aldı.

Bağımsız sinema örnekleriyle yılın son zamanlarında Eskişehir’de sinemasal bir alan oluşturacak 11. Palto Film Günleri kapsamında bu sene 12 film Eskişehirli sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde Yerli Sinema, Belgesel, Cannes Seçkisi, Dünya Festivalleri ve Gece Yarısı kuşakları yer alıyor. Palto Kart sahipleri ise her filmi bir kez olmak üzere istediği seansta izleyebiliyor. Bu sene paltonuzu giyip izlemeye gideceğiniz filmlerin listesi ise şöyle: Sarı Sıcak (Fikret Reyhan), Kar (Emre Erdoğdu), Blue (Sertan Ünver), Benim Varoş Hikayem (Yunus Ozan Korkut), Tutku Oyunu (François Ozon), Have a Nice Day (Jian Liu), Sevgisiz (Andrey Zvyagintsev), Thelma (Joachim Trier), 120 BPM (Robin Campillo), Jüpiter’in Uydusu (Cornel Mundruczo), Djam (TonyGatlif), 93 Yazı (Carla Simon)

Geleneksel hale gelen Palto Film Günleri atölye çalışmalarında bu sene G.O.R.A, Aşk Tesadüfleri Sever, Şans Kapıyı Kırınca gibi filmlerin ünlü görüntü yönetmeni Veli Kuzlu, “Bu Görüntüleri Kim Yönetiyor” atölyesinde soruları cevaplayacak. 8 Saniye, Kabadayı gibi filmlerde kamera uçurmuş drone operatörü Ömer Gülas ise “Uçan Atölye” ile genç sinemaseverlerin ufkunu açacak.

“Askıda Bilet” uygulaması, seyircilerin herhangi bir seansa bilet alıp gişeye, yani askıya bırakması ile gerçekleşiyor. Ekonomik zorluk çeken sinemaseverler gişeden biletlerini ücretsiz olarak temin ediyor. “Askıda Bilet” uygulaması ile Palto Film Günleri “…rağmen sinema” diyenlere selam duruyor.

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