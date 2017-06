Michael Mann, David Fincher, Morten Tyldum, Nicolas Winding Refn gibi 11 usta yönetmenin dizileri, 2017-18 yıllarında gösterim tarihlerini bekliyor.

DANNY BOYLE: İngiliz yönetmen Boyle televizyona uzak bir yönetmen değil. Boyle 2014’te Babylon mini dizisinin pilot bölümünü çekmişti. Üç yıl aradan sonra Trust adlı antoloji diziyle ekranlara dönecek. Yönetmen 2018’de FX kanalında yayınlanacak bu dizinin çekimlerine başladı. Suç-gerilim türündeki dizide Hilary Swank, Donald Sutherland ve Brendan Fraser başrolleri üstlendiler. Dizi, 1970’lerde milyoner John Getty’nin kendisiyle aynı adı taşıyan torununun kaçırılmasına, Getty’nin istenen fidyeyi ödemek istememesine odaklanacak. Ridley Scott’ın da bu olayları odaklanan filmi All the Money in the World‘ün çekimlerine başladığını belirtelim.

YORGOS LANTHIMOS: The Killing of a Sacred Deer‘le Cannes’dan ödülle dönen, şu sıralar dönem draması The Favourite‘in prodüksiyonuyla meşgul olan Yorgos Lanthimos’un projeleri arasında iki adet dizi de yer alıyor. İlki Kirsten Dunst’ın başrolünü üstleneceği On Becoming a God in Central Florida mini dizisi. AMC kanalının hazırladığı bu dizi kara komedi türünde olacak, Orlando’da bir su parkında çalışan, dul Krystal Gill’in 90’larda Amerikan rüyasını gerçekleştirme çabalarını, bir tarikata dahil olmasından sonra hayatının değişmesini anlatacak. Lanthimos’un hazırladığı diğer dizinin adıysa açıklanmadı. Bu dizinin başrolünü Colin Farrell üstlenecek. Reagan döneminde, Kasım 1986’da ABD’nin İran’a silah sattığı, bu satıştan elde ettiği gelirleri yasa dışı bir şekilde anti-komunist kontralara aktardığı, bu kontralar üzerinden Nikaragua’daki solcu yönetimi devirmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı. Dizi bu skandala odaklanacak, Farrell İran’a silah satan, sonra Nikaragua yönetimini devirmeleri için paraları kontralara veren Amerikalı deniz piyadesi yarbayı Oliver North’u oynayacak. İki dizinin çekim tarihleri açıklanmadı, hazırlıkları devam ediyor.

PAOLO SORRENTINO: İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino 2016’da The Young Pope dizisini çekmiş, dizi başarılı olunca 2. sezonu hazırlayacağını açıklamıştı ama sonra planlarını değiştirdi. Sorrentino gene papalıkla ilgili bir dizi yapacak. Adı The New Pope olan dizinin çekimlerine 2018’in sonlarına doğru başlayacak. Ne yazık ki diziyi 2019’dan önce izleyemeyeceğiz. The New Pope, İtalya’da Sky, Amerika’da HBO kanallarında yayınlanacak. Sorrentino bu yaz Loro adlı Berlusconi biofilmini çekecek.

JEAN-MARC VALLEE: Kanadalı yönetmen Jean-Marc Vallee sinemadaki başarılarından sonra TV’ye HBO dizisi Big Little Lies‘la geçti ve bu diziyle de başarısını devam ettirdi. Dizi başarılı olunca HBO ikinci sezonunun çekilmesini istedi ama Vallee ikinci sezonunun çekilmemesi gerektiğini, çünkü dizinin tek sezonluk planlandığını belirtti. Dolayısıyla ikinci sezonu çekmeyebilir. Yönetmen şu sıralar Amy Adams’lı HBO dizisi Sharp Objects‘i çekiyor. Bu dizi 2018’in ilkbaharında yayınlanacak.

MICHAEL MANN: Sorunlu prodüksiyonlu Luck dizisinden sonra Michael Mann yakın zamanda TV’ye dönecek gibi görünüyor. Usta yönetmen TV’ye kitap uyarlaması Hue 1968 mini dizisiyle dönecek. Mann’in hazırlıklarına devam ettiği bu dizi, Vietnam Savaşı zamanında geçip Vietnamlıların sürpriz saldırılarına odaklanacak. Dizinin çekim tarihi bilinmiyor. Mann bir ihtimal diziden önce Hugh Jackman ve Noomi Rapace’li Enzo Ferrari biofilmini çekebilir.

SUSANNE BIER: Danimarkalı yönetmen Susanne Bier’in de çekim takvimi yoğun. Bier ilk sezonuyla iyi eleştiriler alan The Night Manager‘ın ikinci sezonunu da yönetecek. Bier, Out of Africa romanını da dizileştirecek. Daha önce Meryl Streep ve Robert Redford’un başrollerinde sinemaya uyarlanan bu roman bu kez TV’ye taşınacak. Bier’in iki diziyi de ne zaman çekeceği bilinmiyor. İki dizinin de ayrıntıları açıklanmadı; Hugh Laurie’yle Tom Hiddleston’ın ikinci sezonda rol alıp almayacakları, başka karakterlere mi odaklanılacağı belli değil.

NICOLAS WINDING REFN: Danimarkalı yönetmen Nicolas Refn de uygun bir proje bulunca TV’ye geçmeye karar verdi. Too Old to Die Young adlı dizinin çekimlerine bu yaz başlanacak. Miles Teller’ın başrolünü üstleneceği dizi on bölümden oluşacak. Refn on bölümü de çekecek. Los Angeles’ta çekilecek dizi merkezdeki karakterlerin katilden samuraya dönüşümlerini anlatacak. Dizi 2018’de Amazon’da yayınlanacak.

MORTEN TYLDUM: En son Passengers filmini çeken Morten Tyldum iki diziyle meşgul durumda. İlki Counterpart. Bu yıl izleyeceğimiz bu dizinin çekimlerini çoktan tamamladı Tyldum. Starz’da yayınlanacak dizide JK Simmons, Kenneth Choi, Nazanin Boniadi, Ulrich Thomsen rol aldılar. Yönetmenin diğer dizisi ise Jack Ryan. Amerikalı ajan Jack Ryan’ın görevlerine odaklanan bu dizinin çekimlerine devam ediliyor. Dizinin başrollerini John Krasinski ve Abbie Cornish üstleniyorlar. Amazon bu diziyi bu yıl yayınlayabilir.

ALEJANDRO G. INARRITU: The Revenant‘tan sonra 6 dakikalık kısa filmi Carne y Arena‘yı çeken Alejandro Inarritu kariyerine The One Percent dizisiyle devam edebilir. Revenant’ı çekerken duyurduğu bu dizinin çekimlerine başlayacağı tarihse meçhul, zira diziye halen finansman aranıyor. On bölümden oluşacak dizide Greg Kinnear ve Hilary Swank rol alacak. Ed Harris dizide rol alabilir. Inarritu’nun yanından ayırmadığı 3 Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Emmanuel Lubezki bu yapımda da Inarritu’yla çalışacak.

DAVID FINCHER: Bir yıldan uzun bir süredir David Fincher, Mindhunter‘ın üzerinde çalışıyor. 70’lerde geçen bu polisiye-gerilim dizisi FBI ajanlarının seri katil ve tecavüzcülerin profillerini oluşturmalarını konu alıyor. Charlize Theron’ın yapımcılar arasında yer aldığı dizinin ilk iki bölümünü ve sezon finalini Fincher çekti. Diğer bölümleri Asaf Kapadia’yla Andrew Douglas çektiler. Dizide Anna Torv, Jonathan Groff ve Holt McCallany rol aldılar. Netflix diziyi kasım ayında yayınlayacak.

CARY FUKUNAGA: True Detective‘le ünlenen Cary Fukunaga kariyerine Maniac dizisiyle devam edecek. Çekimlerine bu yaz başlanacak dizide Jonah Hill ve Emma Stone rol alacaklar. Fukunaga bu diziyi aynı adlı Norveç dizisinden uyarlayacak. Yönetmenin tüm sezonu çekip çekmeyeceği belli değil. Dizi akıl hastanesinde tedavi olan iki gencin komik maceralarına odaklanacak. Fukunaga’nın dönem dizisi The Alienist‘i kaleme aldığını, bu dizinin bu sonbaharda yayınlanacağını belirtelim. Yönetmenin projeleri arasında Napoleon dizisi de yer alıyor.