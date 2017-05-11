12 Mayıs 2017 Vizyon Filmleri arasında mutlaka sinemada izlenmesi gereken filmler olduğu gibi asla izlenmemesi gereken bir-iki film de var.

Alien : Covenant

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir

Notlar ve Beklentiler: Ridley Scott’ın başka yönetmenlerin elinde dolaştıktan sonra Prometheus’la yeniden ele aldığı Alien serisini toparlama ve gelecek bölümlere taşıma filmi. Geçtiğimiz hafta birçok ülkede gösterime giren film karışık eleştiriler aldı. Ne olursa olsun sinema perdesinde bir Xenomorph görmek için bile gidilmeli…

King Arthur: Legend of the Sword

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Berges-Frisbey, Djimon Hounsou, Eric Bana

Notlar ve Beklentiler: İngiltere ve Londra sokaklarında çektiği komedi-aksiyon-macerayı bir araya getiren filmlerini bırakıp başka alanlara yöneldiğinde Guy Ritchie’nin karşısına yine ingiliz efsaneleri çıkmıştı. Sherlock Holmes’tan sonra Kral Arthur’a biraz aksiyon katmaya karar verdi. Galası yeni yapılan ve eleştirmenlerin yeni not verdiği filmle ilgili ilk izlenimler fena değil. Zaten Guy Ritchie istese de kötü aksiyon çekemez diyebiliriz.

4N1K

Yönetmen: Deniz Coşkun

Oyuncular: Gözde Mutluer, Burak Yörük, Sina Özer, Hasan Denizyaran, Cemrehan Karakaş

Notlar ve Beklentiler: 10’lu yaşlardaki gençlere yönelik bir yapım. Filmin fragmanı en azından özensiz ve hedefine ulaşabilecek bir kalitede olduğunu gösteriyor.

Ağustos Böcekleri ve Karıncalar

Yönetmen: Erhan Tuncer

Oyuncular: Bennu Yıldırımlar, Erdem Akakçe, Gün Koper, Yücel Erten, Özer Arslan

Notlar ve Beklentiler: Bennu Yıldırımlar’ı 7 yıl sonra sinema perdesinde izlemek, Erdem Akakçe’nin ve Macit Koper’in oğlu Gün Koper’in güçlü oyunculuklarını takip etmek için izlenmesi gereken bir film. Kısa film ve belgeselleriyle tanıdığımız Erhan Tuncer festival gösterimlerinden anlaşıldığı kadarıyla bir aile dramının altından başarıyla kalkmış görünüyor.

Geri Döndü

Yönetmen: Kamil Burak

Oyuncular: İbrahim Vurmaz, Çağrı Tokalı, Fatih Özaşar, Tayfun Sav, Belma Mamati

Notlar ve Beklentiler: Biz şimdi bu fragmanın üzerine ne yorum yapsak ayıp kaçar. İyisi mi fragmanı izleyin siz.

Salt and Fire

Yönetmen: Werner Herzog

Oyuncular: Veronica Ferres, Michael Shannon, Gael García Bernal, Anita Briem, Werner Herzog

Notlar ve Beklentiler: Usta yönetmen Werner Herzog’un formu son dönemde belgesellerde en üst düzeye çıkarken, kurgu filmlerde iyice düştü. Film Herzog’un kötü kurgularına bir yenisini ekliyor maalesef. İyi oyuncu kadrosu için bir şans verilebilir.

Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu

Yönetmen: Günay Köker

Oyuncular: Seda Güven, Ali Uyandıran, Anıl İlter, Balım Gaye Bayrak, Şahan Yıldırım

Notlar ve Beklentiler: Ülkemiz için yeni sayılabilecek, ecnebilerin “Live Action-CGI” olarak adlandırdıkları animasyon-gerçek mekan/karakterler karışımını kullanan bir çocuk filmi. Biraz acemice yapıldığı görülüyor ama umarız bu tip örneklerin artmasını sağlayacak bir gişe yapar.

Kaygı

Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik

Oyuncular: Algı Eke, Özgür Çevik, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, Selen Uçer

Notlar ve Beklentiler: Yıllarca kamera önünde bize sinema anlatan Ceylan Özgün Özçelik’in kamera arkasındaki performansı yılın en merakla beklediğimiz filmlerinden biriydi. Festivallerde aldığı yorumlar mutlaka sinemaya gidip izlenmesi gereken bir film olduğunu gösteriyor.

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

Yönetmen: Burak Serbest

Oyuncular: Açelya Yılhan, İpek Tenolcay, Sema Şimşek, Edip Tepeli

Notlar ve Beklentiler: Türkiye’de ve hatta dünyada çok zor seyirci bulan psikolojik-dram türünde iddialı bir eser verilmiş gibi duruyor. Haftanın şans tanınması gereken filmlerinden biri olabilir.