12 Mayıs 2017 Vizyon Filmleri arasında mutlaka sinemada izlenmesi gereken filmler olduğu gibi asla izlenmemesi gereken bir-iki film de var.
Alien : Covenant
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir
Notlar ve Beklentiler: Ridley Scott’ın başka yönetmenlerin elinde dolaştıktan sonra Prometheus’la yeniden ele aldığı Alien serisini toparlama ve gelecek bölümlere taşıma filmi. Geçtiğimiz hafta birçok ülkede gösterime giren film karışık eleştiriler aldı. Ne olursa olsun sinema perdesinde bir Xenomorph görmek için bile gidilmeli…
King Arthur: Legend of the Sword
Yönetmen: Guy Ritchie
Oyuncular: Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Berges-Frisbey, Djimon Hounsou, Eric Bana
Notlar ve Beklentiler: İngiltere ve Londra sokaklarında çektiği komedi-aksiyon-macerayı bir araya getiren filmlerini bırakıp başka alanlara yöneldiğinde Guy Ritchie’nin karşısına yine ingiliz efsaneleri çıkmıştı. Sherlock Holmes’tan sonra Kral Arthur’a biraz aksiyon katmaya karar verdi. Galası yeni yapılan ve eleştirmenlerin yeni not verdiği filmle ilgili ilk izlenimler fena değil. Zaten Guy Ritchie istese de kötü aksiyon çekemez diyebiliriz.
4N1K
Yönetmen: Deniz Coşkun
Oyuncular: Gözde Mutluer, Burak Yörük, Sina Özer, Hasan Denizyaran, Cemrehan Karakaş
Notlar ve Beklentiler: 10’lu yaşlardaki gençlere yönelik bir yapım. Filmin fragmanı en azından özensiz ve hedefine ulaşabilecek bir kalitede olduğunu gösteriyor.
Ağustos Böcekleri ve Karıncalar
Yönetmen: Erhan Tuncer
Oyuncular: Bennu Yıldırımlar, Erdem Akakçe, Gün Koper, Yücel Erten, Özer Arslan
Notlar ve Beklentiler: Bennu Yıldırımlar’ı 7 yıl sonra sinema perdesinde izlemek, Erdem Akakçe’nin ve Macit Koper’in oğlu Gün Koper’in güçlü oyunculuklarını takip etmek için izlenmesi gereken bir film. Kısa film ve belgeselleriyle tanıdığımız Erhan Tuncer festival gösterimlerinden anlaşıldığı kadarıyla bir aile dramının altından başarıyla kalkmış görünüyor.
Geri Döndü
Yönetmen: Kamil Burak
Oyuncular: İbrahim Vurmaz, Çağrı Tokalı, Fatih Özaşar, Tayfun Sav, Belma Mamati
Notlar ve Beklentiler: Biz şimdi bu fragmanın üzerine ne yorum yapsak ayıp kaçar. İyisi mi fragmanı izleyin siz.
Salt and Fire
Yönetmen: Werner Herzog
Oyuncular: Veronica Ferres, Michael Shannon, Gael García Bernal, Anita Briem, Werner Herzog
Notlar ve Beklentiler: Usta yönetmen Werner Herzog’un formu son dönemde belgesellerde en üst düzeye çıkarken, kurgu filmlerde iyice düştü. Film Herzog’un kötü kurgularına bir yenisini ekliyor maalesef. İyi oyuncu kadrosu için bir şans verilebilir.
Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu
Yönetmen: Günay Köker
Oyuncular: Seda Güven, Ali Uyandıran, Anıl İlter, Balım Gaye Bayrak, Şahan Yıldırım
Notlar ve Beklentiler: Ülkemiz için yeni sayılabilecek, ecnebilerin “Live Action-CGI” olarak adlandırdıkları animasyon-gerçek mekan/karakterler karışımını kullanan bir çocuk filmi. Biraz acemice yapıldığı görülüyor ama umarız bu tip örneklerin artmasını sağlayacak bir gişe yapar.
Kaygı
Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik
Oyuncular: Algı Eke, Özgür Çevik, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, Selen Uçer
Notlar ve Beklentiler: Yıllarca kamera önünde bize sinema anlatan Ceylan Özgün Özçelik’in kamera arkasındaki performansı yılın en merakla beklediğimiz filmlerinden biriydi. Festivallerde aldığı yorumlar mutlaka sinemaya gidip izlenmesi gereken bir film olduğunu gösteriyor.
Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı
Yönetmen: Burak Serbest
Oyuncular: Açelya Yılhan, İpek Tenolcay, Sema Şimşek, Edip Tepeli
Notlar ve Beklentiler: Türkiye’de ve hatta dünyada çok zor seyirci bulan psikolojik-dram türünde iddialı bir eser verilmiş gibi duruyor. Haftanın şans tanınması gereken filmlerinden biri olabilir.