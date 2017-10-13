13 Ekim 2017 Vizyon Filmleri arasında Michael Haneke’nin Happy End’i ve Orhan Eskiköy’ün Taş’ı öne çıkıyor.

Happy End

Yönetmen: Michael Haneke

Oyuncular: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin, Laura Verlinden

Notlar ve Beklentiler: Başka Sinema olmasa ülkemizde birçok gösterim haftasının bomboş geçeceği bir gerçek. Haneke’nin Happy End’i de biraz geç de olsa kendileri sayesinde gösterime giriyor. Usta yönetmenin başyapıtlarından biri olmasa da mutlaka seyredilmesi gereken filmlerinden biri…

Taş

Yönetmen: Orhan Eskiköy

Oyuncular: Ahmet Varlı, Muhammet Uzuner, Jale Arıkan, Beste Kökdemir, Saygın Soysal

Notlar ve Beklentiler: İki Dil Bir Bavul, Babamın Sesi gibi son yılların iyi filmlerine imza atan yönetmenlerinden Orhan Eskiköy, yine bir köy hikayesini, bu sefer daha karanlık bir atmosfer yaratarak anlatıyor. Eskiköy’ün sinema yolculuğunu merakla izlemeye devam ediyoruz.

Happy Death Day

Yönetmen: Christopher B.Landon

Oyuncular: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken

Notlar ve Beklentiler: Groundhog Day’in gerilim versiyonu… Konu ilginç görünse de, filmin tüm esprisini fragmanda vermeselermiş daha fazla izleyiciye ulaşabilirlermiş.

Cingöz Recai

Yönetmen: Onur Ünlü

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli, Musa Uzunlar, Fatih Artman

Notlar ve Beklentiler: Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü olunca bekentiler yükselse de, basın gösterimlerinde izleme şansı bulanlar, eğlencelik bir filmin ötesine geçmediğini belirtiyorlar.

Bir Nefes Yeter

Yönetmen: Yasemin Türkmenli

Oyuncular: Seçkin Özdemir, Tuvana Türkay, Zuhal Gencer Erkaya, Hakkı Ergök, Galip Erdal

Notlar ve Beklentiler: Popüler sinemamızda kadın yönetmenlerin varlığı çok sınırlı… Yasemin Türkmenli gibi hem TV’de, hem sinemada deneyimli olanını bulmak ise imkansız. Sadece duygulara hitap eden bir film olduğu çok belli olsa da, pozitif ayrımcılık yaparak izlemenizi öneriyoruz.

Lighting Dindin

Yönetmen: Wei-Feng Deng

Notlar ve Beklentiler: Yeni gelişen Çin animasyonları ülkemizde gösterim şansı bulmayı sürdürüyor. Çocuklarınızı götürmek için ideal bir film gibi duruyor.

Kayseri Aslanı: Çin İşi

Yönetmen: Ali Demirel

Oyuncular: İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Asuman Dabak, Ali Çatalbaş, Serdal Genç

Notlar ve Beklentiler: Haftanın sulu komedisi… Yine mafyayla bozuşan kahramanlara sahip, yine yabancı bir kültürü filme süs olarak katan, yine ülkenin bir iline ve şivesine yüklenen ortalama bir komedi.