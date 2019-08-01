Netflix dizisi 13 Reasons Why, üçüncü sezonu fragmanını yayınlarken, dördüncü sezonunu da duyurdu. Dizi dördüncü sezonuna onay alırken, bu sezonun final sezonu olacağı da açıklandı. İlk iki sezonu izlemediyseniz, üçüncü sezonun fragmanının çok büyük bir spoiler içerdiğini de söylemeliyiz.

Diziyle ilgili gelen haberler dördüncü sezon çekimlerinin de şimdiden başladığı yönünde… Dizi, son haftalarda ilk sezonunun final sahnesinin Netflix tarafından değiştirilmesiyle de olay olmuştu…