13 Temmuz 2018 Vizyon Filmleri yılın en kötü filmleri listesine girecek yapımları barındırıyor maalesef… Haftayı yine festival ve Avrupa filmleri kurtarıyor.
Terminal
Yönetmen: Vaughn Stein
Oyuncular: Margot Robbie, Simon Pegg, Mike Myers
Notlar ve Beklentiler: Margot Robbie için özel yazılan senaryolardan biri daha… Robbie filmi taşımaya çalışsa da senaryonun güçsüzlüğü sırıttı ve gösterildiği ülkelerde/platformlarda kötü eleştiriler aldı.
Haftanın “Margot Robbie’yi Hayran Hayran İzliyoruz” Filmi Ödülü
Mary Shelley
Yönetmen: Haifaa Al Mansour
Oyuncular: Elle Fanning, Douglas Booth, Bel Powley
Notlar ve Beklentiler: Mary Shelley, dünyaya kült roman Frankenstein’ı armağan eden yazar olarak edebiyat tarihine kazınan Mary Shelley’nin hayat hikayesini anlatıyor. Maalesef çok ilginç öyküsünün hakkını vermek yerine bir gençlik filmi olma ötesine geçemedi.
Haftanın “Niyet Neydi Akibet Ne Oldu?” Ödülü
La Villa
Yönetmen: Robert Guédiguian
Oyuncular: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan
Notlar ve Beklentiler: Deniz Kıyısındaki Ev, ölüm döşeğindeki babalarının yanında olabilmek için yıllar sonra bir araya gelen üç kardeşin hikayesini anlatıyor. Haftanın seyredilebilir ender filmlerinden biri
Haftanın Aile Buluşması ve Sıkıntılarını Paylaşması Filmi Ödülü
Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
Yönetmen: Genndy Tartakovsky
Seslendirenler: Adam Sandler, Selena Gomez, Kevin James, Steve Buscemi, David Spade
Notlar ve Beklentiler: Yıllardır otelinden çıkmayarak iyice içine kapanmış Dracula’ya kızı Mavis sürpriz bir tatil ayarlar. Artık fazla uzayan seri “İyi bir fikir nasıl sömürülür?” konusuna ders olarak okutulabilir.
Haftanın Gereksiz Uzayan Animasyon Serisi Ödülü
Skyscraper
Yönetmen: Rawson Marshall Thurber
Oyuncular: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han
Notlar ve Beklentiler:
-Abi, elimizde felaket senaryosu kalmadı ne yapalım?
-Gökdelen yakalım, fantastik olur.
-Abi kim oynar öyle filmde?
-Dwayne Johnson oynar, her senaryoyu kabul ediyor
Haftanın En Zorlama Senaryo Ödülü
Kapalak Kızı
Yönetmen: Ramazan Özer, Fatih Gürler
Oyuncular: Can Yavuz, Arifhan Durmuş, Alperen Demirtaş
Notlar ve Beklentiler: Bu filmler yüzünden kimse köyüne, memleketine tatile gidemeyecek yakında…
Haftanın ve Hatta Yılın En Kötü Yerli Korku Filmi Ödülü
Bende Kal
Yönetmen: Utku Uçar
Oyuncular: Süheyl Uygur, Ruhi Sarı, Sadi Celil Cengiz
Notlar ve Beklentiler: Modası geçen oyuncuların kendilerini yeniden var etme çabası olarak dikkat çekiyor ama pek olmamış gibi…
Haftanın Bit Pazarına Nur Yağdı Ödülü
Downrange
Yönetmen: Ryûhei Kitamura
Oyuncular: Jason Tobias, Rod Hernandez, Graham Skipper
Notlar ve Beklentiler: Dehşet Yolu, yolda kalan bir grup gencin peşlerine düşen nişancıdan kurtulmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Son dönemde şansını festivallerde deneyen ve iyi eleştiriler alınca genel gösterim şansı bulan korku filmlerinden…
Haftanın Psikopat Katil Filmi
The Forlorned
Yönetmen: Andrew Wiest
Oyuncular: Colton Christensen, Elizabeth Mouton, Cory Dangerfield
Notlar ve Beklentiler: Ülkede iyi senaryolu, iyi oyunculu, iyi yönetmenli yüzlerce film gösterim şansı bulamazken, sırf korku filmi diye üçüncü sınıf yapımların genel gösterime çıkması acayip bir durum…
Haftanın “Ben DVD Filmiyim, Gösterimde Ne Arıyorum?” Ödülü