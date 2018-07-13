13 Temmuz 2018 Vizyon Filmleri yılın en kötü filmleri listesine girecek yapımları barındırıyor maalesef… Haftayı yine festival ve Avrupa filmleri kurtarıyor.

Terminal

Yönetmen: Vaughn Stein

Oyuncular: Margot Robbie, Simon Pegg, Mike Myers

Notlar ve Beklentiler: Margot Robbie için özel yazılan senaryolardan biri daha… Robbie filmi taşımaya çalışsa da senaryonun güçsüzlüğü sırıttı ve gösterildiği ülkelerde/platformlarda kötü eleştiriler aldı.

Haftanın “Margot Robbie’yi Hayran Hayran İzliyoruz” Filmi Ödülü

Mary Shelley

Yönetmen: Haifaa Al Mansour

Oyuncular: Elle Fanning, Douglas Booth, Bel Powley

Notlar ve Beklentiler: Mary Shelley, dünyaya kült roman Frankenstein’ı armağan eden yazar olarak edebiyat tarihine kazınan Mary Shelley’nin hayat hikayesini anlatıyor. Maalesef çok ilginç öyküsünün hakkını vermek yerine bir gençlik filmi olma ötesine geçemedi.

Haftanın “Niyet Neydi Akibet Ne Oldu?” Ödülü

La Villa

Yönetmen: Robert Guédiguian

Oyuncular: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan

Notlar ve Beklentiler: Deniz Kıyısındaki Ev, ölüm döşeğindeki babalarının yanında olabilmek için yıllar sonra bir araya gelen üç kardeşin hikayesini anlatıyor. Haftanın seyredilebilir ender filmlerinden biri

Haftanın Aile Buluşması ve Sıkıntılarını Paylaşması Filmi Ödülü

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Yönetmen: Genndy Tartakovsky

Seslendirenler: Adam Sandler, Selena Gomez, Kevin James, Steve Buscemi, David Spade

Notlar ve Beklentiler: Yıllardır otelinden çıkmayarak iyice içine kapanmış Dracula’ya kızı Mavis sürpriz bir tatil ayarlar. Artık fazla uzayan seri “İyi bir fikir nasıl sömürülür?” konusuna ders olarak okutulabilir.

Haftanın Gereksiz Uzayan Animasyon Serisi Ödülü

Skyscraper

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Oyuncular: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han

Notlar ve Beklentiler:

-Abi, elimizde felaket senaryosu kalmadı ne yapalım?

-Gökdelen yakalım, fantastik olur.

-Abi kim oynar öyle filmde?

-Dwayne Johnson oynar, her senaryoyu kabul ediyor

Haftanın En Zorlama Senaryo Ödülü

Kapalak Kızı

Yönetmen: Ramazan Özer, Fatih Gürler

Oyuncular: Can Yavuz, Arifhan Durmuş, Alperen Demirtaş

Notlar ve Beklentiler: Bu filmler yüzünden kimse köyüne, memleketine tatile gidemeyecek yakında…

Haftanın ve Hatta Yılın En Kötü Yerli Korku Filmi Ödülü

Bende Kal

Yönetmen: Utku Uçar

Oyuncular: Süheyl Uygur, Ruhi Sarı, Sadi Celil Cengiz

Notlar ve Beklentiler: Modası geçen oyuncuların kendilerini yeniden var etme çabası olarak dikkat çekiyor ama pek olmamış gibi…

Haftanın Bit Pazarına Nur Yağdı Ödülü

Downrange

Yönetmen: Ryûhei Kitamura

Oyuncular: Jason Tobias, Rod Hernandez, Graham Skipper

Notlar ve Beklentiler: Dehşet Yolu, yolda kalan bir grup gencin peşlerine düşen nişancıdan kurtulmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Son dönemde şansını festivallerde deneyen ve iyi eleştiriler alınca genel gösterim şansı bulan korku filmlerinden…

Haftanın Psikopat Katil Filmi

The Forlorned

Yönetmen: Andrew Wiest

Oyuncular: Colton Christensen, Elizabeth Mouton, Cory Dangerfield

Notlar ve Beklentiler: Ülkede iyi senaryolu, iyi oyunculu, iyi yönetmenli yüzlerce film gösterim şansı bulamazken, sırf korku filmi diye üçüncü sınıf yapımların genel gösterime çıkması acayip bir durum…

Haftanın “Ben DVD Filmiyim, Gösterimde Ne Arıyorum?” Ödülü