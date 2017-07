14 Temmuz 2017 Vizyon Filmleri: Renkli ve Güçlü Bir Hafta

14 Temmuz 2017 Vizyon Filmleri dünyanın dört bir yanından iyi yapımlar ve güçlü hikayeleri izleyebileceğimiz bir vizyon haftası olarak dikkat çekiyor.

War for the Planet of the Apes

Yönetmen: Matt Reeves

Oyuncular: Woody Harrelson, Andy Serkis, Karin Konoval, Judy Greer, Amiah Miller

Notlar ve Beklentiler: Serinin üçüncü filmi yılın en iyi filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Gösterime girdiği veya öngösterim yapılan her yerde çok iyi eleştiriler aldı. Özellikle Andy Serkis’in Ceasar performansının CGI destekli olmasına rağmen oscar’a aday gösterilmesini isteyenler oldu.

XX

Yönetmen: Karyn Kusama, Jovanka Vuckovic, Roxanne Benjamin, St. Vincent

Oyuncular: Melanie Lynskey, Natalie Brown, Angela Trimbur, Mike Doyle, Christina Kirk

Notlar ve Beklentiler: Sundance’te gösterime giren, ardından ABD’de sınırlı gösterim şansı bulan ancak özellikle türün hayranlarının kaçırmaması gereken bir yapım. 4 kadın yönetmenin 4 ayrı hikaye anlattığı film beklentileri çok aşan bir yapım oldu ve önemli övgüler aldı.

Planetarium

Yönetmen: Rebecca Zlotowski

Oyuncular: Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger, Amira Casar, Louis Garrel

Notlar ve Beklentiler: Rebecca Zlotowski’nin yönettiği ve bir avrupa filmine göre güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir yapım. Geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali’nde galasını yapan film, ABD’de ve Avrupa’da sınırlı gösterimle yoluna devam etti. Ölülerle konuştuklarına inanan iki kız kardeşin hikayesini anlatan film karışık eleştiriler aldı.

Durak

Yönetmen: Serdar Gözelekli, Muammer Koçak

Oyuncular: Emre Altuğ, Görkem Yeltan, Deniz Hamzaoğlu, Tunç Okan, Bedük

Notlar ve Beklentiler: İlginç oyuncu seçimiyle de dikkat çeken bir korku-gerilim filmi… Fragmanı ilginç görünüyor, umarız film daha fazlasını vaat ediyordur.

The Exception

Yönetmen: David Leveaux

Oyuncular: Jai Courtney, Lily James, Christopher Plummer, Janet McTeer, Eddie Marsan

Notlar ve Beklentiler: Nazi yönetimi sırasında Hollanda’da sürgünde bulunan son Alman İmparatoru II. Wilhelm’in çevresinde dönen aşk ve casusluk gerilimi… Film iyi eleştiriler alan bir dönem filmi olarak öne çıkıyor.

Apprentice

Yönetmen: Boo Junfeng

Oyuncular: Gerald Chew, Crispian Chan, Boon Pin Koh, Mastura Ahmad

Notlar ve Beklentiler: Geçtiğimiz yıl Cannes’da Belirli Bir Bakış filminde gösterilen Singapur yapımı film haftanın ilgi çekici keşiflerinden biri olabilir. Babasını idam eden celladın çırağı olan bir adamın öyküsü ölüm cezası hakkında güçlü sözler söyleyen bir film…

Geçmiş

Yönetmen: Çağdaş Çağrı

Oyuncular: Bülent Emin Yarar, Lila Gürmen, Gözde Kansu, Volga Sorgu, Yeliz Akkaya

Notlar ve Beklentiler: Haftanın ilginç yerli yapımlarından biri… 1989’da çektiği bir fotoğrafın peşinden Mardin Nusaybin’e giden bir fotoğraf sanatçısının içsel yolculuğunu izleyeceğiz.

Boonie Bears: The Big Top Secret

Yönetmen: Ding Liang

Türkçe Seslendirme: Sinan Divrik, Erhan Türkmen, Arda Kavaklıoğlu, Emin Yaraç

Notlar ve Beklentiler: Çin yapımı animasyon serisinin üçüncü bölümü… Ülkesinde gişe rekorları kıran bir yapım… Çocuklarınızla birlikte gitmek için iyi bir seçim olabilir.

Pettersson und Findus

Yönetmen: Ali Samadi Ahadi

Oyuncular: Ulrich Noethen, Marianne Sagebrecht, Max Herbrechter

Notlar ve Beklentiler: Almanya’nın en popüler çizgi filmlerinden birinin live-action uyarlaması… Çocuğunuza farklı bir kültürü tanıtmak için gitmeniz mümkün…