15 Eylül 2017 Vizyon Filmleri arasında son yılların en iyi yeniden çevrim ve roman uyarlamaları arasında gösterilen IT, başı çekiyor.
IT
Yönetmen: Andrés Muschietti
Oyuncular: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard
Notlar ve Beklentiler: Hem eleştirmenlerin övgüleri, hem de gişe başarısıyla son yılların en iyi Stephen King uyarlamalarından biri olduğu ortaya çıktı. Sinemada izleme fırsatını kaçırmayın…
The History of Love
Yönetmen: Radu Mihăileanu
Oyuncular: Derek Jacobi, Mark Rendall, Gemma Arterton, Sophie Nélisse, Elliott Gould
Notlar ve Beklentiler: Haftanın sinemada izlenmesi gereken iki filminden biri… 1 yıl geç gösterime girmiş olsa bile kaçırılmaması gereken bir öykü…
American Assassin
Yönetmen: Michael Cuesta
Oyuncular: Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Taylor Kitsch, Shiva Negar
Notlar ve Beklentiler: Hala filmlerde Türkiye ve İstanbul görüntüleri görünce heyecanlanıyorsanız izleyin. Yoksa TV’de de izleyebileceğiniz klasik bir amerikan aksiyonu.
Korkacak Bi’şey Yok
Yönetmen: Burak Donay
Oyuncular: Rukiye Gül, Özgür Esat Şentürk, İbrahim Vurmaz, Burak Aydın, Ahu Seda
Notlar ve Beklentiler: Recep İvedik tek başına yetiyordu, bir de taklitleri türedi maalesef…
The Son of Bigfoot
Yönetmen: Ben Stassen, Jeremy Degruson
Seslendirenler: Onur Kırış, Savaş Pat, Figen Sümeli, Ali Çorapçı, Fatih Özkul
Notlar ve Beklentiler: Çocuk filmleri açısından çok fakir geçen yaz aylarında şans verilebilecek bir animasyon gibi duruyor.
Benzersiz
Yönetmen: İlker Sarı
Oyuncular: Cemal Hünal, Ekin Türkmen, Ebru Sarıtaş, Ruhi Sarı, Selahattin Taşdöğen
Notlar ve Beklentiler: Ülkemiz sinemasında genel olarak tek bir oyuncunun performansına bağlı ilerleyen filmler bir süre sonra tempo sorunu yaşıyor. Cemal Hünal’ın performansı film için kritik nokta olacak.
Ver Kaç
Yönetmen: Orçun Benli
Oyuncular: Kenan Ece, Bülent Çolak, Fırat Tanış, Aslıhan Güner, Ruhi Sarı
Notlar ve Beklentiler: Fragman filmin sonu dışında bütün konuyu ve gelişmeleri aktarmış gibi…
Örümcek
Yönetmen: Sedat Ergen
Oyuncular: Bihter Delüv, Cumhur Sarı, Sedat Ergen, Burak Arslan, Güral Kırgız
Notlar ve Beklentiler: Birbirinin aynı formata ve senaryolara sahip korku/gerilim filmleri arasında, farklı bir yerde duruyor gibi… Bir şans verilebilir.