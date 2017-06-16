16 Haziran 2017 Vizyon Filmleri arasında İzlanda ve ülkemizden dikkat çeken iki film dışında önerebileceğimiz film bulunmuyor.

Hjartasteinn

Yönetmen: Guðmundur Arnar Guðmundsson

Oyuncular: Baldur Einarsson , Blær Hinriksson , Diljá Valsdóttir , Katla Njálsdóttir , Nína Dögg Filippusdóttir

Notlar ve Beklentiler: Haftanın mutlaka izlemeniz gereken filmlerinden biri… “İskandinav çekerse iyi çeker” diyerek filmi festivallerde takip edenler yanılmamış ve güzel bir büyüme hikayesi ile karşılaşmışlardı. Mutlaka zaman ayırın…

Eşik

Yönetmen: Ayhan Salar, Erkan Tahhuşoğlu

Oyuncular: Senem Çelikkol, Mine Özen, Raci Küçük, Bedia Yaman, Akan Atakan

Notlar ve Beklentiler: Sinemamızdan çıkan ve gösterime girebilen iyi film sayısı azaldı. Eşik, festivallerde aldığı beğeniyle gösterim yolunu açtı. Bize veya eleştirilere pek takılmadan gidip izleyin…

The Wall

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli

Senaryo: Dwain Worrell

Notlar ve Beklentiler: İyi bir yönetmen, iyi oyuncular, küçük bir alanda geçen, aksiyon gibi görünse de bir psikolojik gerilim filmi… Beklediği iyi eleştirileri ve gişeyi alamadı ama izlenemeyecek kadar da kötü bir film değil.

Cars 3

Yönetmen: Brian Fee

Seslendirenler: Owen Wilson, Tony Shalhoub, Kerry Washington, Chris Cooper, Armie Hammer

Notlar ve Beklentiler: Cars serisinin yeni bölümü, Nascar advertorial’ı tadında… Motorsporlarına özel ilgi göstermiyorsanız sıkabilir.

Deccal 2

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Murat Prosçiler, Burak Sarımola, Gülay Hayır, Murat Volkan Cal, Emel Karaköse

Notlar ve Beklentiler: Rosemary’s Baby’nin kötü ve yerli bir taklidi ile karşı karşıyayız anladığımız kadarıyla…

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği

Yönetmen: Ahmet Kapucu

Oyuncular: Burak Satıbol, Ayhan Taş, Erdağ Yenel, Cemal Hünal, Tamer Karadağlı

Notlar ve Beklentiler: Yine küfür ve şiddet içeren bir çiğ komedi… Başrollerde, normal hayatta iktidar savunuculuğu yapıp, ahlak timsali kesilip, sonra perdede ana-avrat küfreden insanları görünce midemiz bulanıyor.