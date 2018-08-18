17 Ağustos 2018 Vizyon Filmleri aralarında izlenebilir iki-üç film olsa da çok ama çok kötü bir gösterim haftası olarak dikkat çekiyor. Özellikle yerli filmlerin kalitesi yerlerde sürünüyor.
Bajrangi Bhaijaan
Yönetmen: Kabir Khan
Oyuncular: Salman Khan, Kareena Kapoor, Harshaali Malhotra
Notlar ve Beklentiler: Hint sinemasının son dönemdeki iyi örneklerinden. Ülkede gişe rekorlarını da alt üst eden ve komşu ülke Pakistan’ı da konu eden filmi türün meraklıları kaçırmasın.
Haftanın Ülkeler Arası Öyküsü
Milyonluk Kuş
Yönetmen: Hayal Aslanzade
Oyuncular: Gökçe Özyol, Mehtap Bayrı, Ufuk Özkan
Notlar ve Beklentiler: Sanırız fragmanı izleyince filmin bütün esprilerini görme şansı yakalıyorsunuz. Ve ama fragmana konulan espriler de birşeye benzemiyor.
Haftanın Otel Tanıtımı
Beyaz Diş
Yönetmen: Alexandre Espigares
Notlar ve Beklentiler: Orta yaşlı kitapseverlere çocukluklarını hatırlatacak bir film. Animasyon kalitesi biraz farklı olsa da haftanın mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Haftanın En İyi Uyarlaması
Karanlıkta
Yönetmen: Anthony Byrne
Oyuncular: Natalie Dormer, Emily Ratajkowski, Ed Skrein
Notlar ve Beklentiler: Haftanın izlenebilir gerilimlerinden biri… Film bir cinayet sonrası hayatı değişen görme engelli bir piyanist olan Sofia’nın hikayesini anlatıyor.
Haftanın Merak Edilen Performansı: Natalie Dormer
Yarım ile Yamalak
Yönetmen: Kubilay Yılmaz
Oyuncular: Adem Eraydın, Selahattin Çakır, Gülnihal Demir
Notlar ve Bekleniler: Fragmanı izledikten sonra görüşümüz: “???”
Haftanın Ne Olduğunu Anlayamadığımız Yapımı
İki Kafadar
Yönetmen: Victor Azeev
Notlar ve Beklentiler: Sayıları giderek artan bağımsız animasyonlardan biri… Yaz döneminde çocuğunuzu götürebileceğiniz bir film gibi duruyor.
Haftanın Orta Karar Çocuk Filmi
My Guardian Angel
Yönetmen: Mümtaz Yıldırımlar
Oyuncular: Maria Figgins, Adrian Annis, Holly Jacobson
Notlar ve Beklentiler: Sağlıklı bir fragmanına ulaşamadığımız filmi değerlendirmek de zor.
Haftanın En Kötü Tanıtılan Filmi
Siccin 5
Yönetmen: Alper Mestçi
Oyuncular: Rüya Önal, Merve Ateş, Özgür Hacıer
Notlar ve Beklentiler: Seri beşinci filmine gelmiş, zaten ne desek boş. Ancak filmin Kapadokya turizmine darbe vuracağı da bir gerçek.
Haftanın Daya Efekti Korkut Milleti Filmi
Benim Adım Osssman
Yönetmen: Banu Kaptanoğulları, Vedat İnce
Oyuncular: Sedat Kapurtu, Metin Yıldız, Ateş Fatih Uçan
Notlar ve Beklentiler: Neden ve nasıl bir sinema filmi haline geldiği belli olmayan güldürmeyen skeçler bütünü…
Haftanın Niye Çekildiği Belli Olmayan Filmi