17 Ağustos 2018 Vizyon Filmleri aralarında izlenebilir iki-üç film olsa da çok ama çok kötü bir gösterim haftası olarak dikkat çekiyor. Özellikle yerli filmlerin kalitesi yerlerde sürünüyor.

Bajrangi Bhaijaan

Yönetmen: Kabir Khan

Oyuncular: Salman Khan, Kareena Kapoor, Harshaali Malhotra

Notlar ve Beklentiler: Hint sinemasının son dönemdeki iyi örneklerinden. Ülkede gişe rekorlarını da alt üst eden ve komşu ülke Pakistan’ı da konu eden filmi türün meraklıları kaçırmasın.

Haftanın Ülkeler Arası Öyküsü

Milyonluk Kuş

Yönetmen: Hayal Aslanzade

Oyuncular: Gökçe Özyol, Mehtap Bayrı, Ufuk Özkan

Notlar ve Beklentiler: Sanırız fragmanı izleyince filmin bütün esprilerini görme şansı yakalıyorsunuz. Ve ama fragmana konulan espriler de birşeye benzemiyor.

Haftanın Otel Tanıtımı

Beyaz Diş

Yönetmen: Alexandre Espigares

Notlar ve Beklentiler: Orta yaşlı kitapseverlere çocukluklarını hatırlatacak bir film. Animasyon kalitesi biraz farklı olsa da haftanın mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Haftanın En İyi Uyarlaması

Karanlıkta

Yönetmen: Anthony Byrne

Oyuncular: Natalie Dormer, Emily Ratajkowski, Ed Skrein

Notlar ve Beklentiler: Haftanın izlenebilir gerilimlerinden biri… Film bir cinayet sonrası hayatı değişen görme engelli bir piyanist olan Sofia’nın hikayesini anlatıyor.

Haftanın Merak Edilen Performansı: Natalie Dormer

Yarım ile Yamalak

Yönetmen: Kubilay Yılmaz

Oyuncular: Adem Eraydın, Selahattin Çakır, Gülnihal Demir

Notlar ve Bekleniler: Fragmanı izledikten sonra görüşümüz: “???”

Haftanın Ne Olduğunu Anlayamadığımız Yapımı

İki Kafadar

Yönetmen: Victor Azeev

Notlar ve Beklentiler: Sayıları giderek artan bağımsız animasyonlardan biri… Yaz döneminde çocuğunuzu götürebileceğiniz bir film gibi duruyor.

Haftanın Orta Karar Çocuk Filmi

My Guardian Angel

Yönetmen: Mümtaz Yıldırımlar

Oyuncular: Maria Figgins, Adrian Annis, Holly Jacobson

Notlar ve Beklentiler: Sağlıklı bir fragmanına ulaşamadığımız filmi değerlendirmek de zor.

Haftanın En Kötü Tanıtılan Filmi

Siccin 5

Yönetmen: Alper Mestçi

Oyuncular: Rüya Önal, Merve Ateş, Özgür Hacıer

Notlar ve Beklentiler: Seri beşinci filmine gelmiş, zaten ne desek boş. Ancak filmin Kapadokya turizmine darbe vuracağı da bir gerçek.

Haftanın Daya Efekti Korkut Milleti Filmi

Benim Adım Osssman

Yönetmen: Banu Kaptanoğulları, Vedat İnce

Oyuncular: Sedat Kapurtu, Metin Yıldız, Ateş Fatih Uçan

Notlar ve Beklentiler: Neden ve nasıl bir sinema filmi haline geldiği belli olmayan güldürmeyen skeçler bütünü…

Haftanın Niye Çekildiği Belli Olmayan Filmi