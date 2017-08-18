18 Ağustos 2017 Vizyon Filmleri arasında gönül rahatlığıyla “Mutlaka sinemada izleyin!” diyebileceğimiz film sayısı çok sınırlı…

Final Portrait

Yönetmen: Stanley Tucci

Oyuncular: Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy, Tony Shalhoub, Sylvie Testud



Notlar ve Beklentiler: Haftanın kaçırılmaması gereken filmi usta oyuncu Stanley Tucci’nin beşinci yönetmenliği… Geoffrey Rush’ın 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Alberto Giacometti’yi canlandırdığı film bu yıl Berlinale’de gösterilmiş ve çok iyi eleştiriler almıştı.

Anabelle

Yönetmen: David Sandberg

Oyuncular: Miranda Otto, Stephanie Sigman, Lulu Wilson, Talitha Bateman, Anthony LaPaglia

Notlar ve Beklentiler: James Wan’ın yeni filmi gişede türün rekorlarını kırdı. Korku sinemasına ilgi gösteriyorsanız yılın kaçırılmaması gereken filmlerinden biri…

The Hitman’s Bodyguard

Yönetmen: Patrick Hughes

Oyuncular: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman, Elodie Yung

Notlar ve Beklentiler: Eğlencelik aksiyon komediler özellikle eleştirmenler tarafından beğenilmez. Ancak bu filmde özellikle iki başrol oyuncusu Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson’ın performansları beğenildi. Senaryodan çok büyük beklentileriniz olmazsa çok eğeleneceğiniz bir film olacaktır.

The Hunter’s Prayer

Yönetmen: Jonathan Mostow

Oyuncular: Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, Verónica Echegui, Amy Landecker



Notlar ve Beklentiler: Zaman zaman çok iyi ama arada da iyi aksiyon filmleri çeken Jonathan Mostow, bu filmde ortalamayı tutturmuş gibi… İzleyenleri çok sıkmayacak ama yeni bir şey vaat etmeyen bir film olacak…

Dangal

Yönetmen: Nitesh Tiwari

Oyuncular: Aamir Khan, Saakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra, Zaira Wasim

Notlar ve Beklentiler: Başrolünde hint sinemasının en önemli yıldızlarından Amir Khan’ın bulunduğu farklı bir senaryoya sahip bir film. Ülkenin sinemasına ilgi duyanlar için mutlaka öneriyoruz. Hint sinemasını sinema perdesinde izleme şansı pek olmuyor.

Semur: Şeytanın Kabilesi

Yönetmen: Gökhan Aksu

Oyuncular: İpek Erdem, Balamir Emren, Tekin Temel, Murat Ercanlı, Aydan Çakır

Notlar ve Beklentiler: Haftanın ortalama kalite yerli korku filmi kontenjanını dolduran yapım…

Plan B: Scheiß auf Plan A

Yönetmen: Ufuk Genç, Michael Popescu

Oyuncular: Can Aydın, Cha-Lee Yoon, Phong Giang, Eugene Boateng, Julia Dietze

Notlar ve Beklentiler: Mülti-kültürel bir aksiyon filmi nasıl olur merak ediyorsanız, alman yapımı ve yönetmeninden oyuncu kadrosuna kadar çeşitlilik vaat eden bu filmi izleyebilirsiniz.

Open Water 3: Cage Dive

Yönetmen: Gerald Rascionato

Oyuncular: Joel Hogan, Josh Potthoff, Megan Peta Hill, Pete Valley, Christopher Callen

Notlar ve Beklentiler: Tatile çıkmadan ve denize girmeden önce paranoya yaşamak için birebir bir film… Açık deniz gerilimlerinde artık teknik ayrıntılar dışında pek bir yenilik beklemiyoruz.

Eiga Doraemon: Nobita no nankyoku kachikochi daibouken

Yönetmen: Atsushi Takahashi

Seslendirenler: Tomokazu Seki, Wasabi Mizuta, Yumi Kakazu, Megumi Oohara, Subaru Kimura

Notlar ve Beklentiler: Fujiko F. Fujio’nun kaleminden çıkan ve Japonya’da yıllardır gişe/merchandising satış rekorlarını alt üst eden Doraemon’un yeni macerası Buz Devri’nde geçiyor. Çocuklara bu seriyi tanıtmak için bir bir seçim gibi duruyor.