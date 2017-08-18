18 Ağustos 2017 Vizyon Filmleri arasında gönül rahatlığıyla “Mutlaka sinemada izleyin!” diyebileceğimiz film sayısı çok sınırlı…
Final Portrait
Yönetmen: Stanley Tucci
Oyuncular: Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy, Tony Shalhoub, Sylvie Testud
Notlar ve Beklentiler: Haftanın kaçırılmaması gereken filmi usta oyuncu Stanley Tucci’nin beşinci yönetmenliği… Geoffrey Rush’ın 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Alberto Giacometti’yi canlandırdığı film bu yıl Berlinale’de gösterilmiş ve çok iyi eleştiriler almıştı.
Anabelle
Yönetmen: David Sandberg
Oyuncular: Miranda Otto, Stephanie Sigman, Lulu Wilson, Talitha Bateman, Anthony LaPaglia
Notlar ve Beklentiler: James Wan’ın yeni filmi gişede türün rekorlarını kırdı. Korku sinemasına ilgi gösteriyorsanız yılın kaçırılmaması gereken filmlerinden biri…
The Hitman’s Bodyguard
Yönetmen: Patrick Hughes
Oyuncular: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman, Elodie Yung
Notlar ve Beklentiler: Eğlencelik aksiyon komediler özellikle eleştirmenler tarafından beğenilmez. Ancak bu filmde özellikle iki başrol oyuncusu Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson’ın performansları beğenildi. Senaryodan çok büyük beklentileriniz olmazsa çok eğeleneceğiniz bir film olacaktır.
The Hunter’s Prayer
Yönetmen: Jonathan Mostow
Oyuncular: Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, Verónica Echegui, Amy Landecker
Notlar ve Beklentiler: Zaman zaman çok iyi ama arada da iyi aksiyon filmleri çeken Jonathan Mostow, bu filmde ortalamayı tutturmuş gibi… İzleyenleri çok sıkmayacak ama yeni bir şey vaat etmeyen bir film olacak…
Dangal
Yönetmen: Nitesh Tiwari
Oyuncular: Aamir Khan, Saakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra, Zaira Wasim
Notlar ve Beklentiler: Başrolünde hint sinemasının en önemli yıldızlarından Amir Khan’ın bulunduğu farklı bir senaryoya sahip bir film. Ülkenin sinemasına ilgi duyanlar için mutlaka öneriyoruz. Hint sinemasını sinema perdesinde izleme şansı pek olmuyor.
Semur: Şeytanın Kabilesi
Yönetmen: Gökhan Aksu
Oyuncular: İpek Erdem, Balamir Emren, Tekin Temel, Murat Ercanlı, Aydan Çakır
Notlar ve Beklentiler: Haftanın ortalama kalite yerli korku filmi kontenjanını dolduran yapım…
Plan B: Scheiß auf Plan A
Yönetmen: Ufuk Genç, Michael Popescu
Oyuncular: Can Aydın, Cha-Lee Yoon, Phong Giang, Eugene Boateng, Julia Dietze
Notlar ve Beklentiler: Mülti-kültürel bir aksiyon filmi nasıl olur merak ediyorsanız, alman yapımı ve yönetmeninden oyuncu kadrosuna kadar çeşitlilik vaat eden bu filmi izleyebilirsiniz.
Open Water 3: Cage Dive
Yönetmen: Gerald Rascionato
Oyuncular: Joel Hogan, Josh Potthoff, Megan Peta Hill, Pete Valley, Christopher Callen
Notlar ve Beklentiler: Tatile çıkmadan ve denize girmeden önce paranoya yaşamak için birebir bir film… Açık deniz gerilimlerinde artık teknik ayrıntılar dışında pek bir yenilik beklemiyoruz.
Eiga Doraemon: Nobita no nankyoku kachikochi daibouken
Yönetmen: Atsushi Takahashi
Seslendirenler: Tomokazu Seki, Wasabi Mizuta, Yumi Kakazu, Megumi Oohara, Subaru Kimura
Notlar ve Beklentiler: Fujiko F. Fujio’nun kaleminden çıkan ve Japonya’da yıllardır gişe/merchandising satış rekorlarını alt üst eden Doraemon’un yeni macerası Buz Devri’nde geçiyor. Çocuklara bu seriyi tanıtmak için bir bir seçim gibi duruyor.