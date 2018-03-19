Triple Frontier projesi çok eski bir proje. İlk kez 2000’de duyurulan proje bu 18 yılda pek çok başrol oyuncusu değiştirme, rafa kaldırılma, raftan indirilme, iptal edilme gibi bir kısır döngünün içinde hapsolmuştu. Filmin yönetmenliğini Kathryn Bigelow‘un, senaristliği ise Bigelow’un son filmlerini kaleme alan Mark Boal‘un üstleneceği açıklanmıştı. Başroller Tom Hanks ve Johnny Depp’e teslim edilmişti. Ama çekim aşamasına geçilemeyince iki aktör de filmden ayrıldılar. Daha sonra Will Smith’le görüşüldü ama aktör ikna edilemedi. Keza Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, Sean Penn gibi pek çok aktörle de görüşüldü ama bir türlü çekim aşamasına geçilemeyince herkes projeden ayrıldı.

Bigelow filmi çekmeyi istiyordu ama film rafa kaldırılınca Detroit filmine geçti, Paramount filmi raftan indirince bu kez yönetmenliği JC Chandor‘a teslim etti. Senaryoya son şeklini veren Chandor başrolleri Mahershala Ali, Channing Tatum ve Tom Hardy’e teslim etti. Ama Hardy ve Tatum senaryoyu beğenmeyip senaryonun yeniden yazılmasını istediler, senaryo yeniden yazılmayınca projeden ayrıldılar, bunun üzerine Paramount filmi iptal etti. Daha sonra devreye Netflix girip hakları satın aldı. Başroller bu kez önce Ben-Casey Affleck kardeşlere, onlarla anlaşılmayınca Mark Wahlberg, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund ve Pedro Pascal’a teklif edildi. Wahlberg başka filmlerle meşgul olduğu için teklifi reddetti. Bugün gelen haberlere göre son kadroda (Pascal, Hedlund, Hunnam ve Adria Arjona) bir değişiklik yok.

Chandor kadroya The Most Violent Year‘da çalıştığı Oscar Isaac‘i ve daha önce teklifi reddeden Ben Affleck‘i de dahil etmiş. Çekimlere 26 martta başlanacak. Film, Hawaii, California ve Colombia’da çekilecek; Paraguay, Arjantin ve Brezilya sınırlarındaki uyuşturucu ticaretine, beş arkadaşın Latin Amerikalı bir karteli yıkmaya çalışmalarına odaklanacak. Netflix filmi 2019’da yayınlayacak.