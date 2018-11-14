1899: Dark’ın Yaratıcılarından Göçmenlik Üzerine Bir Dizi

Dark'ın yaratıcılarının yeni dizisi duyuruldu...
yazar: 14 Kasım 2018

Baran Bo Odar‘la Jantje Friese‘nin Netflix için hazırladıkları zamanda yolculuk dizisi Dark, Netflix’in en sevilen, yeni sezonu heyecanla beklenen dizilerinden olmuştu. Bu başarının ardından Netflix yaratıcılarla yeni içerikleri kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamındaki yeni dizi bugün duyuruldu. Odar’la Friese, Netflix için 1899 adlı bir dizi hazırlayacaklar.

Dizi adından da anlaşılacağı üzere 1899 yılında geçecek. Yeni bir yüzyılın heyecanı içerisindeki Avrupalı bir grup göçmen Londra’dan New York’a gitmeye hazırlanan bir gemiye büyük bir umutla binecekler. Denizdeyken başka bir gemi ve göçmenlerle karşılaştıklarında yolculukları beklenmedik bir dönüş alacak. Gemiyi incelemeye başladıklarındaysa burada bulacakları şey vaat edilen topraklara geçişlerini kabusa çevirecek. Netflix çekim tarihini henüz duyurmadı. Dark‘ın çekim aşamasındaki 2. sezonu 2019’da yayınlanacak.

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kategori:
haber

yazar: Barış Toker - Kas 13, 2018

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