19 Mayıs 2017 Vizyon Filmleri, avrupa filmlerinin kalitesiyle ve yerli filmler açısından yine kayıp bir hafta olmasıyla dikkat çekiyor.

Le Jeune Karl Marx

Yönetmen: Raoul Peck

Oyuncular: August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps, Olivier Gourmet, Hannah Steele

Notlar ve Beklentiler: Fikirleriyle dünyayı değiştiren Karl Marx hakkında sinema hep ketum davrandı. Raoul Peck’in filmi hem türünün ender örneklerinden biri, hem de çok iyi eleştiriler aldı. Sinemada izlenilmesi gereken bir yapım.

Their Finest

Yönetmen: Lone Scherfig

Oyuncular: Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy, Jack Huston, Rachael Stirling

Notlar ve Beklentiler: Haftanın iyi yönetmenli, iyi senaryolu, iyi oyunculu filmlerinden biri. Christopher Nolan’ın Dunkirk’ünün arka planında yaşananları filmden önce öğrenmek istiyorsanız mutlaka gidin.

Scare Campaign

Yönetmen: Cameron Cairnes, Colin Cairnes

Oyuncular: Meegan Warner, Ian Meadows, Josh Quong Tart, Olivia DeJonge, Steve Mouzakis

Notlar ve Beklentiler: Türkiye’de dağıtımcılar her konuda seçici davranırken, korku filmleri konusunda rafta ne varsa sepete dolduran müşteri gibiler. Korku filmlerinin her zaman standart sayıda bir alıcısı bulunduğu için pek kalite ve ülke farkı gözetmeden gösterime girebiliyorlar. Neyse ki Scare Campaign en azından eli yüzü düzgün, downunder’da korku sinemasında neler oluyor merak ediyorsanız gidebileceğiniz bir yapım.

The Ottoman Lieutenant

Yönetmen: Joseph Ruben

Oyuncular: Michiel Huisman, Hera Hilmar, Josh Hartnett, Ben Kingsley, Haluk Bilginer

Notlar ve Beklentiler: Kendimiz Osmanlı filmi çektiğimizde gereksiz hamaset, başka ülkeler çektiğinde ise oryantalist bakış açılarıyla dolu oluyor. Sanırız kimse Osmanlı’nın tam olarak ne olduğunu merak etmiyor ve bu yönde sanat yapmıyor. IMDB’de 8.8 alırken, Rotten Tomatoes’da %20’de kalması trollerimizin işbaşında olduğunu da gösteriyor. Büyük bir olasılıkla Anadolu’da veya Japonya’da çekilse birşey fark etmeyecek bir aşk hikayesini “Oh oh, ecdadımıza film çekmişler” diye bayıla bayıla izleyecek yüzbinler çıkacaktır.

Hızlı ve Tüplü

Yönetmen: Yusuf Güven

Oyuncular: Haldun Boysan, Selahattin Taşdöğen, Yağmur Nazlı Genç, Özgür Teke, Bilal Akif Yörük

Notlar ve Beklentiler: “Tek bir espriden film çıkmaz” prensibini hala idrak edememiş yapımcılarımızın olduğunu görmek üzücü… Filmde Tofaş Şahin’iyle lüks arabaları geçen bir gencin hikayesini izleyeceğiz, büyük bir olasılıkla başını belaya sokup sonra mutlu sona ulaşacak. “Vaaay, Şahin demek” diyecek kadar düşük bir şaşırabilme kapasiteniz varsa filmi izleyebilirsiniz.

Bahtiyar Bahtıkara

Yönetmen: Ergin Yılmazer

Oyuncular: Kadir Çöpdemir, Yeşim Salkım, Yakup Yavru, Gülnihal Demir, Metin Zakoğlu

Notlar ve Beklentiler: Klişe ve seksist espriler toplama albümü gibi duruyor. Bu tip filmleri çeken yapımcılar, hedef kitlelerinin filmleri sinemada değil, kötü korsan kopyalardan izlemeye meyilli olduklarını ne zaman anlayacaklar bakalım?

Xi you ji zhi da sheng gui lai

Yönetmen: Tian Xiao Peng

Seslendirenler: Jackie Chan, James Hong, Nika Futterman, Roger Craig Smith, Nickie Bryar

Not ve Beklentiler: Çin animasyoncular teknik olarak ilerleseler de hikaye anlatımı biçimi olarak fazla Hollywood özentisi olmayı sürdürüyorlar. Yanları başındaki Japonya’yı örnek alsalar ve daha özgün işler çıkarsalar daha izlenebilir olacaklar.

Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul

Yönetmen : David Bowers

Oyuncular: Alicia Silverstone , Tom Everett Scott , Chris Coppola , Jason Drucker , Courtney Lauren Cummings

Notlar ve Beklentiler: Tatil yaklaşdıkça giderek artan çocuk filmlerinden biri…

Herşey Mümkün

Yönetmen: Alper Babayağmur

Oyuncular: Yetkin Dikinciler, Azra Akın, Levent Ülgen, Mehtap Bayri, Goncagül Sunar

Notlar ve Beklentiler: Haftanın en azından oyuncu kadrosu ve sürprizli senaryosuyla izlenebilecek filmleri arasında görünüyor.

New York Masalı

Yönetmen: Doğan Özmekik

Oyuncular: Esin Varan, Ahmet Bodur, Peyman Umay, Ferhat Daştan, Derya Çelikkol

Notlar ve Beklentiler: Zayıf haftanın türk yapımlarından… Belirli bir hedef kitlenin hoşuna gidebilecek özellikler taşıyor.