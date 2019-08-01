1917, usta yönetmen Sam Mendes’in, mükemmel bir kamera arkası ekibi ve çok iyi bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdiği, uzun süredir merakla beklenen bir film…

Yıldızı hızla parlayan George MacKay ve Dean-Charles Chapman’ın başrollerini oynadığı filmde ikiliye, Colin Firth, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, Richard Madden ve Andrew Scott gibi çok güçlü bir yardımcı oyuncu kadrosu eşlik edecek.

Filmde savaşı durdurmak için bir mesajı karşı düşman hattının gerisine taşımak zorunda olan iki askerin öyküsünü izleyeceğiz

Filmin kamera arkası, kamera önünden daha güçlü diyebiliriz. Sinematografi Roger Deakins, kurgu Lee Smith ve müzikler de Thomas Newman’a emanet edilmiş. 1917 ile ilgili en önemli iddia ise tek bir plandan oluştuğu ile ilgili bilgi… Ancak bu henüz doğrulanmadı…

Film, 25 aralık’ta gösterime girecek.