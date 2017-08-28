1968 yılı dünya tarihi açısından önemli bir yılken Yunanistan için de tarihi olayların gerçekleştiği senelerden biriydi.

1967’de askeri cuntanın gelişi, üstüne yaşanan ağır bir ekonomik kriz, dünyanın geri kalanında yaşanan özgürlük ve devrim havasının yunan halkına ulaşmasını engelliyordu. Tüm bu hava içinde basketbol takımı AEK Kupa Galipleri Kupası’nda turları tek tek geçti ve finale yükseldi. Çekoslovak Slavia Prag’la oynanan maç, hem Yunanistan basketbolunun o yıla kadarki en büyük başarısı oldu, hem de yunan halkına tarihinin en zor günlerinde moral oldu. Salon yerine Panathenaik Stadyumu’nda oynanan maçı 100 binin üzerinde insan izlemişti.

Martin Luther King’in öldürülmesiyle aynı gün oynanan bu tarihi maç Tassos Boulmetis tarafından sinemaya aktarılıyor. Türkiye-Yunanistan ortak yapımı A Touch of Spice’tan tanıdığımız yönetmen senaryoyu da kendisi yazdı. Çekimleri tamamlanan, kurgusu da tamamlanmak üzere olan filmin ilk gösteriminin zaferin 50. yılı olan Nisan 2018’de yapılması planlanıyor.

Antonis Kafetzopoulos, Ieroklis Michaelidis, Stelios Mainas, Vasiliki Troufakou, Themis Panou filmin başrollerinde yer alacaklar.