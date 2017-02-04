1987 yılında üniversite öğrencisi olan Güney Koreli Park Jong-Chul polislerce gözaltına alınır. Aktivist olan Park’ın gözaltına alınma nedeniyse polislerin bir örgütün liderinin bulunduğu yeri öğrenmek istemeleriydi. Örgütün lideri de Park’ın okuduğu üniversitede okuyordu. Saatlerce süren sorgulama sırasında Park’a defalarca kez işkence yapıldı. 21 yaşındaki Park su işkencesi sonucunda boğularak hayatını kaybetti. 1987 adı verilen Güney Kore filminde Park’ın 21 yıllık yaşamı, aktivistliği ve ölümü anlatılacak. Jang Joon-Hwan’ın yöneteceği filmde Park’ı Gang Dong-Won, kız arkadaşı Yeon-Hee’yi The Handmaiden filmiyle ünlenen Kim Tae-Ri (foto) oynayacaklar. Kim Yun-Seok ve The Handmaiden‘ın başrolleri arasında yer alan Ha Jung-Woo da filmde rol alacaklar. Çekimlere bu yıl başlanacak.