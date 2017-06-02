2 Haziran 2017 Vizyon Filmleri, ülkemizde yaz yaklaştıkça kalitesi düşen vizyon haftalarına iyi bir örnek. ABD gösterimiyle aynı anda gösterim şansı bulan filmler ve Başka Sinema olmasa bir sinema sitesi olarak “sakın sinemaya gitmeyin” demek zorunda kalacağız.

Wonder Woman

Yönetmen: Patty Jenkins

Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis

Notlar ve Beklentiler: Yılın önemli süper kahraman filmlerinden… İlk gösterimlerde son yıllarda DC evreninden çıkmış filmler arasında en iyi eleştirileri aldığını ve hatta Marvel’in çok iyi yorumlar alan filmlerinden bile daha fazla beğenildiğini hatırlatalım. Perdede son dönemde çok işlenmemiş bir kahraman ve kadın bir baş karakter görmek bile aslında sinemaya gitmek için yeterli nedenler…

Anayurt Oteli

Yönetmen: Ömer Kavur

Oyuncular: Macit Koper, Şahika Tekand, Serra Yılmaz, Yaşar Güner, Ülkü Ülker

Notlar ve Beklentiler: Türk edebiyatının ve sinemasının en önemli eserlerinden biri bu hafta restore edilmiş versiyonuyla gösterime giriyor. Yusuf Atılgan’ın satırlarını Ömer Kavur’un yönetiminde, Macit Koper’in mükemmel performansıyla bir de sinemada izlemek için kaçırılmayacak bir fırsat.

Baywatch

Yönetmen: Seth Gordon

Oyuncular: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach

Notlar ve Beklentiler: Zaten TV’de yayınlandığı dönemde de belli bir kesimin izlediği bir yapımı, yeniden sinemaya uyarlamanın amacı neydi kimse bilmiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi çok kötü eleştiriler aldı.

Bambaşka

Yönetmen: Bahadır Abşin

Oyuncular: Buse Sevindik, Caner Tanrıverdi, Birgül Ulusoy, Tayfun Sav, Cansu Taşkın

Notlar ve Beklentiler: Fragmanından son dönem yerli filmlerden biraz da olsa farklı bir yapım gibi duruyor. Şans verilebilir.

Captain Underpants: The First Epic Movie

Yönetmen: David Soren

Seslendirenler: Ed Helms, Kevin Hart, Thomas Middleditch, Nick Kroll, Kristen Schaal

Notlar ve Beklentiler: Aynı isimli çocuk romanı serisinden uyarlanan film, tatil yaklaşırken iyi zaman geçirmek isteyen çocuklar için ideal…

Bir Damla Aşk

Yönetmen: Berk Aygül

Oyuncular: Ercüment Balakoğlu

Notlar ve Beklentiler: Manisa’da çekilen, pek istenen senaryo/çekim kalitesine ulaşamamış bir film… Sinemada yerel çabalara destek vermek istiyorsanız düşünebilirsiniz.

Nefrin

Yönetmen: Irmak Gülşen Açıkgöz

Oyuncular: Arda Kural, Tuğba Özay, İzzet Çivril, Metin Yüksel, Aydan Çakır

Notlar ve Beklentiler: Gösterim haftalarında her hafta mutlaka birer yerli cin/korku filmi, bir tane de soğuk esprilerle bezeli yerli film bulunurdu. Bu yapım resmen Voltran’ı oluşturmuş. Soğuk esprilerle ve amatör oyuncularla dolu bir korku filmi…

FirstBorn

Yönetmen: Nirpal Bhogal

Oyuncular: Jonathan Hyde, Antonia Thomas, Lucy Chappell, Luke Norris, Eileen Davies

Notlar ve Beklentiler: Ülkenin kötü korku filmleri yetmiyormuş gibi bir de dünyanın kötü korku filmlerini gösterime sokan dağıtımcıları anlamıyoruz, anlamak da istemiyoruz.