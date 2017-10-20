20 Ekim 2017 Vizyon Filmleri arasında rahatlıkla gidip izleyin diyebileceğimiz tek film Good Time…

Good Time

Yönetmen: Benny Safdie, Josh Safdie

Oyuncular: Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi, Benny Safdie, Ron Braunstein

Notlar ve Beklentiler: Safdie kardeşlerin filmi, ülkemizde daha önce festivallerde gösterim şansı buldu ve çok beğenildi. Sinemada izleme şansını bu sefer kaçırmamanızı öneriyoruz.

A Stork’s Journey

Yönetmen: Reza Memari, Toby Genkel

Seslendirenler: Nicolette Krebitz, Jason Griffith, Christian Gaul, Shannon Conley, Erica Schroeder

Notlar ve Beklentiler: Sayıları giderek artan ve artık her hafta bir temsilcisi gösterime giren, büyük amerikan stüdyolarına ait olmayan yeni bir animasyon… Çocuklarınızı alıp bu animasyonları beraber izleyerek, bağımsız animasyonların büyümesine yardımcı olabilirsiniz.

İlk Öpücük

Yönetmen: Murat Onbul

Oyuncular: Murat Yıldırım, Özge Gürel, Cezmi Baskın, Hayrettin Karaoğuz, Beyti Engin

Notlar ve Beklentiler: 50 First Dates’in yerli versiyonu… Daha fazla da söze gerek yok sanırız. Fragmana bakıp karar verin.

Geostorm

Yönetmen: Dean Devlin

Oyuncular: Gerard Butler, Abbie Cornish, Jim Sturgess, Alexandra Maria Lara, Andy Garcia

Notlar ve Beklentiler: Eleştirmenlerin Disaster Porn (Felaket Pornosu) olarak nitelediği türün son örneği… Patlama, çatlama, yüzbinlerce insanın ölümünü izlemekten zevk alıyorsanız, önce filme sonra da psikoloğa gidin.

Damat Takımı

Yönetmen: Doğa Can Anafarta

Oyuncular: Furkan Andıç, Pelin Akil, Özgürcan Çevik, Açelya Topaloğlu, Sarp Can Köroğlu

Notlar ve Beklentiler: İki kelimeyle anlatılabilir… Atanamamış Hangover…

Bölük

Yönetmen: Aytaç Ağırlar

Oyuncular: Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül

Notlar ve Beklentiler: Son dönemde sayıları iyice artan militarist filmlerin son halkası… Biraz daha psikolojik yönleri ağır basıyor görünse de asker ve askerlik hayranı kitlenin ilgisini çekecektir.

Secret Superstar

Yönetmen: Advait Chandan

Oyuncular: Aamir Khan, Zaira Wasim, Raj Arjun, Meher Vij, Harsh Jha

Notlar ve Beklentiler: Ülkede Aamir Khan rüzgarı esmeye, hint yıldızın filmleri yerli oyuncularımızdan bile daha fazla gösterilmeye devam ediyor. Yerli dizi izleyicilerimizin seveceği bir film gibi görünüyor.