20 Temmuz Vizyon Filmleri arasında hemen her türden yapım var ama mutlaka izleyin kaçırmayın diyebileceğimiz bir film maalesef yok.

The First Purge

Yönetmen: Gerard McMurray

Oyuncular: Y’lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade

Notlar ve Beklentiler: İyi ve ilgi gören hikayelerinin öncesini gördüğümüz “prequel”ler hiçbir zaman çok büyük gişe yapıp, büyük beğeni toplamadı. Sonunu ve nasıl geliştiğinizi bildiğiniz bir öykünün başını görmek pek heyecanlı değil. The First Purge bu sorunu biraz politik boyut katarak çözmeye çalışmış gibi…

Haftanın Temcit Pilavı Ödülü

Mektoub, My Love: Canto Uno

Yönetmen: Abdellatif Kechiche

Oyuncular: Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche

Notlar ve Beklentiler: Her ne kadar Kechiche’i sevsek ve saysak da, yaz günü 3 saat bir sinemaya girip, gençlerin yazlıkta eğlenmelerini, aşklarını ve denize girmelerini izlemek insanın sinirlerini zorlayan bir deneyim olacaktır Yine de haftanın en izlenilir filmi…

Haftanın Sıcak Yaz Filmi Ödülü

Loving Pablo

Yönetmen: Fernando León de Aranoa

Oyuncular: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

Notlar ve Beklentiler: “Dizisini izledik, aynı öykünün filmini niye izleyelim?” sorusuna verilebilecek bir yanıt yok sanırım

Haftanın Dizi Özeti Ödülü

Eski Köye Yeni Adet

Yönetmen: Gülistan Acet, Ferit Karahan

Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel

Notlar ve Beklentiler: Yıl 1990… Köye gelen sağlık ekipleri, en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar… İki haftada bir yenisine rastladığımız köy komedilerinden biri ama konusu ile ayrışmış görünüyor. Senaryonun üstüne kurulduğu espri iyi ama tüm bir filmi kurtarmaya yeterli mi göreceğiz.

Haftanın Köyde Feminizm Ödülü

Fenomen

Yönetmen: Ebubekir Uyğur, Ercüment Kolay

Oyuncular: Vedi İzzi, Bora Cengiz, Hümeyra Şare

Notlar ve Beklentiler: Fragman senaryo açısından umut verse de oyunculuklar, çekim ve kurgu açısından soru işaretleri oluşturdu. Daha önce çok uygulanmış “canlı yayın gerilimi” filmlerinden nasıl farklılaştığını görmek için izlenebilir.

Haftanın Acaba Nasıl Çıkacak Filmi Ödülü

Siberia

Yönetmen: Matthew M. Ross

Oyuncular: Keanu Reeves, Molly Ringwald, Ana Ularu

Notlar ve Beklentiler: Keanu Reeves’in hatrı için izlenebilecek bir film gibi duruyor. Çok sevdiğimiz oyuncu keşke biraz daha dikkatli film seçse…

Haftanın Rus Mafya Filmi Ödülü

Mamma Mia! Here We Go Again!

Yönetmen: Ol Parker

Oyuncular: Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep

Notlar ve Beklentiler: Hikayenin başının, sonunun, ortasının birbirine karıştığı bir “sequel+prequel” filmi gibi duruyor. Neyse ki oyuncular iyi, şarkılar güzel…

Haftanın Karman Çorman Senaryo ve Kurgu Ödülü

Scarecrow

Yönetmen: Stuart Stone

Oyuncular: Hannah Gordon, Umed Amin, Mike Taylor

Notlar ve Beklentiler: Üçüncü sınıf korku filmlerinin ABD’de bile gösterime girmezken ülkemizde nasıl her hafta vizyon şansı bulduğu bir muamma… Çok bol zamanınız varsa ve türün hastasıysanız belki gidilebilir.

Haftanın En Kötü Korku Filmi (Zaten başka aday yok)

Hotdog

Yönetmen: Torsten Künstler

Oyuncular: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Heino Ferch

Notlar ve Beklentiler: Neşeli alman aksiyon komedisi… Til Schweiger dışında pek bir artısı yok…

Haftanın Schweiger’ın Hatrına İzlenecek Film Ödülü