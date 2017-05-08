22 Temmuz 2011’de Norveç’in Oslo kentinde 32 yaşındaki Anders Behring Breivik sahte bir polis üniforması giyip başbakanlık binası, polis merkezi ve adalet bakanlığı binasının yakınında 950 kiloluk bombayı patlatıp yedi kişinin ölümüne, on beşten fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu bombalı saldırıdan sonra Breivik, Utoya’daki yaz kampına gidip bu kez oraya silahıyla saldırdı ve 69 kişinin ölümüne, 66 kişinin yaralanmasına neden oldu. Aşırı sağcı ve Nazi sempatizanı olan Breivik tutuklandıktan sonra en yüksek cezayla -21 yıl hapis- cezalandırıldı. 21 yıl sonra cezasının beş yılda bir beş yıl uzatılması planlanıyor.

İsveçli yönetmen Carl Javer 77 kişinin ölümüne neden olan bu saldırıları sinemaya taşıyor. Javer, İsveç Film Enstitüsünden 200.000 euro, Danimarka Film Enstitüsünden 700.000 euro destek alır almaz filminin çekimlerine başladı. Açıklamalara göre kamptaki saldırılardan kurtulan gençler bu filmde rol alıp olayların nasıl gerçekleştiğini, nasıl hayatta kaldıklarını, onlara neler olduğunu anlatacaklar. Reconstructing Utoya adı verilen filmin çekimleri bu yıl tamamlanacak, gelecek yıl vizyona girecek.