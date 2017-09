Emmy Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Kazananlar şu şekilde:

En İyi Drama: The Handmaid’s Tale

En İyi Komedi: Veep

En İyi Mini Dizi: Big Little Lies

En İyi TV Filmi: Black Mirror, “San Junipero”

En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Sterling K. Brown, This Is Us

En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Donald Glover, Atlanta

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Julia Louis-Dreyfus, Veep

En İyi Erkek Oyuncu, Mini Dizi: Riz Ahmed, The Night Of

En İyi Kadın Oyuncu, Mini Dizi: Nicole Kidman, Big Little Lies

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Komedi: Alec Baldwin, Saturday Night Live

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Komedi: Kate McKinnon, Saturday Night Live

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: John Lithgow, The Crown

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Mini Dizi/TV Filmi: Alexander Skarsgard, Big Little Lies

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Mini Dizi/TV Filmi: Laura Dern, Big Little Lies

En İyi Konuk Erkek Oyuncu, Komedi: Dave Chappelle, Saturday Night Live

En İyi Konuk Kadın Oyuncu, Komedi: Melissa McCarthy, Saturday Night Live

En İyi Konuk Kadın Oyuncu, Drama: Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale

En İyi Konuk Erkek Oyuncu, Drama: Gerald McRaney, This Is Us

En İyi Yönetmenlik, Komedi: Donald Glover, Atlanta

En İyi Yönetmenlik, Drama: Reed Morano, The Handmaid’s Tale

En İyi Yönetmenlik, Mini Dizi/TV Filmi: Jean-Marc Vallée, Big Little Lies

En İyi Senaryo, Komedi: Aziz Ansari ve Lena Waithe, Master of None, “Thanksgiving”

En İyi Senaryo, Drama: Bruce Miller, The Handmaid’s Tale, “Offred”

En İyi Senaryo, Mini Dizi/TV Filmi: Charlie Brooker, Black Mirror, “San Junipero”

En İyi Talk-Show/Varyete: Last Week Tonight With John Oliver

En İyi Skeç/Varyete: Saturday Night Live

En İyi Animasyon: Bob’s Burgers

En İyi Kısa Animasyon: Adventure Time

En İyi Çocuk Programı: Once Upon a Sesame Street Christmas

En İyi Belgesel: The 13th

En İyi Reality/Yarışma: The Voice