2016’nın yarısını tamamladık. Bu yıl stüdyoları pek az filmin sevindirdiğini söyleyebiliriz. “Kesin para getirir,” diye düşünülerek devam ettirilen pek çok film yapımcıları üzdü. Hatta devam filmlerinin arka arkaya batışları, çok azının iyi hasılat elde etmesinden sonra Amerikalı gazeteciler “Devam filmlerinde doyum noktasına ulaşıldı mı?” konulu yazılar kaleme aldılar. Lafı uzatmayalım ve kim batmış, kim çıkmış bir görelim.



Disney‘den başlayalım. Bu yılın en iyi hasılat elde eden filmi Captain America. Disney bu filmle toplamda 1 milyar 148 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin bütçesi 250 milyon dolar. Disney’in yaptırdığı The Jungle Book 934 milyon, Finding Dory 538 milyon, Zootopia ise 1 milyar 16 milyon dolar hasılat elde etti. Yılın ilk altı ayında Disney 4 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek en çok kazanan stüdyo oldu. Fakat Disney’in bütün filmleri sevilmedi. Alice in Wonderland‘in devam filmi 170 milyonluk bütçesini ABD’de çıkaramadı ve film ABD gişelerinde battı. Dünya hasılatı sayesinde kâra girdi. Hasılatı 250 milyon dolar. Disney’in bu yıl batan diğer filmiyse 52 milyon dolar hasılat elde eden The Finest Hours.

Fox‘ı ihya eden filmse 58 milyonluk bütçesiyle 780 milyon dolar elde eden Deadpool. Fox’ın son X-Men‘i toplamda 528 milyon dolar hasılat elde etti. Bu filmin ABD topraklarında battığını söylememiz mümkün. Çünkü 178 milyonluk bütçesine karşılık ABD’de sadece 152 milyon dolar elde edebildi. Yurt dışı sayesinde iyi bir hasılat elde edebildi. Fox’ın yaptırdığı Kung Fu Panda 3 ise 518 milyon dolarlık hasılatla stüdyoyu sevindirdi. Ama bilimkurgu filmi Independence Day 2, ABD gişelerinde çok kötü battı. 165 milyon dolarlık filmin ABD hasılatı 72, yurt dışı hasılatı 177 milyon dolar. Film 249 milyon dolar hasılat elde edebildi. Yurt dışı hasılatı sayesinde serinin üçüncüsü çekilebilecek.



Gelelim Warner Bros.’a. 2015’i kötü kapatan WB’nin 2016’sı fena değil. Midnight Special ve komedi filmi Keanu gişede battı. Me Before You ve How to be Single WB’yi sevindirdi: How… 112, Me… 136 milyon dolar hasılat elde etti. The Nice Guys ise ABD’de batmış gibi görünüyor. Filmin ABD hasılatı 35 milyon dolar. Bütçesi ve dünya hasılatı açıklanmamış. Korku filmi The Conjuring 2, 274 milyon dolarlık hasılatla (bütçesi sadece 40 milyon) stüdyoyu sevindirdi. Batman v Superman ise 872 milyon dolar hasılat elde etti. Beklenti bir milyarı aşmasıydı.

Sony‘nin The 5th Wave‘i ABD cenahında battı, dünyada çıktı. 38 milyon dolarlık filmin ABD hasılatı sadece 34 milyon dolar. Yurt dışı hasılatı 74 milyon dolar. Filmin ikincisinin çekilmeyeceğini söylememiz mümkün. Pride and Prejudice and Zombies 28 milyon dolarlık bütçesine karşılık ABD’de 10, yurt dışında sadece 5 milyon dolar hasılat elde ederek epey kötü battı. Sony’i sevindiren filmse Angry Birds animasyonu. Filmin hasılatı 334 milyon dolar. Bütçesi ise 73 milyon. 13 milyon dolarlık dini film Miracles from Heaven ise 73 milyon dolar kazandırarak Sony’i sevindirdi.

Paramount durumu bu yıl kötü. 135 milyonluk Teenage Mutant Ninja 2‘nin hasılatı sadece 188 milyon dolar. Michael Bay’in aksiyon filmi 13 Hours 50 milyon dolarlık bütçesine karşılık sadece 69 milyon kazandırabildi. Zoolander 2‘nin de durumu kötü: Bütçesi açıklanmayan filmin hasılatı sadece 55 milyon dolar. 35 milyonluk Whiskey Tango Foxtrot farklı zamanlarda iki kez vizyona girmesine rağmen bütçesini çıkaramayıp 23 milyon hasılatla battı. Linklater’ın son filmi Everybody Wants Some!!‘ı da kimse izlememiş. Hasılatı sadece 3,5 milyon dolar. Fakat gerilim filmi 10 Cloverfield Lane 108 milyonluk hasılatla stüdyoyu sevindirdi.



Lionsgate‘in de bazı filmleri gişede battı. Birbirinin aynısı Nicholas Sparks uyarlamalarından The Choice 18 milyon dolar hasılat elde ederek stüdyoyu üzdü. Sparks da bu hasılattan sonra yapım şirketini kapattı. 140 milyonluk Gods of Egypt, ABD’de sadece 31 milyon kazandırarak yılın en kötü batışına imzasını attı. Filmin toplam hasılatı 144 milyon. Bütçesi açıklanmayan Now You See Me 2 de ABD’de battı, yurt dışında durumu toparladı. Filmin toplam hasılatı 214 (ABD hasılatı sadece 58) milyon dolar. Stüdyoyu üzen diğer filmse Allegiant. ABD hasılatı 66, yurt dışı hasılatı 113 milyon dolar. 169 milyon kazandıran filmden beklenti tabii ki daha yüksekti ve ABD’de batmamasıydı.

Universal‘ın hızla yazdırıp çektirdiği Neighbors 2 da bekleneni veremedi. Filmin toplam hasılatı 100 milyon dolar. Film kâra girdi ama ilk filmin 270 milyon hasılat elde ettiğini belirtmek gerek. Üçüncü film çekilmeyebilir. The Huntsman ise ABD’de 48 milyon hasılatla battı. Yurt dışı hasılatı sayesinde az da olsa kâra girebildi. Bu serinin de bittiğini söyleyebiliriz. Gelelim Warcraft‘a. ABD filmi zerre merak etmemiş. Zira 160 milyonluk filmin ABD hasılatı sadece 45 milyon. Çok kötü bir batış. Ama Çin sayesinde film 421 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Yani yurt dışı hasılatı iyi. İkinci film çekilebilir.

Diğer filmler: 180 milyonluk Tarzan, ABD’de geçen hafta gösterime girdi ve ABD’den sadece 38, yurt dışından 18 milyon kazanabildi. Yurt dışında izlenmezse çok kötü batacak. McConaughey’li Free State of Jones da 12 milyon hasılatla ABD’de battı. Bütçesi 50 milyon. 140 milyonluk The BFG ise şimdilik sadece 23 milyon kazanabildi. Bu film de battı. The Purge: Election Year ise ilk haftasında 31 milyon dolar kazandırdı. Bütçesi 10 milyon dolar.