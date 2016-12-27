2016’nın En Çok İndirilenleri: Diziler

Filmler ve diziler için ne kadar rating aldıkları veya ne kadar bilet sattıkları değil, ne kadar indirildikleri de bir gösterge. Korsan sitelerin hazırladığı 2016’nın En Çok İndirilenleri, film ve dizilerin ne kadar sevildiği ile ilgili net bir resim de ortaya koyuyor.

2016’nın şu ana kadar sadece en çok indirilen diziler listesi açıklandı. Zirvede Game of Thrones var.

1.Game of Thrones

2.The Walking Dead

3.Westworld

4.The Flash

5.Arrow

6.The Big Bang Theory

7.Vikings

8.Lucifer

9.Suits

10.The Grand Tour