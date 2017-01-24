2017 Oscar Adayları Açıklandı… (Tam Liste)

2017 Oscar Adayları açıklandı. La La Land, 14 adaylıkla tarihin en çok aday gösterilme alanında Titanic ve All About Eve’in rekorlarını tekrarladı. Arrival ve Moonlight da 8’er adaylık aldılar.

Adayların tam listesi şu şekilde:

EN İYİ FİLM

ARRIVAL

FENCES

HACKSAW RIDGE

HELL OR HIGH WATER

HIDDEN FIGURES

LA LA LAND

LION

MANCHESTER BY THE SEA

MOONLIGHT

EN İYİ YÖNETMEN

ARRIVAL

Denis Villeneuve

HACKSAW RIDGE

Mel Gibson

LA LA LAND

Damien Chazelle

MANCHESTER BY THE SEA

Kenneth Lonergan

MOONLIGHT

Barry Jenkins

EN İYİ ERKEK OYUNCU

CASEY AFFLECK

Manchester by the Sea

ANDREW GARFIELD

Hacksaw Ridge

RYAN GOSLING

La La Land

VIGGO MORTENSEN

Captain Fantastic

DENZEL WASHINGTON

Fences

EN İYİ KADIN OYUNCU

ISABELLE HUPPERT

Elle

RUTH NEGGA

Loving

NATALIE PORTMAN

Jackie

EMMA STONE

La La Land

MERYL STREEP

Florence Foster Jenkins

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

MAHERSHALA ALI

Moonlight

JEFF BRIDGES

Hell or High Water

LUCAS HEDGES

Manchester by the Sea

DEV PATEL

Lion

MICHAEL SHANNON

Nocturnal Animals

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

VIOLA DAVIS

Fences

NAOMIE HARRIS

Moonlight

NICOLE KIDMAN

Lion

OCTAVIA SPENCER

Hidden Figures

MICHELLE WILLIAMS

Manchester by the Sea

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

ARRIVAL

Eric Heisserer

FENCES

August Wilson

HIDDEN FIGURES

Allison Schroeder, Theodore Melfi

LION

Luke Davies

MOONLIGHT

Barry Jenkins, Tarell Alvin McCraney

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

HELL OR HIGH WATER

Taylor Sheridan

LA LA LAND

Damien Chazelle

THE LOBSTER

Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou

MANCHESTER BY THE SEA

Kenneth Lonergan

20TH CENTURY WOMEN

Mike Mills

EN İYİ İNGİLİZCE OLMAYAN FİLM

LAND OF MINE

A MAN CALLED OVE

THE SALESMAN

TANNA

TONI ERDMANN

EN İYİ ANİMASYON

KUBO AND THE TWO STRINGS

Travis Knight, Arianne Sutner

MOANA

John Musker, Ron Clements, Osnat Shurer

MY LIFE AS A ZUCCHINI

Claude Barras, Max Karli

THE RED TURTLE

Michael Dudok de Wit, Toshio Suzuki

ZOOTOPIA

Byron Howard, Rich Moore, Clark Spencer

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

ARRIVAL

Patrice Vermette

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM

Stuart Craig

HAIL, CAESAR!

Jess Gonchor

LA LA LAND

David Wasco

PASSENGERS

Guy Hendrix Dyas

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

ARRIVAL

Bradford Young

LA LA LAND

Linus Sandgren

LION

Greig Fraser

MOONLIGHT

James Laxton

SILENCE

Rodrigo Prieto

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

ALLIED

Joanna Johnston

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM

Colleen Atwood

FLORENCE FOSTER JENKINS

Consolata Boyle

JACKIE

Madeline Fontaine

LA LA LAND

Mary Zophres

EN İYİ KURGU

ARRIVAL

Joe Walker

HACKSAW RIDGE

John Gilbert

HELL OR HIGH WATER

Jake Roberts

LA LA LAND

Tom Cross

MOONLIGHT

Nat Sanders and Joi McMillon

EN İYİ BELGESEL

FIRE AT SEA

Gianfranco Rosi, Donatella Palermo

I AM NOT YOUR NEGRO

Raoul Peck, Rémi Grellety, Hébert Peck

LIFE, ANIMATED

Roger Ross Williams, Julie Goldman

O.J.: MADE IN AMERICA

Ezra Edelman, Caroline Waterlow

13TH

Ava DuVernay, Spencer Averick, Howard Barish

EN İYİ MAKYAJ

A MAN CALLED OVE

Eva von Bahr, Love Larson

STAR TREK BEYOND

Joel Harlow, Richard Alonzo

SUICIDE SQUAD

Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Nelson

EN İYİ MÜZİK

JACKIE

Mica Levi

LA LA LAND

Justin Hurwitz

LION

Dustin O’Halloran, Hauschka

MOONLIGHT

Nicholas Britell

PASSENGERS

Thomas Newman

EN İYİ ŞARKI

AUDITION (THE FOOLS WHO DREAM)

La La Land; Justin Hurwitz

CAN’T STOP THE FEELING

Trolls; Justin Timberlake, Max Martin, Karl Johan Schuster

CITY OF STARS

La La Land; Music by Justin Hurwitz

THE EMPTY CHAIR

Jim: The James Foley Story; J. Ralph ve Sting

HOW FAR I’LL GO

Moana; Lin-Manuel Miranda

EN İYİ SES MİKSİ

ARRIVAL

Bernard Gariépy Strobl, Claude La Haye

HACKSAW RIDGE

Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie, Peter Grace

LA LA LAND

Andy Nelson, Ai-Ling Lee, Steve A. Morrow

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

David Parker, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson

13 HOURS: THE SECRET SOLDIERS OF BENGHAZI

Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush, Mac Ruth

EN İYİ SES KURGUSU

ARRIVAL

Sylvain Bellemare

DEEPWATER HORIZON

Wylie Stateman, Renée Tondelli

HACKSAW RIDGE

Robert Mackenzie, Andy Wright

LA LA LAND

Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan

SULLY

Alan Robert Murray, Bub Asman

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

DEEPWATER HORIZON

Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington, Burt Dalton

DOCTOR STRANGE

Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli, Paul Corbould

THE JUNGLE BOOK

Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, Dan Lemmon

KUBO AND THE TWO STRINGS

Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean, Brad Schiff

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel, Neil Corbould

EN İYİ BELGESEL KISA

EXTREMIS

Dan Krauss

4.1 MILES

Daphne Matziaraki

JOE’S VIOLIN

Kahane Cooperman, Raphaela Neihausen

WATANI: MY HOMELAND

Marcel Mettelsiefen, Stephen Ellis

THE WHITE HELMETS

Orlando von Einsiedel, Joanna Natasegara

EN İYİ KISA FİLM

ENNEMIS INTÉRIEURS

Sélim Azzazi

LA FEMME ET LE TGV

Timo von Gunten, Giacun Caduff

SILENT NIGHTS

Aske Bang, Kim Magnusson

SING

Kristof Deák, Anna Udvardy

TIMECODE

Juanjo Giménez

EN İYİ KISA ANİMASYON

BLIND VAYSHA

Theodore Ushev

BORROWED TIME

Andrew Coats, Lou Hamou-Lhadj

PEAR CIDER AND CIGARETTES

Robert Valley, Cara Speller

PEARL

Patrick Osborne

PIPER

Alan Barillaro, Marc Sondheimer