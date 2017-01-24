2017 Oscar Adayları Açıklandı… (Tam Liste)

2017 Oscar Adayları açıklandı. La La Land, 14 adaylıkla tarihin en çok aday gösterilme alanında Titanic ve All About Eve’in rekorlarını tekrarladı. Arrival ve Moonlight da 8’er adaylık aldılar.
Adayların tam listesi şu şekilde:
EN İYİ FİLM
ARRIVAL
FENCES
HACKSAW RIDGE
HELL OR HIGH WATER
HIDDEN FIGURES
LA LA LAND
LION
MANCHESTER BY THE SEA
MOONLIGHT
EN İYİ YÖNETMEN
ARRIVAL
Denis Villeneuve
HACKSAW RIDGE
Mel Gibson
LA LA LAND
Damien Chazelle
MANCHESTER BY THE SEA
Kenneth Lonergan
MOONLIGHT
Barry Jenkins
EN İYİ ERKEK OYUNCU
CASEY AFFLECK
Manchester by the Sea
ANDREW GARFIELD
Hacksaw Ridge
RYAN GOSLING
La La Land
VIGGO MORTENSEN
Captain Fantastic
DENZEL WASHINGTON
Fences
EN İYİ KADIN OYUNCU
ISABELLE HUPPERT
Elle
RUTH NEGGA
Loving
NATALIE PORTMAN
Jackie
EMMA STONE
La La Land
MERYL STREEP
Florence Foster Jenkins
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
MAHERSHALA ALI
Moonlight
JEFF BRIDGES
Hell or High Water
LUCAS HEDGES
Manchester by the Sea
DEV PATEL
Lion
MICHAEL SHANNON
Nocturnal Animals
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
VIOLA DAVIS
Fences
NAOMIE HARRIS
Moonlight
NICOLE KIDMAN
Lion
OCTAVIA SPENCER
Hidden Figures
MICHELLE WILLIAMS
Manchester by the Sea
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
ARRIVAL
Eric Heisserer
FENCES
August Wilson
HIDDEN FIGURES
Allison Schroeder, Theodore Melfi
LION
Luke Davies
MOONLIGHT
Barry Jenkins, Tarell Alvin McCraney
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
HELL OR HIGH WATER
Taylor Sheridan
LA LA LAND
Damien Chazelle
THE LOBSTER
Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou
MANCHESTER BY THE SEA
Kenneth Lonergan
20TH CENTURY WOMEN
Mike Mills
EN İYİ İNGİLİZCE OLMAYAN FİLM
LAND OF MINE
A MAN CALLED OVE
THE SALESMAN
TANNA
TONI ERDMANN
EN İYİ ANİMASYON
KUBO AND THE TWO STRINGS
Travis Knight, Arianne Sutner
MOANA
John Musker, Ron Clements, Osnat Shurer
MY LIFE AS A ZUCCHINI
Claude Barras, Max Karli
THE RED TURTLE
Michael Dudok de Wit, Toshio Suzuki
ZOOTOPIA
Byron Howard, Rich Moore, Clark Spencer
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
ARRIVAL
Patrice Vermette
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM
Stuart Craig
HAIL, CAESAR!
Jess Gonchor
LA LA LAND
David Wasco
PASSENGERS
Guy Hendrix Dyas
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
ARRIVAL
Bradford Young
LA LA LAND
Linus Sandgren
LION
Greig Fraser
MOONLIGHT
James Laxton
SILENCE
Rodrigo Prieto
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
ALLIED
Joanna Johnston
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM
Colleen Atwood
FLORENCE FOSTER JENKINS
Consolata Boyle
JACKIE
Madeline Fontaine
LA LA LAND
Mary Zophres
EN İYİ KURGU
ARRIVAL
Joe Walker
HACKSAW RIDGE
John Gilbert
HELL OR HIGH WATER
Jake Roberts
LA LA LAND
Tom Cross
MOONLIGHT
Nat Sanders and Joi McMillon
EN İYİ BELGESEL
FIRE AT SEA
Gianfranco Rosi, Donatella Palermo
I AM NOT YOUR NEGRO
Raoul Peck, Rémi Grellety, Hébert Peck
LIFE, ANIMATED
Roger Ross Williams, Julie Goldman
O.J.: MADE IN AMERICA
Ezra Edelman, Caroline Waterlow
13TH
Ava DuVernay, Spencer Averick, Howard Barish
EN İYİ MAKYAJ
A MAN CALLED OVE
Eva von Bahr, Love Larson
STAR TREK BEYOND
Joel Harlow, Richard Alonzo
SUICIDE SQUAD
Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Nelson
EN İYİ MÜZİK
JACKIE
Mica Levi
LA LA LAND
Justin Hurwitz
LION
Dustin O’Halloran, Hauschka
MOONLIGHT
Nicholas Britell
PASSENGERS
Thomas Newman
EN İYİ ŞARKI
AUDITION (THE FOOLS WHO DREAM)
La La Land; Justin Hurwitz
CAN’T STOP THE FEELING
Trolls; Justin Timberlake, Max Martin, Karl Johan Schuster
CITY OF STARS
La La Land; Music by Justin Hurwitz
THE EMPTY CHAIR
Jim: The James Foley Story; J. Ralph ve Sting
HOW FAR I’LL GO
Moana; Lin-Manuel Miranda
EN İYİ SES MİKSİ
ARRIVAL
Bernard Gariépy Strobl, Claude La Haye
HACKSAW RIDGE
Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie, Peter Grace
LA LA LAND
Andy Nelson, Ai-Ling Lee, Steve A. Morrow
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
David Parker, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson
13 HOURS: THE SECRET SOLDIERS OF BENGHAZI
Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush, Mac Ruth
EN İYİ SES KURGUSU
ARRIVAL
Sylvain Bellemare
DEEPWATER HORIZON
Wylie Stateman, Renée Tondelli
HACKSAW RIDGE
Robert Mackenzie, Andy Wright
LA LA LAND
Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan
SULLY
Alan Robert Murray, Bub Asman
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
DEEPWATER HORIZON
Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington, Burt Dalton
DOCTOR STRANGE
Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli, Paul Corbould
THE JUNGLE BOOK
Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, Dan Lemmon
KUBO AND THE TWO STRINGS
Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean, Brad Schiff
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel, Neil Corbould
EN İYİ BELGESEL KISA
EXTREMIS
Dan Krauss
4.1 MILES
Daphne Matziaraki
JOE’S VIOLIN
Kahane Cooperman, Raphaela Neihausen
WATANI: MY HOMELAND
Marcel Mettelsiefen, Stephen Ellis
THE WHITE HELMETS
Orlando von Einsiedel, Joanna Natasegara
EN İYİ KISA FİLM
ENNEMIS INTÉRIEURS
Sélim Azzazi
LA FEMME ET LE TGV
Timo von Gunten, Giacun Caduff
SILENT NIGHTS
Aske Bang, Kim Magnusson
SING
Kristof Deák, Anna Udvardy
TIMECODE
Juanjo Giménez
EN İYİ KISA ANİMASYON
BLIND VAYSHA
Theodore Ushev
BORROWED TIME
Andrew Coats, Lou Hamou-Lhadj
PEAR CIDER AND CIGARETTES
Robert Valley, Cara Speller
PEARL
Patrick Osborne
PIPER
Alan Barillaro, Marc Sondheimer