Wes Anderson'ın yeni filmi Isle of Dogs'un fragmanını o kadar sevdik ki, nasıl öveceğimizi bilemedik....

Hemen her bilinen hikayenin yeniden çevrimi yapılırken, Robin Hood da eksik kalmadı. Gelecek sonbaharda gösterime girecek filmin ana hatları......

Bir Game of Thrones sezonu daha sona erdi. Yeni sezonun 2019’dan evvel yayınlanmayabileceği söyleniyor. Biz de bunun olmaması, dizinin 2018’de dönmesi için dualarımızı eksik etmiyoruz. Game of Thrones ekipleri...