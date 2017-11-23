2018 Animasyon Filmleri ve Masal Uyarlamaları arasında genel olarak büyük amerikan stüdyolarının yapımları dikkat çekiyor. Maalesef Japonya, Fransa ve Doğu Avrupa ülkelerinden 2018 yılı için önemli bir filmin anonsunu alamadık. Hollywood, animasyon konusundaki yaratıcılığı da tekeline almış ve istediği gibi kullanıyor… Wes Anderson’ın stop-motion’ı Isle of Dogs ve Aardman Studios’un yeni clay-motion’ı Early Man, bu yıl klasik animasyon stüdyosu yaklaşımının arasından sıyrılan örnekler…
Isle of Dogs
Yönetmen: Wes Anderson
Seslendirenler: Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Ken Watanabe, Greta Gerwig, Frances McDormand, Courtney B. Vance, Nijiro Murakami, Harvey Keitel, Liev Schreiber, Bob Balaban, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, F. Murray Abraham, Yojiro Noda, Yoko Ono, Frank Wood
Konu: Wes Anderson’ın merakla beklediğimiz stop-motion animasyonunda, köpeğini kaybeden japon bir çocuğun onu yeniden bulma serüvenini izleyeceğiz.
Incredibles 2
Yönetmen: Brad Bird
Seslendirenler: Samuel L. Jackson, Holly Hunter, Craig T. Nelson, John Ratzenberger
Konu: Serinin yıllar sonra gelen ikinci filminde Mr. Incredible’ı eşi Helen (Elastigirl) dünyayı kurtarırken evde Jack-Jack ile uğraşırken izleyeceğiz.
Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
Yönetmen: Phil Johnston, Rich Moore
Seslendirenler: Mandy Moore, Kristen Bell, Kelly Macdonald, Auli’i Cravalho
Konu: İlk filmden 6 yıl sonra geçen öyküde artık arkadaş olan Ralph ve Vanellope, bir wi-fi router’la yeni maceralara yol açacaklar.
A Wrinkle in Time
Yönetmen: Ava DuVernay
Oyuncular: Chris Pine, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Storm Reid, Zach Galifianakis.
Konu: Disney’in bu yılki en iddialı filmlerinden biri özellikle çeşitliliği öne çıkaran oyuncu seçimiyle A Wrinkle in Time… Sadece Oprah Winfrey’in varlığı bile filme ciddi gişe geliri getirtecektir.
Peter Rabbit
Yönetmen: Will Gluck
Oyuncular: Daisy Ridley, Elizabeth Debicki, Sia, Margot Robbie, James Corden, Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill
Konu: Beatrix Potter’ın klasik masallarının modern yorumu. Peter Rabbit, beslendiği çiftlik evinin yeni sahibiyle sorunlar yaşamaya başlar.
Early Man
Yönetmen: Nick Park
Seslendirenler: Maisie Williams, Tom Hiddleston, Eddie Redmayne, Timothy Spall
Konu: Taş Devri’nden Bronz Çağı’na geçişte biraz geç kalmış ilk insanların hikayesini izleyeceğiz. Aardman Animation’ın ingiliz mizahı ile clay-motion’u harmanlamasını bir kez daha merakla bekliyoruz.
Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
Yönetmen: Genndy Tartakovsky
Seslendirme: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, David Spade, Steve Buscemi, Molly Shannon, Keegan-Michael Key, Kevin James, Fran Drescher, Asher Blinkoff.
Konu: Serinin üçüncü filminde kahramanlarımız oteli kapatıp yaz tatili için bir gemi yolculuğuna çıkıyorlar.
Smallfoot
Yönetmen: Karey Kirkpatrick
Seslendirenler: Channing Tatum, James Corden, Zendaya, Common, LeBron James, Gina Rodriguez, Danny DeVito, Yara Shahidi, Ely Henry, Jimmy Tatro
Konu: Diğer Bigfoot’lara insanların varolduğunu kanıtlamaya çalışan bir karadamın öyküsü…
Sherlock Gnomes
Yönetmen: John Stevenson
Seslendirme: James McAvoy, Emily Blunt, Chiwetel Ejiofor, Mary J. Blige, Johnny Depp
Konu: 2018 Animasyon Filmleri arasında farklı bir yapım. İngiliz animasyonu bahçe cücelerinin neşeli dünyasını perdeye taşıyacak.
Jungle Book
Yönetmen: Andy Serkis
Oyuncular: Rohan Chand, Matthew Rhys, Freida Pinto, Andy Serkis, Christian Bale, Benedict Cumberbatch, Tom Hollander, Cate Blanchett.
Konu: Rudyard Kipling klasiği motion capture’ın nimetlerinden de yararlanılarak yeniden çevrilecek. Yönetmen koltuğunda bu teknolojiyi en iyi bilen isimlerden Andy Serkis bulunuyor. Gollum ve Ceasar’la yaşadığı deneyimleri, diğer usta oyuncularla paylaşacak.
Robin Hood
Yönetmen: Otto Bathurst
Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Dornan, Paul Anderson, Ben Mendelsohn
Konu: Robin Hood’un sayısız uyarlamalarından bir yenisi de Peaky Blinders ve Black Mirror bölümlerinde yönetmen olarak görev yapan Otto Bathurst’ten gelecek.
The Nutcracker and the Four Realms
Yönetmen: Lasse Hallström
Oyuncular: Keira Knightley, Morgan Freeman, Mackenzie Foy, Helen Mirren
Konu: Fındıkkıran’ı bale olarak izlemeye alışsak da, sinema perdesinde ilemek ilginç bir deneyim olacak.
Mary Poppins Returns
Yönetmen: Rob Marshall
Oyuncular: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Pixie Davies, Joel Dawson, Nathanael Saleh, Julie Walters, Colin Firth, Meryl Streep
Konu: Film, ilk Poppins öyküsünden 25 yıl sonrasına odaklanacak. Londra’nın buhran yıllarında yaşanan sıkıntılara Mary Poppins’in nasıl çare bulduğunu anlatacak.
Arctic Justice
Yönetmen: Aaron Woodley
Seslendirenler: James Franco, Heidi Klum, Jeremy Renner, Alec Baldwin, Anjelica Huston, Michael Madsen, John Cleese, Omar Sy, Laurie Holden
Konu: Kanada yapımı ve çok iyi bir seslendirme kadrosuna sahip filmde kuzey kutup bölgesinde geçen maceraları izleyeceğiz.
How the Grinch Stole Christmas
Yönetmenler: Peter Candeland, Yarrow Cheney
Seslendirenler: Benedict Cumberbatch
Konu: Filmle ilgili şu ana kadar 2018 Aralık ayında yayına gireceği ve Grinch’i Benedict Cumberbatch’in seslendireceği dışında net bir bilgi yok.
Christopher Robin
Yönetmen: Marc Forster
Oyuncular: Hayley Atwell, Ewan McGregor, Jim Cummings, Brad Garrett
Konu: Winnie-the-Pooh ile ilgili filmler artıyor. Bu yılki Good Bye Christopher Robin’in ardından bu kez de sevimli ayının en yakın arkadaşının büyümüş halini izleyeceğiz.
Peter Pan
Yönetmen: David Lowery
Oyuncular: Belli değil…
Konu: Defalarca sinemaya uyarlanan J.M. Barrie klasiğini Disney bir kez daha sinemaya uyarlayacak. Henüz oyuncu kadrosu belli olmadığından filmin 2019 yılına sarkma ihtimali yüksek.
2018 Animasyon Filmleri arasında How To Train Your Dragon 3 ve Toy story 4 ile ilgili “2018 yılında gösterimde olacak haberleri çıksa da, henüz hazırlıkların başlamamış olması bu iki devam bölümünün 2019’a sarkacağını gösteriyor.