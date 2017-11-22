2018 yılında dünya dışı varlıkları, süper kahramanları, distopyaları, fantastik dünyaları ve evrenleri sık sık izleyeceğiz. Ancak beklediğimiz ve istediğimiz şekilde mi bu tartışılır. Genel olarak Star Wars, Marvel ve DC sinematik evrenlerinin devam filmlerini ve daha önce başarılı olmuş filmlerin ikinci-üçüncü bölümlerini izleyeceğiz. Özgün bir senaryo veya bilim-kurgu edebiyatının dev isimlerinden bir uyarlama maalesef parmakla sayılır durumda. 2018 Bilim Kurgu Filmleri, Sinematik Evrenler ve Fantastik Yapımlar şu filmlerden oluşuyor:

Sinematik Evrenler

Avatar 2

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi

Konu: Yıllardır durmadan ertelenen, Cameron’un üzerinde çok konuştuğu ama çekimlere bir türlü geçemediği Avatar’ın devam bölümü için çekimler başladı. Aralık 2018’de bir aksilik olmazsa ikinci bölümü izleyeceğiz. Cameron devam bölümleri de ikinci bölümle aynı anda çektiği için, serinin devamı için bu kadar beklemeyebiliriz.

Avengers: Infinity War

Yönetmenler: Anthony Russo, Joseph Russo

Oyuncular: Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Cobie Smulders, Benedict Wong, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Scarlett Johansson, Benicio del Toro, Tom Holland, Anthony Mackie, Chadwick Boseman, Danai Gurira, Paul Rudd, Don Cheadle.

Konu: 2018 ve 19’da iki bölüm halinde yayınlanacak Avengers serisinin devam bölümleri, Marvel evrenindeki hemen herkesi bir araya getirecek.

Solo: A Star Wars Story

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Emilia Clarke, Paul Bettany, Woody Harrelson, Donald Glover

Konu: Yönetmenleri değişen ve Ron Howard tarafından neredeyse baştan çekilen film Han Solo ve Chewbacca’nın Rebellion’a katılmadan önceki öykülerine odaklanacak.

Pacific Rim Uprising

Yönetmen: Steven S. DeKnight

Oyuncular: Scott Eastwood, Adria Arjona, John Boyega, Tian Jing

Konu: Farklı oyuncular ve yönetmenle çekilen bir devam filmi. Yeni ve genc pilotlardan oluşan bir takımın yeni Kaiju tehdidiyle mücadelesini izleyeceğiz.

Aquaman

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Jason Momoa, Nicole Kidman, Amber Heard, Dolph Lundgren

Konu: Aquaman en sonunda kendi filmini elde etti. Jason Momoa’yı Atlantis’ten gelen kahraman olarak izleyeceğiz.

Ant-Man and the Wasp

Yönetmen: Peyton Reed

Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Walton Goggins, David Dastmalchian

Konu: Serinin devam filminde aile hayatına odaklanmak isteyen kahramanımız The Wasp ile birlikte geçmişin sırlarını çözmek için görevlendirilir.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Yönetmen: David Yates

Oyuncular: Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Ezra Miller, Katherine Waterston, Zoë Kravitz

Konu: Serinin ikinci filminde yine güçlü bir oyuncu kadrosu ve ilginç bir hikayeyle karşılaşacağız. Bu gidişle Newt Scamander’in maceraları Harry Potter’ın devam filmi sayısına ulaşacak gibi görünüyor.

Venom

Yönetmen: Ruben Fleischer

Oyuncular: Tom Hardy, Jenny Slate, Michelle Williams, Riz Ahmed

Konu: Kahramanın karanlık yönü ve güçlü oyuncuları itibariyle Marvel’in çok büyük gişe elde edemese de, en ilgi çekici filmlerinden biri olacak. Çekimlere 2017 Ekim’inde başlandı ve 2018’in son günlerine yetiştirilmesi umuluyor.

Black Panther

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis

Konu: T’Challa, babasının ölümünün ardından ülkesi Wakanda’ya geri döner. Orada aslında kim olduğuyla ilgili gerçekleri öğrenecektir.

Hellboy

Yönetmen: Neil Marshall

Oyuncular: Milla Jovovich, David Harbour, Ian McShane, Daniel Dae Kim

Konu: Hellboy’un neden Guillermo del Toro’nun elinden alındığını ve neden yeniden çevrilmeye çalışıldığı hakkında bir fikrimiz yok. Eski filmler kadar ilgi çekici olmayacak gibi görünüyor. Hellboy bu yeniden çevrimde İngiltere’ye gidecek Kan Kraliçesi Nimue ile kapışacak.

X-Men: Dark Phoenix

Yönetmen: Simon Kinberg

Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters, Jessica Chastain

Konu: X-Men evreninin 13. filmi aynı zamanda yeni bir üçlemenin başlangıcı olacak.

Tomb Raider

Yönetmen: Roar Uthaug

Oyuncular: Alicia Vikander, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Dominic West

Konu: Lara Croft serisinin, Alicia Vikander ile birlikte yeniden başlaması 2018 yılının ilginç deneyimlerinden biri olacak.

The Predator

Yönetmen: Shane Black

Oyuncular: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay, Yvonne Strahovski, Alfie Allen.

Konu: Predator, fena sayılmayacak bir oyuncu kadrosuyla yeniden çekiliyor.

Deadpool 2

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T. J. Miller, Leslie Uggams, Brianna Hildebrand, Stefan Kapičić, Zazie Beetz, Josh Brolin, Jack Kesy.

Konu: İlk filmin yönetmeni Tim Miller’ı kaybeden Deadpool’un aynı komedi düzeyine ulaşıp ulaşmayacağına

Jurassic World 2

Yönetmen: Juan Antonio Bayona

Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, B. D. Wong, Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, Ted Levine, Geraldine Chaplin, James Cromwell, Jeff Goldblum

Konu: Dinozorların özellikle çocuk/genç kitleler üzerindeki etkisi düşünüldüğünde serinin yeniden hayata geçirilmesi ve büyük gişe getirmesi kaçınılmazdı. Ancak ikinci film, ilk Jurassic World kadar etkili olmayabilir.

Maze Runner: The Death Cure

Yönetmen: Wes Ball

Oyuncular: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Dexter Darden, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Ki Hong Lee, Barry Pepper, Will Poulter, Rosa Salazar, Patricia Clarkson

Konu: Üçlemenin son bölümü Dylan O’Brien’ın sette yaşadığı kaza nedeniyle bir yıl ertelenmişti. Kahramanlarımız son ve en zor labirentte mücadele edecek ve sorularına yanıt arayacak.

Rampage

Yönetmen: Brad Peyton

Oyuncular: Dwayne Johnson, Malin Akerman, Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello

Konu: 80’lerin klasik bilgisayar oyunu yine bol patlamalı, efektli bir halde ele alınmış.

Uyarlamalar

Dune

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Belli Değil…

Konu: Her ne kadar bu yılın sonuna yetişmesi zor görünse de Denis Villeneuve’ün eli çabuk bir yönetmen olduğunu da göz önüne almamız lazım. David Lynch’in ardından Frank Herbert klasiğinin modern versiyonunu yakın bir gelecekte izleme şansı bulacağız.

Ready Player One

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Olivia Cooke, Hannah John-Kamen, Simon Pegg, T.J. Miller

Konu: Steven Spielberg, sanal gerçekliklerin algılarımızla oynadığı çağımızda, geleceğe odaklanarak tüm hayatlarını yapılandırılmış gerçeklikler üzerinden yaşamaya çalışan insanları anlatacak. 2018’in en merakla beklenen bilim kurgularından biri olacak gibi duruyor.

Annihilation

Yönetmen: Alex Garland

Oyuncular: Natalie Portman, Tessa Thompson, Jennifer Jason Leigh, Oscar Isaac

Konu: Ex Machina’nın yönetmeni Garland’ın insan algılarını alt üst eden dünya dışı bir varlık karşısında keşif ekibinin yaşadıklarını anlatan film, yılın en çarpıcı bilim-kurgularından biri olmaya aday

Mortal Engines

Yönetmen: Christian Rivers

Oyuncular: Robert Sheehan, Hera Hilmar, Hugo Weaving, Jihae, Leila George, Ronan Raftery, Stephen Lang.

Konu: Philip Reeve’in kült romanından uyarlanan filmin yapımcı ve senaristlerinin arasında Peter Jackson da var. Kentlerin tekerlekler üzerinde hareket edebildiği distopik bir gelecekte olanları izleyeceğiz.

Captive State

Yönetmen: Rupert Wyatt

Oyuncular: Vera Farmiga, Madeline Brewer, John Goodman, Alan Ruck

Konu: Bir uzaylı işgalinden sonra nasıl yaşayabileceğimizi, onlarla olan ilişkimizi nasıl kuracağımızı anlatan bir film.

Inversion

Yönetmen: Peter Segal

Oyuncular: Samuel L. Jackson, Yifei Liu

Konu: Amerikalı bir dolandırıcı ile çinli bir fizikçinin dünyayı yerçekiminin yokolmasından kurtarmaya çalışmaları. Henüz filmle ilgili ayrıntılı bilgi ve materyal bulunmuyor.