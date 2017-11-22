2018 yılında dünya dışı varlıkları, süper kahramanları, distopyaları, fantastik dünyaları ve evrenleri sık sık izleyeceğiz. Ancak beklediğimiz ve istediğimiz şekilde mi bu tartışılır. Genel olarak Star Wars, Marvel ve DC sinematik evrenlerinin devam filmlerini ve daha önce başarılı olmuş filmlerin ikinci-üçüncü bölümlerini izleyeceğiz. Özgün bir senaryo veya bilim-kurgu edebiyatının dev isimlerinden bir uyarlama maalesef parmakla sayılır durumda. 2018 Bilim Kurgu Filmleri, Sinematik Evrenler ve Fantastik Yapımlar şu filmlerden oluşuyor:
Sinematik Evrenler
Avatar 2
Yönetmen: James Cameron
Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi
Konu: Yıllardır durmadan ertelenen, Cameron’un üzerinde çok konuştuğu ama çekimlere bir türlü geçemediği Avatar’ın devam bölümü için çekimler başladı. Aralık 2018’de bir aksilik olmazsa ikinci bölümü izleyeceğiz. Cameron devam bölümleri de ikinci bölümle aynı anda çektiği için, serinin devamı için bu kadar beklemeyebiliriz.
Avengers: Infinity War
Yönetmenler: Anthony Russo, Joseph Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Cobie Smulders, Benedict Wong, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Scarlett Johansson, Benicio del Toro, Tom Holland, Anthony Mackie, Chadwick Boseman, Danai Gurira, Paul Rudd, Don Cheadle.
Konu: 2018 ve 19’da iki bölüm halinde yayınlanacak Avengers serisinin devam bölümleri, Marvel evrenindeki hemen herkesi bir araya getirecek.
Solo: A Star Wars Story
Yönetmen: Ron Howard
Oyuncular: Emilia Clarke, Paul Bettany, Woody Harrelson, Donald Glover
Konu: Yönetmenleri değişen ve Ron Howard tarafından neredeyse baştan çekilen film Han Solo ve Chewbacca’nın Rebellion’a katılmadan önceki öykülerine odaklanacak.
Pacific Rim Uprising
Yönetmen: Steven S. DeKnight
Oyuncular: Scott Eastwood, Adria Arjona, John Boyega, Tian Jing
Konu: Farklı oyuncular ve yönetmenle çekilen bir devam filmi. Yeni ve genc pilotlardan oluşan bir takımın yeni Kaiju tehdidiyle mücadelesini izleyeceğiz.
Aquaman
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Jason Momoa, Nicole Kidman, Amber Heard, Dolph Lundgren
Konu: Aquaman en sonunda kendi filmini elde etti. Jason Momoa’yı Atlantis’ten gelen kahraman olarak izleyeceğiz.
Ant-Man and the Wasp
Yönetmen: Peyton Reed
Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Walton Goggins, David Dastmalchian
Konu: Serinin devam filminde aile hayatına odaklanmak isteyen kahramanımız The Wasp ile birlikte geçmişin sırlarını çözmek için görevlendirilir.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
Yönetmen: David Yates
Oyuncular: Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Ezra Miller, Katherine Waterston, Zoë Kravitz
Konu: Serinin ikinci filminde yine güçlü bir oyuncu kadrosu ve ilginç bir hikayeyle karşılaşacağız. Bu gidişle Newt Scamander’in maceraları Harry Potter’ın devam filmi sayısına ulaşacak gibi görünüyor.
Venom
Yönetmen: Ruben Fleischer
Oyuncular: Tom Hardy, Jenny Slate, Michelle Williams, Riz Ahmed
Konu: Kahramanın karanlık yönü ve güçlü oyuncuları itibariyle Marvel’in çok büyük gişe elde edemese de, en ilgi çekici filmlerinden biri olacak. Çekimlere 2017 Ekim’inde başlandı ve 2018’in son günlerine yetiştirilmesi umuluyor.
Black Panther
Yönetmen: Ryan Coogler
Oyuncular: Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis
Konu: T’Challa, babasının ölümünün ardından ülkesi Wakanda’ya geri döner. Orada aslında kim olduğuyla ilgili gerçekleri öğrenecektir.
Hellboy
Yönetmen: Neil Marshall
Oyuncular: Milla Jovovich, David Harbour, Ian McShane, Daniel Dae Kim
Konu: Hellboy’un neden Guillermo del Toro’nun elinden alındığını ve neden yeniden çevrilmeye çalışıldığı hakkında bir fikrimiz yok. Eski filmler kadar ilgi çekici olmayacak gibi görünüyor. Hellboy bu yeniden çevrimde İngiltere’ye gidecek Kan Kraliçesi Nimue ile kapışacak.
X-Men: Dark Phoenix
Yönetmen: Simon Kinberg
Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters, Jessica Chastain
Konu: X-Men evreninin 13. filmi aynı zamanda yeni bir üçlemenin başlangıcı olacak.
Tomb Raider
Yönetmen: Roar Uthaug
Oyuncular: Alicia Vikander, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Dominic West
Konu: Lara Croft serisinin, Alicia Vikander ile birlikte yeniden başlaması 2018 yılının ilginç deneyimlerinden biri olacak.
The Predator
Yönetmen: Shane Black
Oyuncular: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay, Yvonne Strahovski, Alfie Allen.
Konu: Predator, fena sayılmayacak bir oyuncu kadrosuyla yeniden çekiliyor.
Deadpool 2
Yönetmen: David Leitch
Oyuncular: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T. J. Miller, Leslie Uggams, Brianna Hildebrand, Stefan Kapičić, Zazie Beetz, Josh Brolin, Jack Kesy.
Konu: İlk filmin yönetmeni Tim Miller’ı kaybeden Deadpool’un aynı komedi düzeyine ulaşıp ulaşmayacağına
Jurassic World 2
Yönetmen: Juan Antonio Bayona
Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, B. D. Wong, Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, Ted Levine, Geraldine Chaplin, James Cromwell, Jeff Goldblum
Konu: Dinozorların özellikle çocuk/genç kitleler üzerindeki etkisi düşünüldüğünde serinin yeniden hayata geçirilmesi ve büyük gişe getirmesi kaçınılmazdı. Ancak ikinci film, ilk Jurassic World kadar etkili olmayabilir.
Maze Runner: The Death Cure
Yönetmen: Wes Ball
Oyuncular: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Dexter Darden, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Ki Hong Lee, Barry Pepper, Will Poulter, Rosa Salazar, Patricia Clarkson
Konu: Üçlemenin son bölümü Dylan O’Brien’ın sette yaşadığı kaza nedeniyle bir yıl ertelenmişti. Kahramanlarımız son ve en zor labirentte mücadele edecek ve sorularına yanıt arayacak.
Rampage
Yönetmen: Brad Peyton
Oyuncular: Dwayne Johnson, Malin Akerman, Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello
Konu: 80’lerin klasik bilgisayar oyunu yine bol patlamalı, efektli bir halde ele alınmış.
Uyarlamalar
Dune
Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Belli Değil…
Konu: Her ne kadar bu yılın sonuna yetişmesi zor görünse de Denis Villeneuve’ün eli çabuk bir yönetmen olduğunu da göz önüne almamız lazım. David Lynch’in ardından Frank Herbert klasiğinin modern versiyonunu yakın bir gelecekte izleme şansı bulacağız.
Ready Player One
Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Olivia Cooke, Hannah John-Kamen, Simon Pegg, T.J. Miller
Konu: Steven Spielberg, sanal gerçekliklerin algılarımızla oynadığı çağımızda, geleceğe odaklanarak tüm hayatlarını yapılandırılmış gerçeklikler üzerinden yaşamaya çalışan insanları anlatacak. 2018’in en merakla beklenen bilim kurgularından biri olacak gibi duruyor.
Annihilation
Yönetmen: Alex Garland
Oyuncular: Natalie Portman, Tessa Thompson, Jennifer Jason Leigh, Oscar Isaac
Konu: Ex Machina’nın yönetmeni Garland’ın insan algılarını alt üst eden dünya dışı bir varlık karşısında keşif ekibinin yaşadıklarını anlatan film, yılın en çarpıcı bilim-kurgularından biri olmaya aday
Mortal Engines
Yönetmen: Christian Rivers
Oyuncular: Robert Sheehan, Hera Hilmar, Hugo Weaving, Jihae, Leila George, Ronan Raftery, Stephen Lang.
Konu: Philip Reeve’in kült romanından uyarlanan filmin yapımcı ve senaristlerinin arasında Peter Jackson da var. Kentlerin tekerlekler üzerinde hareket edebildiği distopik bir gelecekte olanları izleyeceğiz.
Captive State
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Vera Farmiga, Madeline Brewer, John Goodman, Alan Ruck
Konu: Bir uzaylı işgalinden sonra nasıl yaşayabileceğimizi, onlarla olan ilişkimizi nasıl kuracağımızı anlatan bir film.
Inversion
Yönetmen: Peter Segal
Oyuncular: Samuel L. Jackson, Yifei Liu
Konu: Amerikalı bir dolandırıcı ile çinli bir fizikçinin dünyayı yerçekiminin yokolmasından kurtarmaya çalışmaları. Henüz filmle ilgili ayrıntılı bilgi ve materyal bulunmuyor.