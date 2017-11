2018 yılı sadece sinema açısından değil, televizyon açısından da heyecanlandırıyor. Hollywood’taki yönetmenlerin de televizyona geçmeleri bu yıl pek çok kaliteli dizinin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Kalite 2018’de de devam edecek gibi görünüyor. 2018 Dizileri arasında dikkat çekenleri ve heyecanlandıranları derledim.

2018’E YETİŞECEK DİZİLER

Sharp Objects: Bu yıla Big Little Lies‘la damgasını vuran HBO başarısını Sharp Objects dizisiyle devam ettirmeyi umuyor. Big Little Lies‘ın tüm bölümlerini çeken Jean-Marc Vallée dizinin yayını tamamlanır tamamlanmaz Sharp Objects‘in çekimlerine başlamıştı. Vallée bu dizinin de tüm bölümlerinden sorumlu oldu. Amy Adams’ın başrolünü üstlendiği, Gillian Flynn’in aynı adlı romanından uyarlanan bu mini dizi 8 bölümden oluşuyor. Sharp Objects ikinci sınıf bir gazetede çalışan Camille’in yıllardır uzak durduğu kasabasına öldürülen küçük kızları araştırması için dönmesini, burada çocukluk trajedileriyle yüzleşmesini konu alıyor. Adams’a cinayetleri soruşturan dedektif rolünde Chris Messina, Camille’in annesi rolünde Patricia Clarkson eşlik ettiler. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Romanın dilimize Keskin Şeyler adıyla Artemis Yayınları’nca çevrildiğini de belirteyim.

Mosaic: Steven Soderbergh hızını kesmeden bir şeyler üretmeye devam ediyor. Soderbergh, Mosaic adını verdiği dizisini bu yıl çekti. Garrett Hedlund’la Sharon Stone’un başrolde olduğu dizi, Stone’un oynadığı yazarın öldürülmesini ve cinayet soruşturmasını konu alıyor. Hedlund şüphelilerden birisini oynadı. 7 bölümden oluşan dizi ocakta yayınlanacak. Soderbergh’in henüz onaylanmasa da 2. sezonun hazırlıklarına başladığını belirteyim. Soderbergh dizinin senaristi Ed Solomon’la birlikte 2. sezonun öyküsünü netleştirmeye çalışıyor şu aralar.

Maniac: True Detective‘in ilk sezonuyla ünlenen senarist-yönetmen Cary Fukunaga 2018’de Netflix dizisi Maniac‘la karşımıza çıkacak. Çekimleri devam eden bu dizinin başrollerini Jonah Hill’le Emma Stone üstleniyorlar. Fukunaga dizisini Norveç’te yayınlanan aynı adlı diziden uyarladı. Norveç dizisi akıl hastahanesinde geçip akıl hastası bir gencin fantastik dünyasına odaklanıyor. Komedi türündeki dizide hastayı Hill oynuyor. Dizide Sally Field, Jemima Kirke de rol alıyorlar. Netflix henüz dizinin yayın tarihini açıklamadı.

The Alienist: Fukunaga’dan devam edelim. Yetenekli yönetmen geçen yıl TNT kanalıyla The Alienist adlı romandan uyarlanan dizinin yönetmenliği için anlaşmıştı ama daha sonra kanalla bazı konularda anlaşamayınca yönetmenlikten çekilmiş, yapımcılıkla yetinmişti. Senarist grubu arasında yer aldı mı bilemiyoruz, 1800’lerde geçen bu seri katil dizisini Hossein Amini kaleme aldı. Luke Evans, Dakota Fanning ve Daniel Brühl’ün başrollerini üstlendiği dizi bir gazeteci (Evans) ve bir psikologun (Brühl) New York’a musallat olan seri katili yakalamaya çalışmalarını anlatıyor. TNT diziyi ocakta başlatacak. İlk sezonu 10 bölüm sürecek.

Patrick Melrose: Durmadan film ve dizilerde rol alan İngiliz aktör Benedict Cumberbatch şu sıralar Patrick Melrose adlı dizinin çekimlerine devam ediyor. İngiliz yapımı dizi 2018’de İngiltere’de Sky Atlantic ve Amerika’da Showtime kanallarında yayınlanacak. Edward Berger’ın yönettiği, David Nicholls’ın kaleme aldığı dizi, Edward St. Aubyn’in beş romanını temel aldı. Beş bölümden oluşan dizinin her bölümü bir romandan uyarlandı. Dizi uyuşturucu bağımlısı, çocukluğunda babasından şiddet gören playboy Patrick’e odaklanıyor. Aktöre Patrick’in ebeveynleri rollerinde Jennifer Jason Leigh ve Hugo Weaving, Patrick’in eşi rolünde Holliday Grainger eşlik ediyorlar. Henüz dizinin yayın tarihi açıklanmadı.

Waco: Ocak ayında pek çok dizi yayın hayatına başlayacak. Bu dizilerden bir diğeri Waco. Michael Shannon, Taylor Kitsch, Melissa Benoist, Andrea Riseborough’lu bu mini dizi 90’lardaki Waco Katliamı’na odaklanıyor. Dizinin merkezinde tarikat lideri David Koresh (Kitsch) yer alıyor. Bir gün FBI, Koresh’i tutuklamak için kapısına dayanıyor ama Koresh teslim olmuyor ve günlerce sürecek kuşatma başlamış oluyor. Shannon’ı FBI arabulucusu rolünde izleyeceğiz. Dizi, Paramount Network kanalında yayınlanacak.

Trust: Prestijli diziler üreten FX kanalı 2018’e de heyecanlandıran diziler hazırlıyor. Bu dizilerden ilki ocakta yayın hayatına başlayacak Trust. Danny Boyle’ın üç bölümünü yönettiği dizi, torunu kaçırılan John Getty’nin istenen fidyeyi “Diğer torunlarım da kaçırılıp fidye istenebilir,” diye düşünerek reddetmesini konu alıyor. Dizinin başrollerini Donald Sutherland, Hilary Swank, Brendan Fraser üstlendiler. Susanna White’ın da yönetmenler arasında yer aldığı Trust‘ın ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor.

Pose: Durup dinlenmeden dizi hazırlayan Ryan Murphy’nin 2018 için hazırladığı dizilerinden birisi Pose. 1980’lerde geçen dizinin başrollerinde Evan Peters, Tatiana Maslany, Kate Mara ve James Van Der Beek yer alıyorlar. Peters’la Mara yeni evli bir çifti, Beek, Peters’ın karakterinin patronunu, Maslany ise modern dans öğretmenini oynayacaklar. Dizinin pilot bölümünün çekimlerine başlandı. FX pilot bölümü beğenirse sezonu onaylayacak, çok geçmeden diğer bölümlerin çekimlerine başlanacak.

Ratched: Guguk Kuşu romanı ve filmindeki zalim hemşire Ratched’ı hatırlıyorsunuzdur. İşte Ryan Murphy şu aralar bu hemşirenin neden zalim olduğunu, nasıl o noktaya geldiğini sorgulayacak bir dizi hazırlıyor. Pek de gerekli bir dizi gözükmese de pek çok kanalın ilgisini çekmişti proje. Murphy yanından ayırmadığı aktris Sarah Paulson’a başrolü teslim etti. Dizinin tüm bölümleri Netflix’te yayınlanacak.

Too Old To Die Young: Sinemaya ara veren yönetmen Nicolas Winding Refn şu aralar dizisi Too Old To Die Young‘ın hazırlıklarıyla meşgul durumda. Dizinin başrollerini Miles Teller, Jena Malone, John Hawkes ve William Baldwin üstlenecekler. Los Angeles’ta geçecek dizi karakterlerinin önce katil, sonra samuray oluşlarına odaklanacak. Dizi Amazon’da yayınlanacak.

Escape at Dannemora: Yılın “Prison Break“i, yani hapisten kaçışlı dizisi. Pilot bölümünü Ben Stiller’ın yönettiği bu dizinin başrollerini Benicio del Toro, Paul Dano ve Patricia Arquette üstleniyorlar. Yüksek güvenlikli Clinton Correction Facility hapishanesinden Shawshank Redemption filmindeki gibi tünel kazarak kaçmayı başaran iki mahkumun aranmasına odaklanıyor dizi. İki mahkum -Richard Matt ve David Swat- 2015’te kaçmış, hükümet ikisinin bulunması için başlatılan insan avına 23 milyon dolar harcamış, en nihayetinde Sweat yakalanmış, Matt öldürülmüştü. Dizi 2018’de Showtime’da yayınlanacak.

Collateral: Çekimleri tamamlanan BBC dizisi. Polisiye türündeki Collateral‘ın başrolünü Carey Mulligan üstlendi. David Hare’in kaleme aldığı, SJ Clarkson’ın yönettiği dizi dört bölümden oluşuyor, Mulligan’ın oynadığı polisin bir cinayeti soruşturmasına odaklanıyor. Diziyi BBC yayınlayacak.

The First: House of Cards‘ın showrunnerlığını bırakan Beau Willimon’ın bu başarılı diziden sonraki ilk dizisi The First olacak. Bilimkurgu türündeki dizi, Mars yolculuğunu konu alıp merkeze astronotları koyacak. 2018’e yetiştirilmeye çalışılan The First‘ün başrolünü usta aktör Sean Penn üstlenecek. Diziyi Hulu yayınlayacak.

One Day She’ll Darken: Patty Jenkins bir yandan Wonder Woman 2‘nun senaryosunu kaleme alırken diğer yandan One Day She’ll Darken‘ın hazırlıklarıyla meşgul oluyor. Jenkins bu mini dizinin üç bölümünü yönetmeyi planlıyor. WW2‘nun çekimlerine yazın başlanacağı için dizinin çekimleri 2018’in başlarında başlayacak. Başrolü Chris Pine üstlenecek. Ona Wonder Woman‘daki rol arkadaşı Connie Nielsen eşlik edecek. Dizinin konusu şöyle: Hollywood’ta doktor olarak çalışan babası ensestle suçlanıp yargılanmaya başlayınca 16 yaşındaki kızı Tamar mavi gözlü bir bebek doğurur ve babasının “zenci” olduğunu iddia eder. Yani ensest suçlamalarını kabul etmez. Tamar’ın annesi, bebeği siyahi bir aileye verir. Daha sonra bu bebeğin büyümesi, biyolojik annesi Tamar’ı bulmaya çalışması ve Black Dahlia meselesi anlatılacak. Pine eskiden asker olan, şimdilerde magazin muhabirliğiyle geçinen, Hodel meselesini ortaya atan ama sonra kendisini bağışlatmaya çalışan Joy adlı karakteri oynayacak.

Das Boot: Ödüllü savaş filmi Das Boot‘un devamı çekiliyor şu aralar. Ama devamı sinema filmi olarak değil, mini dizi şeklinde çekiliyor. Dizinin başrollerini Lizzy Caplan, James D’Arcy, Vincent Kartheiser, Thierry Frémont üstleniyorlar. Das Boot 1942’de geçecek, 8 bölümden oluşacak, 2018’in sonunda Sky kanalında yayınlanacak.

The Ballad of Buster Scruggs: Coen Kardeşlerin yazıp yönettikleri antoloji türündeki mini dizi. Kardeşler altı bölümden oluşan bu dizinin her bölümünde farklı bir öykü anlatacaklar. Coenler, Fargo dizisinin yürütücü yapımcıları arasında yer alsalar da bu diziyi yönetmedikleri için The Ballad… yönettikleri ilk dizi oldu. Başlıca rolleri Tim Blake Nelson, James Franco ve Zoe Kazan üstleniyorlar. Dizi western türünde olacak, 2018’de Netflix’te yayınlanacak.

Picnic at Hanging Rock: Joan Lindsay’in aynı adlı romanı ikinci kez uyarlandı. Daha önce Peter Weir’in yönetmenliğinde sinemaya uyarlanmıştı. Bu kez TV’ye mini dizi şeklinde uyarlandı. Dizinin başrolünü Natalie Dormer üstlendi. 6 bölümden oluşan dizi 2018’de yayınlanacak. Dizi 1900’ün Sevgililer Günü’nde kaybolan üç genç kıza odaklanacak.

Homecoming: Sam Esmail, Mr. Robot dizisinden sonra pek çok proje hazırlamaya başladı. Bu projelerden birisi Homecoming. Julia Roberts’ın başrolünü üstleneceği dizi, hükümetin bir tesisinde gizli bir görevi olan sosyal hizmet görevlisine odaklanacak, Gimlet Media’nın bir podcastinden uyarlanacak. Robert’s aktör Stephen James eşlik edecek. Pilot bölümü Esmail yönetecek.

Angelyne: Esmail’in diğer dizisi Angelyne olacak. 2018’e yetiştirilmesi planlanan dizinin başrolünü Esmail’in eşi Emmy Rossum üstlenecek. Dizi 1960’larda Los Angeles’taki billboardları süsleyen sarışan kadın Angelyne’in hayatına odaklanacak.

The Looming Tower: Şu sıralar Netflix’in western dizisi Godless‘la gündemde olan Jeff Daniels 28 şubatta ekranlara The Looming Tower dizisiyle dönecek. Tahar Rahim, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg’ın da kadrosunda yer aldığı diziyi Hulu yayınlayacak. Dizi 11 Eylül saldırılarına odaklanacak.

Hard Sun: Luther‘ın yaratıcısı Neil Cross’ın yeni dizisi Hard Sun da polisiye türünde. BBC’de 7 martta yayın hayatına başlayacak dizi iki polisin birbirleriyle geçinmeye ve suçluları bulmaya çalışmalarına odaklanacak. 6 bölümden oluşan dizinin başrollerini Jim Sturgess’le Agyness Deyn üstleniyorlar. Bu arada Luther‘ın 5. sezonunun çekimlerinin 2018’in başlarında başlayacağını belirteyim.

2018’E YETİŞMEYEBİLECEK DİZİLER

I Know This Much Is True: Wally Lamb’in romanı önümüzdeki yıl HBO için diziye uyarlanacak. Ekim ayında açıklanan bu mini dizi 8 bölümden oluşacak. Başrolü Mark Ruffalo üstlenecek. Aktör dizinin merkezindeki ikiz karakterleri oynayacak. Diziyi Blue Valentine‘ın yönetmeni Derek Cianfrance yazıp yönetecek. 90’larda geçecek dizi ikiz kardeşlerin zihinsel hastalıklarına, kişisel trajedilerine ve tedavilerine odaklanacak. Şimdilik dizinin 2018’e yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.

Watchmen: HBO’nun üç sezonla sınırlı kalan, bu yıl sona eren kaliteli dizisi The Leftovers‘ın senaristi Damon Lindelof kanaldan gelen Watchmen teklifini kabul etmişti. Lindelof şu sıralar dizinin senaryosuyla meşgul durumda. Alan Moore’un aynı adlı çizgi-romanından uyarlanacak dizinin senaryo sürecine yeni başlandığı için 2018’e yetişmeyebilir. Lindelof dizinin Zack Snyder’ın filminden farklı olacağını söyledi. Bunun dışında diziyle ilgili başka bir bilgi yok.

We Are All Completely Beside Ourselves: HBO’nun 2018’e yetişmeyebilecek diğer mini dizisi. 2016 yazında duyurulan bu mini dizi aradan geçen bir buçuk yılda sete çıkamadı. İptal edilip edilmediğini bilemiyoruz. Dizinin başrolü ve yapımcılığı Natalie Portman’a teslim edilmişti. Aktris 2018’de Bronco Belle adlı filmde rol alacağı için dizi 2018’e de yetişmeyebilir. İptal edilmediyse dizi dilimize Hepimiz Tamamen Kendimizi Kaybettik adıyla çevrilen romandan uyarlanacak. Dizi, Portman’ın ilk dizisi olacak. Aktris çocukluğundan beri sektörde olmasına rağmen bir dizinin başrolünü üstlenmemişti. We Are… eskiden konuşkan olan Rosemary’nin bir trajediden sonra konuşmayı kesmesini, hayran olduğu ağabeyinin terörist olarak FBI tarafından aranmasını konu alıyor.

The Eddy: La La Land‘i sevdiniz mi bilemiyoruz ama müzikal türünü pek seven Damien Chazelle bu türde yapımlar üretmeye devam edecek. Şu sıralar bol yıldızlı Neil Armstrong biofilmi First Man‘in çekimleriyle meşgul olan Chazelle filmini tamamladıktan sonra müzikal türündeki Netflix mini dizisi The Eddy‘nin çekimlerine Paris’te başlayacak. Filmin tamamlanması 2018’in sonbaharını bulacağı ve filme Oscar kampanyası yapılacağı için The Eddy‘nin 2018’e yetişmesi pek mümkün gözükmüyor. Chazelle bu dizinin sadece ilk iki bölümünü yönetecek. Jack Thorne’nin kaleme aldığı The Eddy bar sahibi bir adamın Paris’teki yaşamına ve kentin müzikal yüzüne odaklanacak.

On Becoming a God in Central Florida: Herkes TV’ye geçer de Yorgos Lanthimos geçmez mi? Lanthimos da TV’ye geçmeye hazırlanıyor şu sıralar. Hem de iki projeyle. Ama önce hangisini çekeceği belli değil. Şu aralar kostümlü draması The Favourite‘in post prodüksiyonuyla meşgul olan Lanthimos’a Kirsten Dunst’ın başrolünü üstleneceği mini dizi On Becoming a God in Central Florida‘nın pilot bölümünün yönetmenliği teklif edilmişti geçen yıl. Dizi -iptal edilmediyse- 2018’e yetişmeyebilir. George Clooney’le Grant Heslov’un yapımcılığını üstlendikleri dizi, AMC kanalı için hazırlanıyor. Dunst bu dizide insanları dinle dolandırıp zenginleşen bir kadını oynayacak. Lanthimos’un diğer dizisiyse Colin Farrell’ın başrolünü üstleneceği, İran’a illegal yoldan silah satışını konu alan isimsiz dizisi. Bakalım Lanthimos önce hangisini çekecek.

In the Long Run ve The Dark Tower: Idris Elba şu sıralar ilk filmi (yönettiği ilk film) Yardie‘nin post prodüksiyonuyla meşgul. 2018’in başlarında Luther‘ın 5. sezonunun çekimlerine başlamayı planlıyor. Bu diziden sonra iki dizide rol alacak. Ama önce hangisinin çekileceği ve iki dizinin de 2018’e yetişip yetişmeyecekleri bilinmiyor. In the Long Run, Elba’nın çocukluğuna, ebeveynlerinin zorlu yaşamlarına, amcasının çıkagelip ailenin yaşamını değiştirmesine odaklanacak. Dizi Sky kanalında yayınlanacak. The Dark Tower ise filmden bağımsız olacak, silahşor Roland’ın gençliğine, ailesine ve ilk aşkına odaklanacak.

Hue 1968: Yıllardır TV’den ve sinemadan uzak olan Michael Mann sürekli yeni projeler açıklasa da bir türlü çekimlere başlamamıştı. Mann’in açıkladığı en yeni projesi Hue 1968. 8 bölümden oluşan bu mini dizinin çekimlerine 2018’de başlanır mı bilemiyoruz ama savaş türünde olacağı için yüksek ihtimalle 2018’e yetişmeyecek. Mann’in yöneteceği bu dizi, Vietnam Savaşı’nda Vietnamlı askerlerin saldırılarına odaklanacak. Diziyi FX kanalı yayınlayacak.

Today Will Be Different: Julia Roberts’ın Homecoming dışındaki ikinci dizisi. HBO kanalı için hazırlanan Today Will Be Different, Roberts bu aralar Ben Is Back filminde rol aldığı, sonra Homecoming‘te rol alacağı için 2018’e yetişmeyecektir. Dizi güne “Bugün farklı ve güzel bir gün olacak,” diyerek başlayan bir kadının başından geçen talihsiz olaylara (oğlu hasta numarası yapar, kadın yanlış bir adamla evlendiğini düşünmeye başlar, ayrıca eski arkadaşı çıkagelir) odaklanacak.