2018 Oscar Ödülleri daha önceden de tahmin edildiği gibi, bir filmin birçok ödülü topladığı değil, ödüllerin yılın öne çıkan filmleri arasında paylaşıldığı bir tören oldu.
En İyi Film: The Shape of Water
En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)
En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)
En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)
Yabancı Dilde En İyi Film: A Fantastic Woman
En İyi Animasyon: Coco
En İyi Belgesel: Icarus
En İyi Kısa Animasyon: Dear Basketball
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Darkest Hour
En İyi Kostüm Tasarımı: Phantom Thread
En İyi Kurgu: Dunkirk
En İyi Özgün Senaryo: Get Out
En İyi Görüntü Yönetimi: Roger Deakins (Blade Runner 2049)
En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me By Your Name
En İyi Ses Miksajı: Dunkirk
En İyi Ses Kurgusu: Dunkirk
En İyi Kısa Film: The Silent Child
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Shape of Water
En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049
En İyi Kısa Belgesel: Heaven is a Traffic Jam on the 405
En İyi Film Müziği: The Shape of Water
En İyi Özgün Şarkı: Remember Me (Coco)