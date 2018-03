2018 Oscar Ödülleri daha önceden de tahmin edildiği gibi, bir filmin birçok ödülü topladığı değil, ödüllerin yılın öne çıkan filmleri arasında paylaşıldığı bir tören oldu.

En İyi Film: The Shape of Water

En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

Yabancı Dilde En İyi Film: A Fantastic Woman

En İyi Animasyon: Coco

En İyi Belgesel: Icarus

En İyi Kısa Animasyon: Dear Basketball

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Darkest Hour

En İyi Kostüm Tasarımı: Phantom Thread

En İyi Kurgu: Dunkirk

En İyi Özgün Senaryo: Get Out

En İyi Görüntü Yönetimi: Roger Deakins (Blade Runner 2049)

En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me By Your Name

En İyi Ses Miksajı: Dunkirk

En İyi Ses Kurgusu: Dunkirk

En İyi Kısa Film: The Silent Child

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Shape of Water

En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049

En İyi Kısa Belgesel: Heaven is a Traffic Jam on the 405

En İyi Film Müziği: The Shape of Water

En İyi Özgün Şarkı: Remember Me (Coco)