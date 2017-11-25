2018 Türk Filmleri açısından zayıf bir yıl olacak gibi görünüyor. Bağımsız yapımların hızla azalması, bir süredir yeni filmlerini beklediğimiz Reha Erdem, Zeki Demirkubuz gibi yönetmenlerin kamera arkasından uzak kalması, gösterim programındaki filmlerin neredeyse hiçbirinde kadın yönetmen imzası bulunmaması cesaretimizi kıran etkenler. 2018 seyredilebilir nitelikte 3-4 filmle geçecek bir yıl gibi görünüyor.

Ahlat Ağacı

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Murat Cemcir, Hazar Ergüçlü, Ercüment Balakoğlu, Serkan Keskin

Konu: Ceylan’ın önümüzdeki yıl Cannes Film Festivali’nde ilk gösterimini yapması planlanan filmi Ahlat Ağacı, Sinan isimli edebiyat aşığı bir karakterin, Anadolu’nun yoksul bir kasabasında kitabını çıkarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Yol Kenarı

Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu

Oyuncular: Ercan Kesal, Tansu Biçer, Nalan Kuruçim, Taner Birsel, Rıza Akın, Haydar Şişman, İsrafil Köse

Konu: Uzun süredir hazırlıklarının devam ettiğini duyduğumuz Pirselimoğlu filminin görüntü yönetmenliğini Theo Angelopoulos’un son filmlerinde çalıştığı Andreas Sinanos yapmış. Fragman çok çarpıcı görünüyor. Henüz bir gösterim tarihi bulunmuyor.

Çocuklar Sana Emanet

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Engin Akyürek, Hilal Altınbilek, Şerif Sezer

Konu: Çağan Irmak bu kez bir gerilim filmiyle karşımızda… Yetenekli yönetmenin ülkemizde büyük bir kısırdöngüye giren bu türe yeni bir soluk getirmesini diliyoruz.

Sofra Sırları

Yönetmen: Ümit Ünal

Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Andaç Çam, Fırat Altunmeşe

Konu: Ülkemizin önemli yönetmenlerinden Ümit Ünal’ın yeni filmi özellikle fragmanıyla 2018’in en farklı ve ilginç yapımlarından birinin yaklaştığını gösteriyor.

Arif v 216

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özkan Uğur

Konu: 2004 yılında vizyona giren G.O.R.A.’nın kahramanları Esnaf Arif ve yakın arkadaşı robot 216’nın yeni maceralarını izleyeceğiz.

Kaybedenler Kulübü Yolda

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Nejat İşler, Yiğit Özşener

Konu: Kaan ve Mete Olimpos’ta, kalabalık bir Kadıköy grubuyla yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda, motorlarıyla İstanbul’a doğru yola çıkarlar. Kaybedenler Kulübü’nün devam filmi…

Daha

Yönetmen: Onur Saylak

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Tuba Büyüküstün

Konu: 2017 yılında festivallerden birçok ödülle çıkan Daha’yı 12 Ocak 2018’de gösterimde izleyeceğiz.

In The Fade

Yönetmen: Fatih Akın

Oyuncular: Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar

Konu: Geçtiğimiz yıl birçok festivalde özellikle başrol oyuncusu Diane Kruger’e ödüller getiren Fatih Akın filmi şubat ayında vizyonda olacak.

Rüzgar

Yönetmen: Serkan Acar

Oyuncular: Belçim Bilgin, Halil Sezai Paracıkoğlu, Ataberk Mutlu

Konu: Belçim Bilgin ve Halil Sezai’nin başrolünü oynadığı bir romantik komedi filmi.

Deliha 2

Yönetmen: Gupse Özay

Oyuncular: Gupse Özay, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Ali Çelik, Aksel Bonfil, Eda Ece, Mehmet Er, Özlem Akınözü, Fatih Özkan, Mert Öner, Şeyma Gökşenli, Caner Alkaya, Jeyan Tözüm, Ali Atlan, Hüseyin Elçi, Erol Serçe, Betal Özay

Konu: Deliha filmi ile iyi gişe yapan Gupse Özay, devam filmi “Deliha 2” ile karşımızda olacak.

Umut Avcıları

Yönetmen: İlker Çavga

Oyuncular: Furkan Tezcan, Haydar Zeytünlü, Turgut Güneş, Kenan Balık, Belit Şentürk, Soner Karakuş, Ülker Osmanoğlu, Şermin Akıncı, İsmail Suat Tuzlu

Konu: Cafer, Ahmet, Baki ve Doğan Afyon’un Anıtkaya kasabasında yaşayan dört arkadaştır. Gündüzleri kendi işleri ile meşgul olan gençler, geceleri ise define avcılığı yaparlar.

Hadi Be Oğlum

Yönetmen: Bora Egemen

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir

Konu: Hadi Be Oğlum’un başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi yer alıyor.

Enes Batur: Hayal Mi, Gerçek Mi?

Yönetmen: Kemal Çetin

Oyuncular: Enes Batur, Uras Benlioğlu, Baturay Anar, Başak Karahan, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Kerem Fırtına

Konu: Ülkemizin en çok takipçili ve tanınmış Youtuber’ı Enes Batur, kendi hayat hikayesini anlatan bir filmde başrol oynuyor.

Ölümlü Dünya

Yönetmen: Ali Atay

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım

Konu: 8 kişiden oluşan geniş bir aile olan Mermer Ailesi, Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işletmektedir.

Düğüm Salonu

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Şahin Irmak, İrem Sak, emre karayel, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Nilgün Belgün, Salih Kalyon, Ayşenil Şamlıoğlu, Bilge Şen, Beyti Engin, Toprak Sağlam, Evren Duyal, Güneş Hayat, Murat Karasu, Hakan Akın, Gazanfer Ündüz, Hakan Bulut, Doğancan Sarıkaya, Burcu Altın

Konu: Aynı gün aynı saatte yanyana iki düğün salonunda iki farklı düğün vardır. Dört ailenin bir araya geldiği bu en mutlu günde, bir düğünün gelini ile diğer düğünün damadı birbirini tanımaktadır. Ve bu tanışıklık, iki düğüne de damgasını vuracaktır.

Kayhan

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar

Konu: Şahan Gökbakar, Recep İvedik dışında başka bir karakteri sinemaya aktarmak hedefinde… Gösterim takviminde şubat ayında görünmesine rağmen henüz bir fragman mevcut değil.

Alem-i Cin

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Ayçın Tuyun, Kadriye Çetinkaya, Zeynep Turcu, Süleyman Kadim Kabaali, Cihangir Köse, Yüksel İvgen

Konu: Bu yıl da birçok cin korkusu gösterimde olacak. Özgür Bakar’ın filmi şubat ayı vizyon takviminde…

Kapıdaki Sır

Yönetmen: Mehmet Ali Zaim

Oyuncular: Şiar Zaim, Natali Kayova, Melek Orhanoğlu

Konu: 200 yıl önce bir kadının kocası tehlikeli bir tarikat ile bir anlaşma yapar. Şubat ayında gösterim takviminde bulunan bir başka korku filmi…

Kız Meselesi

Yönetmen: Ömer Uğur

Oyuncular: Elçin Sangu, İlker Kaleli, Erkan Kolçak Köstendil

Konu: Filmin konusu hakkında ayrıntılı bir bilgi bulunmasa da romantik komedi olacağı belirtiliyor.

Can Feda

Yönetmen: Çağatay Tosun

Oyuncular: Kerem Bursin, Burak Özçivit

Konu: Senaryo ile ilgili bilgi ve tanıtımları henüz yayınlanmadı. Askeri bir film olacağı biliniyor.

Ailecek Şaşkınız

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Çağlar Ertuğrul

Konu: Ahmet Kural’ın zengin bir müteahhitin oğlu Ferhat’ı, Cemcir Ferhat’ın beraber çalıştığı çocukluk arkadaşı Gökhan’ı, Aksoy ise Ferhat’ın aşık olduğu Elif karakterini canlandıracağı bir film. Filmle ilgili yayınlanan bilgi henüz bu kadar.

Yalnız Hayaller Kaldı

Yönetmen: Mehmet Ali Arslan

Oyuncular: Mahmut Cevher, Perihan Savaş, Ecem Baltacı

Konu: Emekli, karısını kaybetmiş ve dört çocuğuna büyük sorumluluk duygusuyla bakan bir babanın kızının hastalığıyla başlayan dramı

Görevimiz Tatil

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Demet Akbağ, Zafer Algöz

Konu: Aile babası Zafer, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Murat Şeker’den bir aile komedisi geliyor.

Arapsaçı

Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı

Oyuncular: Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Hakan Mericliler, Açelya Topaloğlu, Burak Satıbol, Köksal Engür, Cihan Ercan, Zeynep Kankonde, Bahar Süer, Füsun Demirel, Ünal Yeter, Hakan Bilgin

Konu: Eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceket, raslantısal olaylar sonucunda birbirinden farklı insanların hayatlarını kesiştirir. Ömer Faruk Yardımcı, senaryosunu da yazdığı filmde bir durum komedisi çekiyor.

Kızım ve Ben

Yönetmen: Murat Gürvardar

Oyuncular: Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu, Gizem Hatipoğlu, Zülal Memişoğlu, İskender Bağcılar, Emre Özcan

Konu: Gerçek bir yaşam hikâyesinden sinemaya uyarlanan film aile bağlarının sarsılışını konu ediniyor. Başrol oyuncusu Cemal Hünal’ın performansına bağımlı bir yapım.

Bizim Köyün Şarkısı

Yönetmen: Tuğçe Soysop

Oyuncular: BKM Ekibi…

Konu: Film hakkında çok ayrıntılı bir bilgi bulunmasa da şehirli bir çocuğun köyde yaşadığı maceralara odaklanacağı biliniyor. BKM Güldür Güldür ekibinin bir filmi…

Vallahi Hortladı

Yönetmen: Volkan Adıyaman

Oyuncular: Nuri Alço, Doğa Konakoğlu, Hasan Yalnızoğlu, Kerem Gülsoy, Burak Şahin, Kadir Özübek, Taner Şafak, Dila Pekdemir, Bülent Mert

Konu: Internet fenomenlerinin bir araya geldiği film yılın en soğuk komedilerinden biri olmaya aday.

BKM yapımı Kral Şakir, Oflu Hocanın Şifresi 3, Alper Mestçi korkuları Üç Harfliler Beddua ve Siccin 5, Arkın Aktaç’ın yönettiği Kabir Azabı gibi yapımların 2018 gösterim takviminde bulunmalarına rağmen haklarında ayrıntılı bilgi bulunmuyor.