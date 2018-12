2018’in son günlerini yaşadığımız günlerde yılın “enler” listeleri de belli oluyor. Yılın yapımcılarına en çok kazandıran filmleri de hemen hemen ortaya çıktı. Bu yıl Hollywood filmleri ABD’de 11, dünyada ise 40 milyar dolar hasılat barajını aştılar. En çok kaybettirenler listesine Mortal Engines’in çok büyük bir ihtimalle zirveden gireceğini de hatırlatarak “En Çok Kazandıranlar ve Kaybettirenler” listesine bir göz atalım.

Kazandıranlar:

Black Panther (Masraf: 210 milyon dolar, Gişe: 1.3 milyar dolar)

Incredibles 2 (Masraf: 200 milyon dolar, Gişe: 1.24 milyar dolar)

The Nun (Masraf: 22 milyon dolar, Gişe: 365 milyon dolar)

A Quiet Place (Masraf: 17 milyon dolar, Gişe: 340 milyon dolar)

Halloween (Masraf: 10 milyon dolar, Gişe: 252 milyon dolar)

Crazy Rich Asians (Masraf: 30 milyon dolar, Gişe: 238 milyon dolar)

Kaybettirenler

Robin Hood (Masraf: 100 milyon dolar, Gişe: 65 milyon dolar)

The Nutcracker and the Four Realms (Masraf: 100 milyon dolar, Gişe: 138 milyon dolar)

A Wrinkle in Time (Masraf: 100 milyon dolar, Gişe: 132 milyon dolar)

The Girl in the Spider’s Web (Masraf: 43 milyon dolar, Gişe: 31 milyon dolar)

The Happytime Murders (Masraf: 40 milyon dolar, Gişe: 27 milyon dolar)

The Sisters’ Brothers (Masraf: 38 milyon dolar, Gişe: 9 milyon dolar)