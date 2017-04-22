2018’de Üç X-Men Filmi Vizyona Girecek

Filmlerin vizyon tarihleri açıklandı...
yazar: 22 Nisan 2017

Fox bugün sıradaki X-Men filmlerinin vizyon tarihlerini açıkladı. Henüz hiçbirinin çekimlerine başlanmadı ama üçü de (bir sorun ortaya çıkmazsa) 2018’e yetişecek. Josh Boone’un yazın çekimlerine başlayacağı, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy ve James McAvoy’un rol alacağı söylenen -henüz oyuncu kadrosu resmileşmedi- The New Mutants 13 Nisan 2018’de vizyona girecek. Ryan Reynolds ve Josh Brolin’li Deadpool 2 filmi 1 Haziran 2018’de vizyona girecek. Simon Kinberg’ün yönetmek istediği -henüz yönetmenliğin Kinberg’e verilip verilmediği netleşmedi-, Sophie Turner’lı Dark Phoenix filmiyse 2 Kasım 2018’de vizyona girecek. Böylelikle Fox ilk kez aynı yıla üç X-Men filmi sığdırmış olacak.

The New Mutants adından da anlaşılacağı üzere genç ve yeni mutantlara odaklanacak. Deadpool 2, Deadpool’un Cable adlı kötü karakterle mücadelesini anlatacak. Dark Phoenix‘in merkezindeyse Turner’ın ilk kez X-Men: Apocalypse‘ta oynadığı Jane yer alacak, yüksek ihtimalle Apocalypse‘ın devamı olacak, 1990’larda geçecek.

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yazar: Can Rende - Nis 22, 2017

yazar: Can Rende - Nis 22, 2017
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