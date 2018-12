2018 birçok filmin ve dolayısıyla oyuncunun en iyi performanslarını ortaya koyduğu yıl olsa da, bazıları için bir daha hatırlamak istemeyecekleri bir sene haline geldi. Bazıları bir de yetmedi iki felaket filmde rol aldı. 2018’i Unutmak İsteyecek Oyuncular listesinde bu isimleri derledik.

Helen Mirren

The Nutcracker and the Four Realms ve Winchester’la usta oyuncu Dame Helen Mirren, belki de hayatının en kötü yılını yaşadı. İşin acı tarafı, iki filmde de ortalamanın üstü performanslar ortaya koymuş olması… İki filmin de temelde çok iyi öykülere sahip olması, arkasındaki yönetmenlerin başarısızlıklarını gölgelemedi.

Gary Oldman

2017’de ve aslına bakarsanız oyunculuk yaşamına başladığından beri tüm yıllarda hep en iyi performansları ortaya koydu. 2017’de Oscar’a ulaştıktan sonra sanırız bu yıl dinlenmek istedi. Ancak sesiyle destek olduğu TAU ve yardımcı oyuncu olarak yer aldığı Hunter Killer, başarısız yapımlar olunca 2018 unutmak isteyeceği, daha doğrusu gelecekte pek de üstünde durmayacağı bir yıl haline geldi.

Bruce Willis

Uzun süredir ne yaptığını anlamadığımız usta oyuncu, birbirinden kötü senaryolara balıklama atlayarak zaten pek iyi gitmeyen kariyerini iyice batırdı. Oynadığı son 20’ye yakın filmde, tek bir iyi senaryo bile seçemeyen Willis’in başka bir menajerle çalışmasının zamanı geldi gibi… Death Wish bir yeniden çevrim filmi olduğu için biraz ilgi görmüş olsa da Reprisal ve Acts of Violence eleştiri sitelerinde 0 puan alan filmler oldular. M. Night Shyamalan’ın Glass’ı bakalım onlarca iyi filmini hatırladığımız Willis’i geri döndürebilecek mi?

Johnny Depp

Johnny Depp bize göre hayatının son 10 yılını unutmak istiyor ama Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Richard Says Goodbye, London Fields, Sherlock Gnomes’la geçen 2018’i özellikle hafızasının derinliklerine itecektir.

Taraji B. Henson

Sevilen dizisi Empire kötü giden Taraji B. Henson sinemaya başrollerle döndü. Ancak 2018’de gösterime giren Acrimony ve Proud Mary, yetenekli yıldızın başarılı oyunculuklarına rağmen özellikle yönetmenlerin işlerini berbat yapmaları nedeniyle faciaya döndü. 2019’da başrollerini oynayacağı What Men Want ve The Best of Enemies de böyle çakılırsa oyuncunun işi iyice zorlaşabilir.

Amy Schumer

ABD’nin en gözde kadın komedyeni olmanız, iyi bir film yıldızı olmanıza yetmiyor. Amy Schumer, 2015’teki tek başarılı filmi Trainwreck’ten beri bu gerçeği kavrayabilmiş değil. Bu yıl da I Feel Pretty ile başarısız oldu ve gelecek günler için de kendisine gelen yeni bir film teklifi yok görünüyor.

Melissa McCarthy

2018’i The Happytime Murders ve Life of the Party gibi büyük felaketlerle kapatmak üzereyken Can You Ever Forgive Me? ile bir son dakika golü atan Melissa McCarthy yine de ilk iki filmi nedeniyle bu yılı unutmak isteyecektir.

Pierce Brosnan

Brosnan’ın şansı uzun süredir iyi gitmiyor ama en azından yardımcı rolde yer aldığı filmler belli bir başarı yakalıyordu. 2018’i Final Score, Mamma Mia! Here We Go Again ve Spinning Man ile geçiren deneyimli aktör gelecek yıllarda daha iyi roller seçmek için biraz daha fazla uğraşmalı.

Taron Egerton

Kingsman ile yıldızı parlayan Egerton, bu yıldızlığını yeni serilere taşımak istedi ama eline geçen hayal kırıklığı oldu. 2018 gişede batan Robin Hood ve Kevin Spacey skandalı nedeniyle gösterime bile giremeyen Billionaire Boys Club, Egerton’ın hızlı yükselişini durdurdu. Gelecek filmlerini iyi seçmediği takdirde yıldızı parlayıp sönen genç yeteneklerin arasına girecek.

Jamie Dornan

Seyircinin ve yönetmenlerin sevdiği bir isim olmasına rağmen, nasıl bu kadar kötü film seçiyor, anlamak mümkün değil. 2018’in açık ara en kötü filmlerinde Fifty Shades Freed ve Robin Hood’da “Ben niye buradayım?” diye çırpınmasını izledik. HBO’nun çektiği My Dinner with Hervé ile yılı biraz toparlamasa gelecek yıllarda iş bile bulamazdı.

John Travolta

Hayatının projesi Gotti, kendisi çok kötü oynamasa da, yönetmen hataları nedeniyle battı. En azından biraz ara verip, kendini toparlamalıydı ama Speed Kills isimli sekizinci sınıf aksiyonda yer alarak oyunculuk yaşamının artık sonlarına geldiğini gösterdi.