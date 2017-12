Her yıl birkaç oyuncu pek çok yapımla karşımıza çıkıyor. 2011’de Jessica Chastain, bu yıl Nicole Kidman, geçen yıl Michael Shannon, 2015’te Alicia Vikander… Hepsini o yıllarda pek çok projede izledik, yıl boyunca onları konuştuk. 2018 ve 2019’daysa genç aktör Michael B. Jordan‘ı konuşacağız gibi görünüyor. Zira Jordan şu sıralar kariyerinin en yoğun dönemine hazırlanıyor. Jordan’ı 2018’in şubat ayında Marvel filmi Black Panther‘de izleyeceğiz. Stallone’nin yöneteceği Creed II filminde de 21 kasımda karşımıza çıkacak. Adaşı Michael Shannon’la başrolü paylaştığı HBO filmi Fahrenheit 451 de 2018’de yayınlanacak. Bu üç yapımla yılı bitirecek Jordan.

Bu filmlerin tanıtımlarıyla meşgul olurken beri yandan da pek çok yapımda rol alacak. Creed II‘den önce 2018’in başlarında Just Mercy filminde rol alacak. Filmi bu yıl The Glass Castle‘la kötü eleştiriler alan Destin Cretton yönetecek. Senaryoyu The Glass Castle‘ın senaristi Andrew Lanham kaleme aldı. Just Mercy‘de Jordan avukatı oynayacak. 2018’de Ryan Coogler’ın Wrong Answer filminde de oynayacak. Bu film sınav sonuçlarında hile yapan bir okulu konu alacak, Jordan bir öğretmeni oynayacak. Aktörün diğer projesiyse süper kahraman dizisi Raising Dion. Netflix’te yayınlanacak, bir anneyle süper güçleri olan 7 yaşındaki oğlunu konu alan bu dizide Jordan yardımcı rolde karşımıza çıkacak. Yetmediyse aktörün roman uyarlaması The Stars Beneath Our Feet filminde ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturacağını da belirteyim. Jordan G. Kore filmi A Bittersweet Life‘ın Amerikan yeniden çevriminde de, The Thomas Crown Affair‘in yeniden çevriminde de rol alacak ama bu iki film yüksek ihtimalle 2018’de çekilmeyecek. Görüldüğü üzere 2018 ve 2019 aktörün en yoğun dönemleri olacak.