Her yıl bazı temalar popüler oluyor ve bir akım haline gelip benzer konularla pek çok film hazırlanıyor. Bu yılın ortak teması da Müzik Filmleri gibi görünüyor. Bu yıla denk gelen, bu ay Toronto ve/veya Venedik festivallerinde görücüye çıkan filmleri, aldıkları eleştirileri ve aralarındaki benzerlik ve farkları derleyeyim istedim.

Vox Lux: 2014’te oyunculuğa ara verip ilk filmi The Childhood of a Leader‘ı çekip bu filmiyle olumlu eleştiriler alan Brady Corbet ikinci filmi Vox Lux‘ı neredeyse çekemeyecekti. İki yıl boyunca Rooney Mara‘nın başrolünde finansman arayan Corbet bulamayınca filmin yapımcıları Mara’yla yolları ayırıp Natalie Portman‘ın kapısını çalmışlar, aktris tatile gitmek üzereyken bu projeyi kabul etmiş. Corbet bu yaz çok kısıtlı bir zaman zarfında Vox Lux‘ı Portman ve Jude Law‘ın başrollerinde çekti. Film müzikal türünde ama La La Land veya The Greatest Showman gibi “büyük” müzikal sahnelere sahip değilmiş. Küçük bir bütçeyle çekilen bu film Celeste (Portman) adlı yıldız şarkıcının yaşamının 15 yılına, bu 15 yıldaki psikolojisine-travmalarına odaklanıyor. Celeste’in çocukluğunda başlayan film günümüzde noktalanıyor. Portman kariyerinde ilk kez yıldız bir şarkıcıyı oynadı, eleştirilere göre aktris gene güçlü bir performans vermiş. Filmi başarılı bulan da var, kötü bulan da. Henüz dağıtımcısı olmadığı için vizyon tarihi belli değil.

Her Smell: Bu yıl Elisabeth Moss‘ı da şarkıcı rolünde izleyeceğiz. Vox Lux‘ın şarkıcısı Celeste, Lady Gaga‘ya benzer bir şarkıcı iken Moss’ın canlandırdığı Becky punk rock türünde şarkılara imza atıyor. Filmi Moss’la daha önce iki kez çalışan Alex Ross Perry (Listen Up Philip, Queen of Earth) yazıp yönetti. Aktrise Dan Stevens, Cara Delevingne, Amber Heard ve Ashley Benson eşlik ettiler. Her Smell, Becky’nin bozuk psikolojisine, kendi kendisine zarar verip durmasına odaklanıyor. Filmin Vox Lux‘ın aksine müzikal olmadığını belirteyim. Bugün yayınlanan ilk klip Moss’ın gene iyi bir performans verdiğini, Oscar kampanyası yapılırsa adaylık için şansının olacağını düşündürttü bana. Ama önce eleştirileri beklemek gerek.

A Star Is Born: Bol Grammy’li yıldız şarkıcı Lady Gaga kimsenin tanımadığı bir kişiyken ünlü bir şarkıcı sayesinde şöhrete kavuşan bir kadını oynadı Bradley Cooper‘ın A Star Is Born yeniden çevriminde. Bilindiği üzere bu film orijinal filmin üçüncü yeniden çevrimi. Yıldızı sönmeye yüz tutan bir adamla yıldızı her geçen gün daha da parlayan bir kadının inişli çıkışlı ilişkisini konu alan A Star Is Born gösterildiği her yerden olumlu eleştiriler aldı. Film rüzgârını ocağa dek koruyabilirse Akademi’den bolca adaylık gelebilir. Yılın La La Land‘ine dönüşür mü bilinmez, ama şimdilik olumlu yorumlar alıyor. Filmi gelecek ay izleyebileceğiz.

Teen Spirit: Ünlü yönetmen Anthony Minghella‘nın aktör oğlu Max Minghella bu yıl kariyerinde ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturup Elle Fanning ve Rebecca Hall‘lı filmi Teen Spirit‘i çekti. Bu film de bir nevi bir yıldızın doğuşunu konu alıyor. Mutsuz bir yaşamı olan, utangaç Violet ailesini geride bırakıp evinden kaçar. Ünlü bir şarkıcı olmanın hayallerini kuran Violet usta birisinin yardımları sayesinde uluslararası şarkı yarışmasına dahil olur, olaylar gelişir. Film Violet’ın kabuğunu kırmasını, büyümesini, yarışmada yeteneğini ve tutkusunu sınamasını konu alıyor. Bu arada yukarıdaki aktrisler gibi Fanning de şarkıları kendisi söyledi. Zaten daha önce Woodkid‘in bir konserine katılmış, Never Let You Down şarkısını söylemişti. Bakalım Minghella ilk filmiyle nasıl eleştiriler alacak.

Bohemian Rhapsody: Sorunlu bir prodüksiyon süreci geçirdi Bohemian Rhapsody. Daha önce başrol doğru bir kararla Sacha Baron Cohen‘a teslim edilmişti ama Queen grubundan halen hayatta olanlar, Cohen’a “Freddie’yi filmin ortasında öldürelim, sonrasında Queen’e odaklanalım,” teklifini iletince Cohen “Öyle saçmalık olmaz!” deyip projeden çekilmişti. Sonrasında başrol Rami Malek‘e teslim edilmişti. Lakin yönetmen Bryan Singer aktörle geçinememiş, en sonunda sette çıkan tartışmada Malek’e bir şeyler fırlatmış, onunla yumruklaşma aşamasına kadar gelmişti. Bunun üzerine Fox, Singer’ı kovup kalan bir buçuk haftalık çekimler için Dexter Fletcher‘ı görevlendirmişti. Görüleceği üzere epey sorunlu bir süreç geçirdi Bohemian Rhapsody. ABD’de 2 kasımda, bizde 28 aralıkta vizyona girecek filmde Malek’e Aidan Gillen, Mike Myers, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Tom Hollander eşlik ettiler.

Juliet, Naked: Listedeki filmler henüz gösterime çıkarılmadı ama bu filmlerden Juliet, Naked geçen ay gösterime girdi, küçük/bağımsız bir film olan bu film gündemde fazla yer edemese de DVD’si çıktığında oyuncu kadrosu için bir şans tanınabilir, zira eğlenceli bir film gibi görünüyor. Jesse Peretz‘in yönettiği filmde usta aktör Ethan Hawke bir şarkıcıyı oynadı. Film uzatmalı sevgilisinden ve hayatından iyice sıkılan Annie’nin (Rose Byrne) hayranı olduğu şarkıcı Tucker Crowe’la tanışmasını, onunla romantik günler geçirmesini, Annie’nin sevgilisi Duncan’ın (Chris O’Dowd) kıskanmaya başlamasını konu alıyor. Portman ve listedeki diğer oyuncular gibi Hawke da ilk kez bir şarkıcıyı oynadı. Aktörün bu yıl vizyona giren filmi Blaze‘in de bir şarkıcıya (Blaze Foley) odaklandığını belirteyim.

Wild Rose: Açıkçası şarkıcılıkla ilgili bu kadar filmin 2018’in sonuna denk gelmesi beni şaşırttı. Listeyi Wild Rose filmiyle bitireceğiz. Şu sıralar Eddie Redmayne-Felicity Jones‘un başrollerinde dönem filmi The Aeronauts‘ı çeken Tom Harper bu yıl karşımıza Wild Rose‘la çıkacak. Yetenekli aktris Jessie Buckley‘nin başrolünü üstlendiği bu film, Teen Spirit‘e yakın bir öyküye sahip: Glasgow’lu bir müzisyen olan Rose-Lynn’in en büyük hayali Nashville’in yıldızı olmaktır, bunun için elinden geleni yapacaktır. Kadrosunda usta aktris Julie Walters‘ın da yer aldığı filmin müzikleri ve şarkıları country müzik türünde. Bu müzik türünü sevenler için keyifli bir film olabilir. Film İngiltere’de 8 şubatta vizyona girecek.

HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ PROJELER: Yukarıdaki filmlerin ilk gösterimleri bu yıl çeşitli festivallerde gerçekleştirildi, gerçekleştirilecek. Bazıları 2019’da vizyona girecek, girebilir. Şarkıcıları konu alan film furyası pek çok projeyle devam edecek gibi görünüyor. Jessica Chastain/Josh Brolin‘in George and Tammy adlı bir projeleri var, çekilir mi bilinmez. Öte yandan Riz Ahmed/Olivia Cooke‘li Sound of Metal‘in çekimleri devam ediyor. Michelle Williams ilerleyen yıllarda Janis Joplin‘i oynayabilir. Naomi Rapace‘nin Maria Callas‘ı canlandıracağı açıklanmıştı birkaç yıl önce. Martin Scorsese, The Ramones grubuyla ilgili bir film yapmak istediğini duyurmuştu. Todd Haynes ise şarkıcı Peggy Lee ile ilgili bir proje hazırlıyor. Paul Greengrass ünlü şarkıcı Jimi Hendrix‘in biofilmini çekmek niyetinde. Görüleceği üzere şarkıcıları konu alan pek çok film hazırlanıyor.