76. Altın Küre Ödülleri, sahiplerini buldu. Oscar’ın habercisi olarak görülen ödüllerde Akademi Ödülleri’ne karışık mesajlar verildiğini söyleyebiliriz. 3 dalda ödül kazanan ancak önemli ödüllerde eli boş dönen Green Book ve en iyi film ve erkek oyuncu ödüllerini kazanmasına rağmen çok sayıda ödül alamayan Bohemian Rhapsody gecede öne çıkmış sayılabilir. Her yıl Hollywood Foreign Press Association tarafından sinema ve TV kategorilerinde verilen ödüllerin listesi şöyle:
Sinema Ödülleri
En İyi Film (Drama): Bohemian Rhapsody
En İyi Film (Müzikal/Komedi): Green Book
En İyi Film (Animasyon): Spider-Man: Into the Spider-Verse
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Glenn Close, The Wife
En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Christian Bale, Vice
En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Olivia Colman, The Favourite
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Green Book
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk
En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma
En İyi Senaryo: Green Book
En İyi Film Müziği: Shallow – A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)
En İyi Yabancı Film: Roma
TV Ödülleri
En İyi TV dizisi (Drama): The Americans
En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Kominsky Method
En İyi Mini TV Dizisi/TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Michael Douglas, The Kominsky Method
En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel
En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Richard Madden, Bodyguard
En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Sandra Oh, Killing Eve
En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Patricia Arquette – Escape at Dannemora
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Ben Whishaw – A Very English Scandal
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Patricia Clarkson – Sharp Objects