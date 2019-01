76. Altın Küre Ödülleri, sahiplerini buldu. Oscar’ın habercisi olarak görülen ödüllerde Akademi Ödülleri’ne karışık mesajlar verildiğini söyleyebiliriz. 3 dalda ödül kazanan ancak önemli ödüllerde eli boş dönen Green Book ve en iyi film ve erkek oyuncu ödüllerini kazanmasına rağmen çok sayıda ödül alamayan Bohemian Rhapsody gecede öne çıkmış sayılabilir. Her yıl Hollywood Foreign Press Association tarafından sinema ve TV kategorilerinde verilen ödüllerin listesi şöyle:

Sinema Ödülleri

En İyi Film (Drama): Bohemian Rhapsody

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Green Book

En İyi Film (Animasyon): Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Glenn Close, The Wife

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Christian Bale, Vice

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Olivia Colman, The Favourite

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Green Book

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma

En İyi Senaryo: Green Book

En İyi Film Müziği: Shallow – A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)

En İyi Yabancı Film: Roma

TV Ödülleri

En İyi TV dizisi (Drama): The Americans

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Kominsky Method

En İyi Mini TV Dizisi/TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Michael Douglas, The Kominsky Method

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Richard Madden, Bodyguard

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Sandra Oh, Killing Eve

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Patricia Arquette – Escape at Dannemora

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Ben Whishaw – A Very English Scandal

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Patricia Clarkson – Sharp Objects