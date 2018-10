2019 Animasyon Filmleri arasında yeni ve özgün bir öykü bulmak, samanlıkta iğne aramaya benziyor. Yeni bir şeyler izlemek için umudumuz fransız ve uzakdoğu animasyonlarında…

The Lego Movie 2: The Second Part

Yönetmen: Phil Lord, Chris Miller

Seslendirenler: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Channing Tatum, Will Arnett, Tiffany Haddish

Notlar ve Beklentiler: İlk filmin 5 yıl sonrasında Bricksburg’u uzaylıların basmasıyla yaşananları inceleyeceğiz. Filmin Mad Maxvari bir Lego evreninde başlaması ilginç olacak.

Gösterim Tarihi: ABD gösterimi 8 şubat 2019…

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Yönetmen: Dean DeBlois

Seslendirenler: Jay Baruchel, America Fererra, Cate Blanchett, Kit Harington, Kristen Wiig

Notlar ve Beklentiler: Serinin üçüncü ve son bölümünde kentin dışına çıkıp dünyayı tanıyan, gizli ülkelleri keşfeden ve düşmanlarıyla son bir savaşa tutuşan ikilimizi izlemeyi sürdüreceğiz.

Gösterim Tarihi: 1 Mart 2019

Dumbo

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular: Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito

Notlar ve Beklentiler: Yılın en merakla beklenen yapımlarından biri… Geniş kulakları sayesinde uçabilen yavru bir filin öyküsünü anlatan 1941 tarihli klasiğin yeniden çevrimi… Fragmanlar ve filmden gelen görüntüler çok umut verici.

Gösterim Tarihi: 29 Mart 2019

The Voyage of Doctor Dolittle

Yönetmen: Stephen Gaghan

Oyuncular ve Seslendirme: Robert Downey Jr., Michael Sheen, Antonio Banderas, Tom Holland, Selena Gomez, Marion Cotillard, John Cena

Notlar ve Beklentiler: Eddie Murphy’nin gişe ve eleştirmenler nezdindeki iki başarısız filminin ardından uyarlamaları uzun süredir rafa kaldırılan Doctor Dolittle, kitaba daha bağlı bir uyarlamayla perdeye yansıyacak. Filmin Hugh Lofting klasiğinin daha çok ikinci kitabına odaklanacak ve yine çok sayıda konuşan hayvan göreceğiz.

Gösterim Tarihi: ABD gösterimi 12 Nisan 2019 görünse de daha ileri kaydırılacak gibi…

Detective Pikachu

Yönetmen: Rob Letterman

Oyuncular: Ryan Reynolds, Justice Smith, Suki Waterhouse

Notlar ve Beklentiler: Yılın eğer başarılı olabilirlerse en çok seyredilecek olan filmi belli. Eğer başarısız olursa Ryan Reynolds ikinci kez bir Green Lantern faciası yaşamaş olacak.

Gösterim Tarihi: 10 Mayıs 2019

Space Jam

Yönetmen: Terence Nance

Oyuncular ve Seslendirenler: LeBron James, Eric Bauza, Spencer Macdonald, Scott Yoshimoto, Duane Franke

Notlar ve Beklentiler: Michael Jordan ve Looney Tunes’u bir araya getirerek bir kuşağın hafızasına yerleşen serinin ikinci filminde LeBron James’i izleyeceğiz.

Gösterim Tarihi: Henüz belirlenmedi.

Aladdin

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Will Smith, Naomi Scott, Nasim Pedrad, Mena Massoud

Notlar ve Beklentiler: Disney, 1992 tarihli animasyon klasiğini bu sefer gerçek oyuncularla beyaz perdeye taşıyacak. Aladdin’i Mena Massoud oynarken Naomi Scott da Prenses Jasmine’i oynayacak. Will Smith’i sihirli lambanın cini olarak izleyeceğiz.

Minecraft

Yönetmen: Rob McElhenney / Shawn Levy

Oyuncular: Steve Carell

Notlar ve Beklentiler: Henüz tek bir oyuncusu açıklanan filmin nasıl bir senaryoyla oyunu beyaz perdeye taşıyacağı bilinmiyor.

Gösterim Tarihi: ABD’de 24 Mayıs 2019’da gösterime girecek…

The Secret Life of Pets 2

Yönetmen: Chris Renaud

Seslendirenler: Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Lake Bell

Notlar ve Beklentiler: İlki gişede çok büyük başarı kazanmasa da daha sonra TV ve diğer platformlarda rekorlar kıran serinin ikinci filminde Louis CK’in yerini Patton Oswalt alacak.

Gösterim Tarihi: 7 Haziran 2019’da ABD’de gösterime girecek…

Toy Story 4

Yönetmen: Josh Cooley

Seslendirenler: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Laurie Metcalf

Notlar ve Beklentiler: Üçüncü filmi bir klasik haline gelen serinin dördüncü bölümü birçok eleştirmene göre riskli bir hareket. Umarız tüm kadronun geri döneceği filmde kötü bir performans sergilemezler.

Gösterim Tarihi: ABD gösterini 21 Hazıran 2019…

The Lion King

Yönetmen: Jon Favreau

Seslendirenler: Donald Glover, Beyoncé Knowles, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, James Earl Jones, Alfre Woodard

Notlar ve Beklentiler: Animasyon tarihinin en önemli filmlerinden biri bu sefer özel efektlerle kurgu olarak beyaz perdeye yansıyacak. The Jungle Book ile iyi bir sınav veren Jon Favreau yönetmen koltuğunda…

Gösterim Tarihi: 19 Temmuz 2019

Wonder Park

Yönetmen: Josh Appelbaum

Seslendirenler: Brianna Denski, Jennifer Garner, Ken Hudson Campbell, Kenan Thompson

Notlar ve Beklentiler: Her çocuğun hayalini süsleyecek bir harikalar diyarını bu görsel efektleriyle öne çıkan filmde izleyeceğiz.

Gösterim Tarihi: Mart 2019 olarak belirtiliyor.

City Hunter

Yönetmen: Kenji Kodama

Seslendirenler: Youko Asagami, Tesshou Genda, Mami Koyama

Notlar ve Beklentiler: 2019, anime açısından zayıf bir yıl olarak geçecek. Yılın önemli filmlerinden biri ise casus filmi City Hunter olacak.

Gösterim: Şubat 2019

The Addams Family

Yönetmen: Greg Tiernan, Conrad Vernon

Oyuncular: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Finn Wolfhard, Allison Janey

Notlar ve Beklentiler: Hollywood’un elindeki en iyi öykülerden biri olmasına rağmen bir türlü beyaz perdede izleyemediğimiz Addams Family, 2019’da güçlü bir kadroyla sinemalara gelecek…

Gösterim Tarihi: 11 Ekim 2019 olarak planlanıyor…

Henüz kesinleşmeyen projeler arasında Frozen 2, Jumanji 2, Masters Of The Universe, Cruella gibi devam filmleri bulunuyor. Bu filmlerin 2020’de gösterime girmesi daha yüksek ihtimal…