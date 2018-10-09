2019 Animasyon Filmleri arasında yeni ve özgün bir öykü bulmak, samanlıkta iğne aramaya benziyor. Yeni bir şeyler izlemek için umudumuz fransız ve uzakdoğu animasyonlarında…
The Lego Movie 2: The Second Part
Yönetmen: Phil Lord, Chris Miller
Seslendirenler: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Channing Tatum, Will Arnett, Tiffany Haddish
Notlar ve Beklentiler: İlk filmin 5 yıl sonrasında Bricksburg’u uzaylıların basmasıyla yaşananları inceleyeceğiz. Filmin Mad Maxvari bir Lego evreninde başlaması ilginç olacak.
Gösterim Tarihi: ABD gösterimi 8 şubat 2019…
How to Train Your Dragon: The Hidden World
Yönetmen: Dean DeBlois
Seslendirenler: Jay Baruchel, America Fererra, Cate Blanchett, Kit Harington, Kristen Wiig
Notlar ve Beklentiler: Serinin üçüncü ve son bölümünde kentin dışına çıkıp dünyayı tanıyan, gizli ülkelleri keşfeden ve düşmanlarıyla son bir savaşa tutuşan ikilimizi izlemeyi sürdüreceğiz.
Gösterim Tarihi: 1 Mart 2019
Dumbo
Yönetmen: Tim Burton
Oyuncular: Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito
Notlar ve Beklentiler: Yılın en merakla beklenen yapımlarından biri… Geniş kulakları sayesinde uçabilen yavru bir filin öyküsünü anlatan 1941 tarihli klasiğin yeniden çevrimi… Fragmanlar ve filmden gelen görüntüler çok umut verici.
Gösterim Tarihi: 29 Mart 2019
The Voyage of Doctor Dolittle
Yönetmen: Stephen Gaghan
Oyuncular ve Seslendirme: Robert Downey Jr., Michael Sheen, Antonio Banderas, Tom Holland, Selena Gomez, Marion Cotillard, John Cena
Notlar ve Beklentiler: Eddie Murphy’nin gişe ve eleştirmenler nezdindeki iki başarısız filminin ardından uyarlamaları uzun süredir rafa kaldırılan Doctor Dolittle, kitaba daha bağlı bir uyarlamayla perdeye yansıyacak. Filmin Hugh Lofting klasiğinin daha çok ikinci kitabına odaklanacak ve yine çok sayıda konuşan hayvan göreceğiz.
Gösterim Tarihi: ABD gösterimi 12 Nisan 2019 görünse de daha ileri kaydırılacak gibi…
Detective Pikachu
Yönetmen: Rob Letterman
Oyuncular: Ryan Reynolds, Justice Smith, Suki Waterhouse
Notlar ve Beklentiler: Yılın eğer başarılı olabilirlerse en çok seyredilecek olan filmi belli. Eğer başarısız olursa Ryan Reynolds ikinci kez bir Green Lantern faciası yaşamaş olacak.
Gösterim Tarihi: 10 Mayıs 2019
Space Jam
Yönetmen: Terence Nance
Oyuncular ve Seslendirenler: LeBron James, Eric Bauza, Spencer Macdonald, Scott Yoshimoto, Duane Franke
Notlar ve Beklentiler: Michael Jordan ve Looney Tunes’u bir araya getirerek bir kuşağın hafızasına yerleşen serinin ikinci filminde LeBron James’i izleyeceğiz.
Gösterim Tarihi: Henüz belirlenmedi.
Aladdin
Yönetmen: Guy Ritchie
Oyuncular: Will Smith, Naomi Scott, Nasim Pedrad, Mena Massoud
Notlar ve Beklentiler: Disney, 1992 tarihli animasyon klasiğini bu sefer gerçek oyuncularla beyaz perdeye taşıyacak. Aladdin’i Mena Massoud oynarken Naomi Scott da Prenses Jasmine’i oynayacak. Will Smith’i sihirli lambanın cini olarak izleyeceğiz.
Minecraft
Yönetmen: Rob McElhenney / Shawn Levy
Oyuncular: Steve Carell
Notlar ve Beklentiler: Henüz tek bir oyuncusu açıklanan filmin nasıl bir senaryoyla oyunu beyaz perdeye taşıyacağı bilinmiyor.
Gösterim Tarihi: ABD’de 24 Mayıs 2019’da gösterime girecek…
The Secret Life of Pets 2
Yönetmen: Chris Renaud
Seslendirenler: Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Lake Bell
Notlar ve Beklentiler: İlki gişede çok büyük başarı kazanmasa da daha sonra TV ve diğer platformlarda rekorlar kıran serinin ikinci filminde Louis CK’in yerini Patton Oswalt alacak.
Gösterim Tarihi: 7 Haziran 2019’da ABD’de gösterime girecek…
Toy Story 4
Yönetmen: Josh Cooley
Seslendirenler: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Laurie Metcalf
Notlar ve Beklentiler: Üçüncü filmi bir klasik haline gelen serinin dördüncü bölümü birçok eleştirmene göre riskli bir hareket. Umarız tüm kadronun geri döneceği filmde kötü bir performans sergilemezler.
Gösterim Tarihi: ABD gösterini 21 Hazıran 2019…
The Lion King
Yönetmen: Jon Favreau
Seslendirenler: Donald Glover, Beyoncé Knowles, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, James Earl Jones, Alfre Woodard
Notlar ve Beklentiler: Animasyon tarihinin en önemli filmlerinden biri bu sefer özel efektlerle kurgu olarak beyaz perdeye yansıyacak. The Jungle Book ile iyi bir sınav veren Jon Favreau yönetmen koltuğunda…
Gösterim Tarihi: 19 Temmuz 2019
Wonder Park
Yönetmen: Josh Appelbaum
Seslendirenler: Brianna Denski, Jennifer Garner, Ken Hudson Campbell, Kenan Thompson
Notlar ve Beklentiler: Her çocuğun hayalini süsleyecek bir harikalar diyarını bu görsel efektleriyle öne çıkan filmde izleyeceğiz.
Gösterim Tarihi: Mart 2019 olarak belirtiliyor.
City Hunter
Yönetmen: Kenji Kodama
Seslendirenler: Youko Asagami, Tesshou Genda, Mami Koyama
Notlar ve Beklentiler: 2019, anime açısından zayıf bir yıl olarak geçecek. Yılın önemli filmlerinden biri ise casus filmi City Hunter olacak.
Gösterim: Şubat 2019
The Addams Family
Yönetmen: Greg Tiernan, Conrad Vernon
Oyuncular: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Finn Wolfhard, Allison Janey
Notlar ve Beklentiler: Hollywood’un elindeki en iyi öykülerden biri olmasına rağmen bir türlü beyaz perdede izleyemediğimiz Addams Family, 2019’da güçlü bir kadroyla sinemalara gelecek…
Gösterim Tarihi: 11 Ekim 2019 olarak planlanıyor…
Henüz kesinleşmeyen projeler arasında Frozen 2, Jumanji 2, Masters Of The Universe, Cruella gibi devam filmleri bulunuyor. Bu filmlerin 2020’de gösterime girmesi daha yüksek ihtimal…